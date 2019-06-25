20+ человек, у которых выдались самые ужасные первые свидания на свете
Пользователь Pikabu с ником akagenonogitsune собрал рассказы о первых свиданиях, на которых все пошло не так. Наверняка участникам событий в тот момент было совсем не смешно, но именно такие случаи потом превращаются в самые крутые застольные байки, над которыми хохочут все без исключения.
Мы в AdMe.ru выбрали самые яркие истории из подборки. Надеемся, что вы не только посмеетесь над ними, но и поделитесь своими.
- Когда свидание было в самом разгаре, парень увидел голубя и с криком: «Ах ты ж тварь такая!» убежал за ним. Больше он не вернулся.
- Я стоматолог. Посреди ужина девушка предложила осмотреть ее прямо сейчас, за столиком, и сидела минуты 3 с широко открытым ртом, пока я пытался объяснить, почему не стоит этого делать, и искал глазами официанта.
- Сообщил, что хочет сделать ринопластику, чтобы детям не передался его большой нос. Хитрец!
- На первом свидании: «Женщины смотрят на мое лицо и решают со мной не связываться...» Я: «А что у тебя с лицом?!» Он: «Ну, я красивый...» Я сначала думала, что он шутит, но он говорил всерьез. На слова «я красивее» жутко обиделся, развернулся и ушел.
- В парке было много людей, темно и горели фонари. И тут моему кавалеру приспичило похвастаться какими-то приемами из каратэ, и он не нашел ничего лучше, чем подпрыгнуть и с размаху ударить ногой по фонарю. Дальнейшее заняло пару секунд: фонарь заискрился и погас, парень упал на землю и заорал, все проходившие мимо люди покатились со смеху, парень не выдержал такого позора, поднялся и побежал к выходу из парка, продолжая орать.
- Зашли в супермаркет. И тут оказалось, что он искусный дегустатор! Он сразу двинулся в отдел с фруктами, начал есть мандарины и мне почистил один (заботливый), потом угостился виноградом, яблоками, еще чем-то. Предложил мне банан, потом перешел в отдел со сладостями, взял козинаки, вскрыл упаковку, начал есть. Заботливо, опять же, предложил мне со словами: «Бери, попробуй! Это очень хорошие козинаки! Я их всегда ем!»
- «А сколько этажей в твоем доме?» Я отвечаю: «9». Он: «А почему не 7?» Честно говоря, этот вопрос поставил меня в тупик, я ничего не ответила. После чего он минут 20 рассказывал мне о том, что он уверен в том, что дома должны строить в 7 этажей, потому что это намного лучше, чем в 9, и ему больше нравится.
- Все свидание он мне рассказывал про осциллограф С1-350. Я сначала намекала, что мне не интересно, через полчаса взвыла, что ничего не понятно и надо сменить тему. На что получила ответ: «А я тебе сейчас схему нарисую, и ты все поймешь!» И принялся чертить схему.
- Нахрюкался этот «будущий великий актер» и начал мне басни Крылова читать: «Вороне как-то бог послал кусочек сыра...» Как ребенок, забрался на стул и орал на все кафе! А как он ворону изображал — это надо было видеть!
- Два часа он рассказывал мне о себе: когда у него день рождения, какой он по счету ребенок в семье, сколько у него племянников, как он учился в третьем классе и т. д. У меня не было возможности хоть как-то вклиниться в этот монолог. В конце концов я молча встала и пошла обратно. Он потопал за мной, попутно повествуя о том, какая у него дома красивая кошка. А потом сказал: «Правда хорошо посидели?» Немного подумал и добавил: «А еще я 3 года ходил в музыкальную школу, умею готовить плов, знаю, как вязать английскую резинку, и вышиваю крестиком... Меня мама научила».
- Пошли гулять по парку, сели на скамейку, он: «Я сейчас приду». Смотрю, подошел к ларьку с мороженым, купил, быстренько сожрал и вернулся.
- Мне 19 лет. Один парень пригласил меня на свидание в кафе. Я перед этим ресницы наклеила. А они отклеились и упали в борщ. Это был как раз тот неловкий момент, когда от произошедшего мозг уменьшается в размерах. В общем, со словами «ничего, дома отмою» я эти ресницы начала из борща ложкой вылавливать. Больше он меня на свидания не приглашал.
- Звонит мобильный, он отвечает на звонок: «Да нет, все в порядке, ну что ты, нет, нормальная, да, симпатичная, нет, недорого, да, буду осторожен, нет, не пьем, да, подходящая, да, пока, целую». Нажимает на кнопку и сообщает: «Извини, мама звонила, волнуется». Мужику хорошо за 40.
- Оказалось, что с женщинами знакомился для того, чтобы на сайте стихи.ру больше его читали и рейтинг его рос, а сам давно женат, живет в общежитии, обожает рассказывать про свое счастливое детство и постоянно возит с собой ноутбук и детские фото.
- Зашли в какой-то подвал, а там столы высокие, за которыми только стоять можно. И местные алкоголики с пивком. И я наряженная. Он заказал нам два чая с лимоном в пластиковых стаканчиках, а потом сказал: «Гулять так гулять!» И заказал себе еще чаю.
- Впервые за долгое время мне понравился молодой человек. Мы сидели в кафе и мило разговаривали, я думала, как круто, у нас столько общего, невероятно! Но примерно через час он просто уснул, и я подстелила свою джинсовку ему под голову. В тот день он защитил диплом и очень мало спал, но, кажется, моя компания его не вдохновила. Сначала я долго смеялась и не могла остановиться, потом ко мне подошла официантка и сказала, что у них в кафе не спят, но когда я рассказала ей эту историю, она стала смеяться вместе со мной и разрешила его не будить. Похоже, я и впрямь зануда, придется работать над собой!
- На первое свидание пошли в кафе с молодым человеком, мимоходом похвалила вазочку на нашем столике. На выходе из кафе он жестом джентльмена достал эту вазочку из-за пазухи и с улыбкой вручил мне.
- Пошла на первое свидание с мужчиной зрелым и импозантным. Перед свиданием радовалась, что наконец-то увижу самый дорогой ресторан города изнутри. Поужинали, а на выходе его арестовали за уклонение от уплаты налогов.
- Рассказал, какая у него опасная работа (он разносил квитанции за электроэнергию). Опасная, потому что он обслуживает в основном частный сектор, а там такие злые собаки. Даже перчатки однажды порвали.
- Время уже позднее, я говорю, что все, мне домой пора. И тут он мне выдает: «Я тебя провожать не буду, ты в плохом районе живешь, а у меня телефон новый».
- Встретился с девушкой первый раз, предлагаю посидеть где-то, выпить кофе. Но она попросила быстро сходить с ней в поликлинику, за справкой, 5 минут и обратно. В общем, я 4 часа сидел в очереди с бабками, пока она ходила в другой кабинет.
Бонус: иногда ужасные свидания заканчиваются очень хорошо
- Он был такой красивый: рубашка, брюки, пиджак. В конце трапезы мы заказали аппетитные свежеиспеченные булочки и чай. Я откусываю булочку, набираю в рот чай и... чихаю со всей дури всем содержимым на него! Его лицо и его рубашка — все влажное и в крошках. Я сижу перед ним вся красная, в глазах слезы, молю Зевса поразить меня молнией прямо сейчас. А он молча берет побольше салфеток и, вытираясь, философски говорит: «Иногда сложно сдерживаться». И начинает смеяться... Ну и я вместе с ним. Теперь он мой муж.
Фото на превью akagenonogitsune / Pikabu