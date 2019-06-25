20+ человек, у которых выдались самые ужасные первые свидания на свете

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Пользователь Pikabu с ником akagenonogitsune собрал рассказы о первых свиданиях, на которых все пошло не так. Наверняка участникам событий в тот момент было совсем не смешно, но именно такие случаи потом превращаются в самые крутые застольные байки, над которыми хохочут все без исключения.