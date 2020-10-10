20+ человек, на чьи поступки стоит посмотреть тем, кто перестал верить в доброту

Когда видишь, как подкармливают бездомного котенка, уступают место в общественном транспорте, помогают подняться тому, кто упал, возвращают потерянную вещь, на душе становится теплее. Потому что на такие поступки способны только по-настоящему добрые и светлые люди.

Мы в AdMe.ru устали от плохих новостей, а благодаря этим фото улыбнулись и вспомнили о том, как много в мире хорошего.

«Моя бабушка связала одеяло для слоненка по имени Ханьяса в Южной Африке. Оно прибыло вчера из Великобритании, и она так счастлива!»

Стенд с бесплатными цветами и овощами. Все это разобрали в течение 6 часов

«Напоил белку»

«Добрые люди нашли ее вчера. Надеюсь, что она выкарабкается»

«Сегодня мы с отцом открыли общественную библиотеку»

Обеспокоенная пожилая женщина оставила такую записку

«Пожалуйста, будьте осторожны, под колесом машины спит славный малыш».

Этот молодой человек шел на собеседование, и ему нужно было помочь завязать галстук

«Отпоила шмеля подсахаренной водой, так что он оклемался и смог улететь из подъезда»

Полицейский изо всех сил старается уберечь маму-утку и ее детей

«10-летняя соседская девочка оставила это у нашей двери. Мы узнали от ее мамы, что она сажала семечки и решила поделиться своими маленькими растениями»

Маленькие добрые дела

«Незнакомцу, который сегодня заплатил за мой сэндвич: это были тяжелые пару дней. Ваш добрый жест и этот бутерброд придали мне сил, спасибо»

Офицер полиции помогает пожилому мужчине перейти улицу

«Сестра подруги потеряла ключ от машины во время пробежки. Кто-то позаботился о том, чтобы она его нашла»

Минские спасатели помогли утятам, которые не могли выбраться из воды на Цнянском водохранилище

Добро всегда возвращается

«Спасли кота из воды»

«Чаще всего про таксистов только негатив, сегодня столкнулся с обратной ситуацией. Водитель на свои деньги разместил наборчики для пассажиров»

«Зарядки для телефонов, конфетки / жвачки, бутылки с водой, салфетки (влажные и сухие), губки для чистки обуви и Bluetooth-наушники. В машине раздается Wi-Fi, а музыка проигрывается вместе с клипами на телефоне».

«Мне нравится видеть случайные проявления доброты»

Бесплатные баскетбольные мячи.

«Пилот сегодня снова нарисовал лицо в небе прямо над нашим домом»

Забота о других

«Мыслите глобально — действуйте локально»

«Забыл Nintendo в гостиничном номере во время путешествия. К счастью, сотрудники отеля нашли его и отправили мне в Канаду, да еще и записку приложили»

«Добрый день. Мы заметили, что вы забыли свою консоль, и сохранили ее. Вы не потеряли прогресс в игре, и мы даже загрузили обновление. Желаем хорошего лета!»

Случайный акт доброты

«Кто-то оставил эти 2 пасхальные корзины с конфетами у нас на пороге»

«Сделали книжный уголок в отделении онкологии»

Один из тех редких моментов проявления любви в наших жестоких буднях

«Нашел этот прекрасный подарок в своей велосипедной корзине. Это изотермическая бутылка для воды, которая так красиво упакована»

«Случайное проявление доброты. Это по-канадски».