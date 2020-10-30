20 человек, упорству которых позавидуют даже тибетские монахи
Когда ты достиг того, к чему стремился, полезно вспомнить начало пути. Это помогает не обесценивать свои результаты. Поводом для гордости может служить что угодно: успешная борьба с высыпаниями на лице, забота о растениях или животных, работа в компании мечты.
Редакция AdMe.ru питает слабость к счастливым историям в духе «было — стало» и спешит зарядить своих читателей порцией мотивации.
1. «Наконец-то свобода! Мне сняли брекеты спустя 25 месяцев и неделю, в 39 лет!»
2. Пронес любовь к мотоциклам через всю жизнь
3. «Спустя 7 месяцев. Иногда приходится бороться за каждый миллиметр»
4. «2 года назад я принял лучшее решение в жизни»
5. «Горжусь тем, какой стала моя кожа!»
6. Чтобы сделать дом уютнее, порой нужно поменять всего пару деталей
7. Когда из щеночка внезапно вырос в большого песеля
8. Захламленная комната превратилась в уютную гостиную
9. «Я за год похудела со 105 кг до 63 кг»
10. Всего 2 месяца спустя эти растения уже не узнать
11. «Наконец-то могу поделиться своим преображением!»
12. «Мы с мамой переделали этот камин своими руками»
13. Видно, что парнишка времени зря не терял
14. Когда наконец-то дошли руки до бассейна
15. «Впервые надела комбинезон и чувствую себя потрясно!»
16. Певица Элли Голдинг не сдалась и теперь собирает стадионы
17. Когда из одной задумки вышла отличная серия крошечных картин
18. «Платье то же, но я чувствую себя совершенно другим человеком»
19. Знаменитый диджей Дэвид Гетта грезил о концертах с малых лет
20. Когда бессонные ночи в библиотеке 100 % того стоили
А какими своими достижениями гордитесь вы? Помните, с чего начался ваш путь?
Фото на превью Wondermyne / reddit