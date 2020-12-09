20+ человек, у которых язык как бритва и каждая фраза — максимально жизненный перл

Как ни крути, все бытовые трудности кажутся мельче, если подходить к ним с юмором. А то и с сарказмом. Ведь и правда, зачем искать всякие экологичные трубочки для напитков, если кое-что безотходное у нас всегда под рукой? Да и привлечь подписчиков можно гораздо проще, чем говорят в новомодных тренингах.