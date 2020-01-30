20+ человек, у которых вместо свидания вышла катастрофа

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Во Франции мужчина зовет избранницу на ранний завтрак вместо ужина, в Германии девушки первыми приглашают парней на свидание, а китайцы, как правило, приводят на первую встречу друзей. У нас все более традиционно: есть только он, она и... какое-нибудь обстоятельство, превращающее встречу в историю, которую потом тиражируют на просторах интернета, делясь неудачным опытом знакомств.