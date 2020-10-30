20 человек, упорству которых позавидуют даже тибетские монахи

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Когда ты достиг того, к чему стремился, полезно вспомнить начало пути. Это помогает не обесценивать свои результаты. Поводом для гордости может служить что угодно: успешная борьба с высыпаниями на лице, забота о растениях или животных, работа в компании мечты.

Редакция AdMe.ru питает слабость к счастливым историям в духе «было — стало» и спешит зарядить своих читателей порцией мотивации.

1. «Наконец-то свобода! Мне сняли брекеты спустя 25 месяцев и неделю, в 39 лет!»

2. Пронес любовь к мотоциклам через всю жизнь

3. «Спустя 7 месяцев. Иногда приходится бороться за каждый миллиметр»

4. «2 года назад я принял лучшее решение в жизни»

5. «Горжусь тем, какой стала моя кожа!»

6. Чтобы сделать дом уютнее, порой нужно поменять всего пару деталей

7. Когда из щеночка внезапно вырос в большого песеля

8. Захламленная комната превратилась в уютную гостиную

9. «Я за год похудела со 105 кг до 63 кг»

10. Всего 2 месяца спустя эти растения уже не узнать

11. «Наконец-то могу поделиться своим преображением!»

12. «Мы с мамой переделали этот камин своими руками»

13. Видно, что парнишка времени зря не терял

14. Когда наконец-то дошли руки до бассейна

15. «Впервые надела комбинезон и чувствую себя потрясно!»

16. Певица Элли Голдинг не сдалась и теперь собирает стадионы

17. Когда из одной задумки вышла отличная серия крошечных картин

18. «Платье то же, но я чувствую себя совершенно другим человеком»

19. Знаменитый диджей Дэвид Гетта грезил о концертах с малых лет

20. Когда бессонные ночи в библиотеке 100 % того стоили