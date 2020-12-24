20+ человек, у которых вместе с переездом сбылись мечты

В нашей жизни есть много моментов, которые оставляют в памяти только положительные эмоции. Переезд в новый дом — это всегда масса впечатлений, которыми хочется делиться. В большинстве случаев люди связывают смену места жительства с очередным этапом, после которого начнут исполняться желания. Но для кого-то «новый уголок» — это настоящая мечта.

Мы в AdMe.ru всегда искренне радуемся за тех людей, которые не остановились на пути к достижению своей мечты и переехали в новый дом.

1. «Сегодня, в свой 39-й день рождения, я переехала в свою первую квартиру. У меня нет ничего, кроме кровати и кошки, но я сделала это»

2. «Фотография сделана в тот день, когда я переехала в свой новый дом»

3. «Мечты сбываются»

«В юности я мечтал жить в этом городе. Он воплощал в себе все, чего я не знал. Переезд произошел довольно быстро, и это уже совсем не было похоже на то местечко, к которому я привык. Я думаю, что на этой фотографии запечатлено все».

4. «Переехали в место нашей мечты и закончили обставлять самую лучшую комнату в доме»

«Этот вид заставляет нас чувствовать себя так, как будто мы живем на дереве рядом с пляжем. Северная Калифорния».

5. «Моя новая крошечная однокомнатная квартира»

6. «Перебрался оттуда сюда за 2 года, потому что я изучал HTML и CSS. Вот и все. С этим можно многого достичь»

7. «Я только что переехала в свой новый дом и хотела поделиться снимками этого местечка со всеми вами»

8. «Переехала в новое место в июне, но уже начинаю чувствовать себя как дома. Мои растения не меньше меня любят естественный свет»

9. «Наконец-то мы переехали в дом нашей мечты»

Неправильно. Вы переехали в дом МОЕЙ мечты. © whatwouldbuddhadrive / reddit

10. «После долгой и тяжелой подготовки наша семья переехала в новое уютное место этим летом»

11. «В июне мы подписали документы и сразу заселились. Кажется, будто живем в мечте!»

12. «Только что переехал в новую квартиру в Чикаго. Однозначно это самое красивое место, в котором я когда-либо жил!»

13. «Только закончил оформление своего первого дома и переехал в эти выходные»

«Мы купили красавчика с 5 спальнями, долгое ожидание того стоило».

14. «Недавно переехал в квартиру своей мечты. Все еще нужен диван и телевизор, привезу их сразу вместе»

Мне хочется увидеть больше фотографий, выглядит это потрясающе! Я люблю квартиры со скошенными углами потолка, это делает пространство более интимным. Как будто я нахожусь в своей собственной тайной пещере. Открывающиеся окна — это просто вишенка на торте! А камин? Ты что, издеваешься? Это слишком. © Woodframedshades / reddit

15. «Только что переехал в Ирландию после 20 лет мечтаний об этом. Я не разочарован. Это мой новый вид»

16. «Несколько месяцев назад переехал в квартиру-замок моей мечты. Думаю, все складывается удачно»

17. «Моя квартира в Мумбаи, Индия. Съехал от родителей впервые за 26 лет»

Не совсем уверен, но я бы повернул два стула и стол к окну, а не в сторону комнаты. © sakronin / reddit

18. «Мы наконец подписали документы!»

«Через 2 месяца после получения кредита мы получили деньги и подвели итоги всех расходов. Не могу дождаться, чтобы переехать и вырастить нашего первого ребенка уже в новом доме!»

19. «Сбылась моя детская мечта — жить в холостяцкой студии»

20. «Я переехал из города Окленд 2 года назад. Все говорили мне, что я пожалею об этом...»

«У меня сегодня здесь обеденный перерыв. Уаикато, Новая Зеландия».

21. «Переехал из общежития в свою первую квартиру. Огромное спасибо комиссионным магазинам Ванкувера, они потрясающие!»

22. «О переезде и одной минуты не жалела»

«Здесь каждое утро я посыпаюсь с ощущением счастья и двумя мыслями: „Какое счастье, что я на юге, и какое счастье, что не надо идти на работу — ни сейчас, ни завтра, НИКОГДА“. Так что считаю, я прижилась!»

23. «Мы купили дом в джунглях»

«Оказалось, в конце участка были кирпичные постройки, о существовании которых я даже не подозревал. Продавец — посредник, сама не знала, что они есть».