20+ человек, у которых уровень смекалки зашкаливает в красной зоне

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Иногда мы сталкиваемся с моментами, когда что-то идет не по плану. Приходится приспосабливаться и как-то выкручиваться. А некоторые люди обладают такой невероятной способностью выходить из трудных ситуаций, что это не только вызывает уважение, но и значительно поднимает настроение окружающим.

Мы в AdMe.ru были впечатлены такими «изобретателями», поэтому в статье собраны персонажи с поистине завидной смекалкой.

1. «Во время общения по видеосвязи изображаю взрослого человека, пьющего чай. А в реальности вот что»

2. Как удержать собачку от побега за территорию? Привяжите ложку к шлейке

Прогресс побега 45 %... Критическая ошибка. © Butterflytherapist / Reddit

3. Почтовый ящик из микроволновки

4. «Курьеру не удалось найти мой адрес. Пришлось включить фонарь»

5. Как местные жители готовятся к предстоящим паводкам

6. Так выглядят инновации

7. Новый уровень

Элегантное решение! К ножкам уж точно будут прикованы взгляды взыскательной публики. © supersonicsw / Pikabu

8. Это что, дверной звонок?

9. Когда нужна кепка, а магазины закрыты

10. Все для любимого кактуса

Хочу, чтобы кто-нибудь любил меня так, как любят этот кактус. © chubbycanine / Reddit

11. «Я сделал рычаг переключения передач из лыжной палки. Теперь представляю, что катаюсь на лыжах по дорогам»

12. Как отвести воду из водостока? Легко

13. «Мои тети решили проблему сломанной дверцы в духовке»

14. Женская «запаска» выглядит так

15. «Живу в Техасе. Отключили электричество на 12 часов. Нужно было как-то выкручиваться»

16. Лишь бы работало

17. «Роскошные коврики в машине моего отца»

18. «Брату нужна была подставка для iPad, чтобы он мог смотреть фильм в постели»

19. Дырка в ботинке? Выход есть

20. «Мой парень — плотник. Сегодня он забыл взять вилку для своего обеда»

21. Первая помощь по-деревенски

Небольшой совет: используйте изоленту вместо стяжки. © HugeElephant1 / Reddit

22. Нет зонтика? Без проблем

23. Когда школа не может позволить себе программу для просмотра документов, приходится импровизировать

24. «У подруги сломалась ручка на сушилке для белья. Я очень горжусь своей работой»

25. Легкий способ быстро высушить обувь

26. «У нас на работе сломался шланг, но, к счастью, за дело взялся деревенский парень»