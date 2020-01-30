20+ человек, у которых вместо свидания вышла катастрофа
Во Франции мужчина зовет избранницу на ранний завтрак вместо ужина, в Германии девушки первыми приглашают парней на свидание, а китайцы, как правило, приводят на первую встречу друзей. У нас все более традиционно: есть только он, она и... какое-нибудь обстоятельство, превращающее встречу в историю, которую потом тиражируют на просторах интернета, делясь неудачным опытом знакомств.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что некоторые истории про ужасные свидания заканчиваются фразой «Вот так мы с твоей мамой и познакомились».
- Однажды я опаздывала на свидание и уже перед самым кафе решила пробежаться. И, конечно, споткнулась почти на пороге. Падаю, бьюсь головой о дверь, открываю ее — все еще головой — и влетаю в кафе. Сама элегантность просто. Глаза того парня надо было видеть, конечно. © пассивно-агрессивно / Twitter
- Познакомился в самолете с девушкой. Прошел месяц. В один из вечеров после работы мы с моей мамой пересеклись в центре, чтобы перекусить. Вдруг раздался телефонный звонок: ОНА. Назначаю встречу через 2 часа у ближайшего выхода из метро. Неспешно выдвигаюсь к месту рандеву, рассчитывая проводить маму до турникетов, как вдруг подлетает моя знакомая. Она предлагает пойти прогуляться втроем, а потом посидеть в кафе и поболтать. Они сидели в кафе несколько часов, как давние подружки, а я лишь натужно улыбался и поддакивал. Надо ли говорить, что закономерным итогом этого дурацкого свидания стал приговор к пожизненной френдзоне строгого режима. © Inemuri87 / Pikabu
- Встретились, пошли гулять. Общаться было вроде нормально, но через предложение проскакивали напрягающие фразочки:
— А вот будь у меня машина, мы бы кататься поехали... Девушкам ведь что надо? Чтобы машина нормальная была.
— Всем, что ли? Ну вот мы встретились вроде нормально, хотя приехали оба на метро.
— Подумаешь! А вот будь у меня машина, у меня таких свиданий было бы 10 в неделю.
Свернув разговор, я заторопилась домой. Вечером я все же написала, что ничего у нас не выйдет.
— Скажи мне честно, — ответил он. — Это потому что у меня машины нет? © MadTillDead / Pikabu
- Было у меня на днях свидание. Он провожает меня до парадной, момент, когда тянется поцеловать, а я почему-то решила посмотреть на него: глаза закрыты, рот приоткрыт... Черт меня дернул сказать:
— Не ешь меня, я тебе еще пригожусь. © Caramel13 / Pikabu
- Мы пошли в корейский ресторан. Как только сели, он спросил меня: «Почему у тебя такие желтые зубы?» Я опешила. Он заказал много еды, а когда я сказала, что больше в меня не влезет, сообщил: «Будешь много есть — вырастет грудь». Я вытаращила на него глаза, а он продолжил жевать и чавкать. Это был далеко не бедный студент: его отец богат, поэтому, поужинав, он без обиняков предложил быть моим папиком, притом что мы погодки, и даже обещал подкидывать мне подарки, если я вступлю с ним в отношения. Это было худшее свидание в жизни. © Yana Timoshenko / Quora
- Стала я ходить на свидания, знакомясь через интернет. Выработалась следующая тактика: общаемся, делаем заказ, и вот тут я либо заказывала что-нибудь поесть, либо чай с ромашкой. Это был мой тактический ход к отступлению. Я выпивала чай и вежливо откланивалась. На одном из свиданий парень опаздывал, а появившись, продемонстрировал мне часы на руке, количество нала в бумажнике, озвучил должность, марку машины и что-то еще. А после щелкнул в воздухе пальцами и произнес что-то вроде «Эй, человек!». Подходит официант, который был свидетелем почти всех моих свиданий.
— Добрый вечер, готовы сделать заказ? Может, чай с ромашкой?
— С удовольствием. И счет, пожалуйста! — просияв, говорю я. © Pramprumprimprum / Pikabu
- На первом свидании она предложила покорить пик Кукамонга. Мы были почти на вершине, и я шел впереди, как вдруг уcлышал, что падают камни. Обернулся — моя девушка кричит и скользит по склону. Я подбежал, подтянул ее обратно, оказалось, что у нее сломана нога. Пришлось воспользоваться аварийным спутниковым маяком. Когда ее подняли на вертолет, фельдшер спросил: «Это твоя жена?» Я ответил: «На самом деле это наше первое свидание». Ему показалось это очень смешным, судя по тому, что он сообщил это всем в вертолете, потом в машине скорой помощи, ну и заодно в отделении неотложки. © Fargone / Reddit
«Через час после включения моего аварийного спутникового маяка я сделал эту фотографию».
- На свидании ели мороженое в кафе. Я взял фисташковое, она взяла какое-то ментоловое с шоколадным «глазом» и крошками свинины в соусе болоньезе. В итоге я свое лизнул 2 раза, и она у меня его забрала, а я доедал ее мороженое. Плохое свидание, потому что женился потом на этой даме. © синяя шапочка / Twitter
- Он отвел меня в любимый ресторан своей бывшей, а затем начал, рыдая, рассказывать о том, что она была единственной, кто его понимал. © Jasmin Nyack / Twitter
- Прихожу и вижу... человека из прошлого! Буквально. В пыжиковой шапке, варежках и пальто, которое я видела только на своем покойном дедушке. Он вдруг достал узенькую бархатную коробочку. Меня к такому жизнь не готовила, но нельзя же было вот так просто стоять и пялиться на нее. Ну открыла, а внутри серебряная ложечка, какие дарят на крещение младенцу. Объяснений такому странному выбору подношения я как-то не потребовала, хотя, наверное, стоило. Так или иначе, до младенцев у нас с ним дело не дошло. © Daddy Dunkan / TheQuestion
- Пошли на свидание в кино. Была зима, довольно холодно, мы опаздывали, а я на каблучищах. Бегу по лесенкам и ка-а-ак поскользнусь! Упала на спину, еще и сумка сверху мне лицо припечатала. Лежу и думаю: «Сходила на свидание...» И самой смешно. А парень не сдрейфил: подошел, смотрит, вроде я дышу, еще и ржу, поднял меня, отряхнул и под ручку повел в кино. Вообще потом везде меня водил за и под руку. А то, говорит, ноги тебя не держат. Теперь он мой муж. © capitanplan / Pikabu
- Выяснилось, что девушка состоит в какой-то секте. Только я еще неделю гулял с нею: интересно было послушать про фазы Юпитера, древние руны и силу духа. © кот борис / Twitter
- Познакомились в интернете, договорились о встрече в кафе. Немного поговорили, и она предложила поесть. Пока она пила и ела, выяснилось, что у нас много общего: мы работали в одном и том же месте, любим одни и те же фильмы, музыку. Затем я попросил чек. И тут она сообщает, что ей нужно пойти в уборную, а затем встает и уходит. Просто выходит на улицу. Адьос. Я зашел в сеть, чтобы написать ей и узнать, что это было, но она удалила свой аккаунт. До сих пор думаю, что она могла быть просто очень голодным призраком. © barrre / Reddit
- На первом, а заодно последнем свидании молодой человек повел меня прогуляться по улице, где ремонтировали дорогу, тротуары и бордюры. Мы брели, спотыкаясь о камни, куски асфальта, затыкали уши от грохота техники. Вышли на проезжую часть, и он, схватив меня за руку, напролом потащил через оживленную трассу, не обращая внимания на мои вопли протеста и крики: «Психический!» Во время нашего шныряния между мчащимися машинами он кричал: «Ничего не бойся, я заговоренный, меня не собьют, я сто раз проверял...» © DianaTurdraven / Pikabu
- Самое мое ужасное свидание было, когда я заплатила за кино и ужин, а он взял сдачу у официанта и сунул ее себе в карман... Dunya Du / Twitter
- Погуляли, поели, кино посмотрели — стандартная программа. Провожает домой, рассыпается в комплиментах. Я упираю ручки в бочки, театрально топаю ножкой и голосом киношной Оксаны выдаю:
— Купишь мне черевички, как у самой царицы, тут же выйду за тебя замуж!
А парень-то аж в лице изменился; видимо, с Гоголем не знаком вообще. Но такой реакции я не ждала точно: он разразился тирадой на тему меркантильности женщин и добавил, что нормальные девки хотя бы не на первом свидании раскрывают свою сущность. © Caramel13 / Pikabu
- На встрече одноклассников подошла ко мне соученица одна и говорит, мол, заходи завтра вечером в гости, посидим пообщаемся. Ну я сразу же понял, на что она намекает, был прозорлив. Ок, говорю, приду. Но на следующий день не смог. Звонит, я что-то невнятное плету, а она отвечает, мол, ничего страшного, завтра приходи. Ну тут я уже сдался. Что-то прямо очень я девушку заинтересовал, аж гордость и честь девичью забыла. Захожу, она встречает меня как-то непарадно одетая, прохожу в комнату, там сидит какой-то мужик в блестящем пиджаке. Вскакивает, пожимает мне руку и начинает тараторить:
— Привет, меня зовут Антон, я представитель компании такой-то, и у нас для тебя уникальное предложение! Только сегодня! Уже через месяц ты сможешь выйти на уровень дохода более...
А я стоял и думал, мол, нормальная у меня одноклассница. Деньги просто нужны. © axuta.ru / Pikabu
- Когда свидание было в самом разгаре, парень увидел голубя и с криком «Ах ты ж тварь такая!» убежал за ним. И больше не вернулся. © akagenonogitsune / Pikabu
- Ехал в маршрутке, и там был в стельку пьяный парень. Он говорил с моим братом, и краем уха я услышал: «К девушке еду, короче, цветок вот купил. Правда, вот эту фигню потерял, но и без фигни нормально, да?» Фигней был бутон розы. Цветок без бутона. © КроликиПарализованны / Twitter
- Училась я в техникуме, и повадился один человек ходить со мной в одну и ту же сторону. Ну ходит и ходит, болтаем по дороге. Потом начал зазывать куда-то, и я стала менять маршруты, затем откровенно прятаться. Достал! Однажды надо было домой, а тут опять он стоит... С астрочками! В общем, он подошел, протянул цветы, и... щелкнуло что-то в голове. Я их начала жевать, приговаривая: «М-м-м, мои любимые, спасибо...» 100 %, он до сих пор рассказывает, что у него однажды было так себе свидание. © 2kilo / Pikabu
Эта стена знает толк в свиданиях.
- Я назначил свидание очень красивой девушке, но, похоже, внешность — это единственное, что у нее было. Итак, у нее не было никаких увлечений, образования, интересов. Она просто сидела и смотрела на то, как я ем, с каменным лицом. Мы были в итальянском ресторане, и она заказала только яблоко. Я отвез ее домой. Она пригласила меня зайти, но я пошел домой и по сей день убежден в том, что либо разговаривал с инопланетянином, либо проснулся бы в ванной со льдом и с одной почкой. © Work13494 / Reddit
- Первое свидание. Поужинали, он спрашивает: «Сколько на чай оставлять?» Пожимаю плечами, он: «Да я никогда не оставляю, просто перед тобой понтануться решил». © ой, Ань / Twitter
- У меня был день рождения, 16 лет. Посидели втроем в гостях у парня с его мамой. Зима, темень. Надо пройти минут 20 до остановки, потом ехать на автобусе через весь город. Мама парня: «Ты только проводи ее до угла дома, а то тут опасный район, тебя могут на органы разобрать!» Проводил до угла. © Rosie Lisbon / Twitter
- Итак, купили попкорн, садимся, фильм начался. Через несколько минут он шепчет: «Могу ли я положить на тебя голову?» Затем каждые несколько минут: «Могу ли я поднять подлокотник? Можно держать тебя за руку? Позволь прикоснуться к твоей ноге? Поделись попкорном? А попить дашь?» Вот так весь фильм! © izzyjubejube / Quora
- Встретился с девушкой первый раз. Ну и предлагаю пойти посидеть где-то, попить кофе или поесть. Но она попросила быстро сходить с ней в поликлинику за справкой, 5 минут — и обратно. В общем, я 4 часа сидел в очереди с бабками, пока она ходила в другой кабинет. Так мной еще никто не пользовался. © Dr.ya / Pikabu
Фото на превью axuta.ru / pikabu