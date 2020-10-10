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20+ человек, на чьи поступки стоит посмотреть тем, кто перестал верить в доброту

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Когда видишь, как подкармливают бездомного котенка, уступают место в общественном транспорте, помогают подняться тому, кто упал, возвращают потерянную вещь, на душе становится теплее. Потому что на такие поступки способны только по-настоящему добрые и светлые люди.

Мы в AdMe.ru устали от плохих новостей, а благодаря этим фото улыбнулись и вспомнили о том, как много в мире хорошего.

«Моя бабушка связала одеяло для слоненка по имени Ханьяса в Южной Африке. Оно прибыло вчера из Великобритании, и она так счастлива!»

© marcusjsmall / Reddit

Стенд с бесплатными цветами и овощами. Все это разобрали в течение 6 часов

© elsypie / Reddit

«Напоил белку»

© EchoTayza / Reddit

«Добрые люди нашли ее вчера. Надеюсь, что она выкарабкается»

© airesiss / Reddit

«Сегодня мы с отцом открыли общественную библиотеку»

© roamingandy / Reddit

Обеспокоенная пожилая женщина оставила такую записку

© backt0nature / Twitter

«Пожалуйста, будьте осторожны, под колесом машины спит славный малыш».

Этот молодой человек шел на собеседование, и ему нужно было помочь завязать галстук

© Mirhale / Reddit

«Отпоила шмеля подсахаренной водой, так что он оклемался и смог улететь из подъезда»

© UnGirasol / Pikabu

Полицейский изо всех сил старается уберечь маму-утку и ее детей

© jabolko / Reddit

«10-летняя соседская девочка оставила это у нашей двери. Мы узнали от ее мамы, что она сажала семечки и решила поделиться своими маленькими растениями»

© mtlrat / Reddit

Маленькие добрые дела

© kandyda / Reddit

«Незнакомцу, который сегодня заплатил за мой сэндвич: это были тяжелые пару дней. Ваш добрый жест и этот бутерброд придали мне сил, спасибо»

© Googlesavant / Reddit

Офицер полиции помогает пожилому мужчине перейти улицу

© FittyShucker / Reddit

«Сестра подруги потеряла ключ от машины во время пробежки. Кто-то позаботился о том, чтобы она его нашла»

© Majestic_Beard / Reddit

Минские спасатели помогли утятам, которые не могли выбраться из воды на Цнянском водохранилище

© homerchick / Pikabu

Добро всегда возвращается

© Cleanlivingsultan / Reddit

«Спасли кота из воды»

© NotA_D***_Dea*** / Reddit

«Чаще всего про таксистов только негатив, сегодня столкнулся с обратной ситуацией. Водитель на свои деньги разместил наборчики для пассажиров»

© DrunkenIrish / Pikabu

«Зарядки для телефонов, конфетки / жвачки, бутылки с водой, салфетки (влажные и сухие), губки для чистки обуви и Bluetooth-наушники. В машине раздается Wi-Fi, а музыка проигрывается вместе с клипами на телефоне».

«Мне нравится видеть случайные проявления доброты»

© MrPoopyButthole, 1989 / Reddit

Бесплатные баскетбольные мячи.

«Пилот сегодня снова нарисовал лицо в небе прямо над нашим домом»

© poshjosh1999 / Reddit

Забота о других

© kavabanga0707 / Pikabu

«Мыслите глобально — действуйте локально»

© Daniel_Toben / Reddit

«Забыл Nintendo в гостиничном номере во время путешествия. К счастью, сотрудники отеля нашли его и отправили мне в Канаду, да еще и записку приложили»

© sskylar / Reddit

«Добрый день. Мы заметили, что вы забыли свою консоль, и сохранили ее. Вы не потеряли прогресс в игре, и мы даже загрузили обновление. Желаем хорошего лета!»

Случайный акт доброты

© pp0787 / Reddit

«Кто-то оставил эти 2 пасхальные корзины с конфетами у нас на пороге»

© _Hazz / Reddit

«Сделали книжный уголок в отделении онкологии»

© Adoc / Pikabu

Один из тех редких моментов проявления любви в наших жестоких буднях

© mplreplays / Reddit

«Нашел этот прекрасный подарок в своей велосипедной корзине. Это изотермическая бутылка для воды, которая так красиво упакована»

© Irregardlessfulness / Pikabu

«Случайное проявление доброты. Это по-канадски».

А какие вы встречали примеры проявления доброты?

Фото на превью airesiss / Reddit
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