20 человек, у которых теперь при слове «собеседование» мурашки по спине бегут
Чтобы на собеседовании все прошло как надо, порой нужно просто расслабиться и выдохнуть. Работодателю не стоит засыпать претендента лишними вопросами, а соискателю — трястись при виде потенциального начальника. Но бывает, и те и другие так усердно стараются понравиться друг другу, что возникают курьезные ситуации, которые потом расходятся по всему интернету.
Мы в AdMe.ru запаслись историями от рекрутеров и кандидатов, которые остались категорически недовольны результатами собеседования.
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Я только что окончил колледж и искал свою первую работу в качестве преподавателя. Я подал заявление в начальную школу в небольшом районе. Пришел на собеседование, ожидая увидеть директора и нескольких учителей. Вместо этого там был какой-то высокопоставленный чиновник и все директора начальных школ округа — всего около 15 человек. Они засыпали меня вопросами 45 минут, и в итоге я не получил работу. © edgarpickle / Reddit
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После собеседования меня взяли на должность младшего программиста. Через 5 минут ребята сказали: «Слушайте, скажем честно, работы нет, вы можете пройти стажировку без оплаты. Мы можем предложить проездной на автобус». © Commercial-Energy839 / Reddit
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Я был управляющим в магазине видеоигр и искал сотрудников на неполный рабочий день. Один из парней, который проходил собеседование, сказал, что он станет суперзвездой радио. Когда мы дошли до раздела «хобби», он настоял на том, чтобы поставить мне свое демо. Это было ужасно. Я послушал первую минуту и попытался поменять тему, но он хотел, чтобы я терпел это еще полчаса! После того как мы продолжили интервью, все ответы парня были отрывочными и односложными. Потом выяснилось, что тот не играет в видеоигры и знает о них только то, что говорили его друзья. Я не взял его на работу. © Pre_Gen_Character / Reddit
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В середине собеседования директор отвлеклась и попросила поговорить со мной своего помощника. Как только мы оказались вне пределов слышимости, этот парень велел мне убегать отсюда, пока могу. Сижу и обалдеваю: либо ее помощник не в себе, либо мне и впрямь лучше уйти. В итоге во 2-й части интервью я отклонил предложение о работе. Это вызвало бурю эмоций у начальницы, и я подумал, что предупреждение было искренним. © obscureferences / Reddit
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Однажды проводил собеседование на должность официанта в клубе, и одна девушка сказала, что не может работать по выходным или после 20:00. А ведь у нас ночное заведение, которое открыто с 19:00 до 2:00. © CanineRezQ / Reddit
- Я устраивался на работу в планетарий, поэтому собеседование проводилось под большим куполом звездного неба. Проблема заключалась в том, что во время интервью работники планетария тестировали пожарную сигнализацию. Купол усиливал звук так, что он был просто оглушительным. Однако интервьюеры вели себя так, как будто ничего не происходило. Нам приходилось кричать, чтобы слышать друг друга. © Quaternaire / Reddit
- Я проходил собеседование на должность программиста. Меня попросили принести образец программы, которую я написал. Я принес, и они отдали мой диск своему программисту, чтобы тот проверил его. Мы продолжили собеседование с менеджером по персоналу, как вдруг вернулся их программист и буквально швырнул мне через весь стол диск со словами: «Ты не писал это. Секретарь никак не мог такое сделать». Это правда, я был секретарем, но при этом читал учебники по программированию, посещал уроки и писал программы, поскольку хотел попасть в ИТ. В итоге я поблагодарил за интервью и сказал, что не хочу у них работать. © CA_Dreamer / Reddit
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Я проходил собеседование на должность начальника цеха на гигантском сталелитейном заводе и попал на групповое собеседование с 3 другими претендентами. Нам сказали, что если что-то идет не так, то компания теряет $ 100 тыс. в час и вся ответственность за это ложится на тебя. Нужно быть на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы справляться со всеми возникающими проблемами. В финале интервьюер, к которому меня направили, сказал что-то вроде: «Я знаю, что эта работа выглядит не очень. Так вот, на самом деле она еще хуже». Я отчаянно нуждался в деньгах, но не расстроился, когда не получил от них приглашения. © Kersikai / Reddit
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Я проехал 80 с лишним километров только для того, чтобы мне сказали, что это работа на неполный рабочий день. Хотя в объявлении говорилось, что это полная занятость. Интервьюер занял странную оборонительную позицию. Когда я сказал, что они нарушили обещание, он начал вести себя так, будто я его подчиненный: стал грубым и раздражительным. © AltruistTomorrow / Reddit
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Однажды у меня было собеседование, где задавались действительно личные вопросы, например: «Развелись ли ваши родители? Издевались ли над вами в школе?» Интервью длилось около 2 часов, меня допрашивали 4 или 5 человек. Я рада, что не получила работу в той компании. © ffsellen / Reddit
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Мы нанимали нового выпускника техникума и болтали с одной девушкой 15 минут, прежде чем появились 2 других интервьюера и директор. Пока в комнате было 3 интервьюера, все шло отлично: барышня держалась непринужденно и легко отвечала на вопросы. Но она испугалась, когда прибавились еще люди и нас стало 6, некоторые из них держались довольно жестко, потому что думали, что на собеседовании надо себя вести именно так. В конце концов наш кандидат просто расплакалась. © Northernlaurie / Reddit
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Однажды на собеседовании я разговаривал с парнем, который половину времени рассказывал о своем предыдущем работодателе, ругался и ковырял в зубах. А я ведь вообще его об этом не спрашивал. Он просто позволил себе расслабиться, как будто это был бесплатный сеанс психотерапии. © et27U4Y4qse0AIcyFZg8 / Reddit
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Интервьюер был очень холоден. Я пытался болтать и улыбаться, чтобы растопить лед, но у меня получалось только ухмыляться. Потом пошли технические вопросы. Я ошибался каждый раз, и он твердил мне «нет», а затем снисходительно объяснял, почему я был неправ. К счастью, вскоре после этого я получил работу в другой компании, но это собеседование подорвало мою уверенность в себе. © JustBeenRevoked1 / Reddit
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Я пришел на собеседование подготовленным, в костюме и галстуке, со всеми документами и сертификатами. Там был еще один кандидат, взрослее и опытнее меня. Я подумал, что он претендует на какую-то другую должность, и мы по-дружески поболтали. Наконец появился интервьюер и при виде нас удивился, сказав, что нам обоим случайно назначили собеседование на одно и то же время. Он пригласил второго парня к себе в кабинет и попросил своего подчиненного провести интервью со мной. Сотрудник, одетый в футболку, повел меня вниз в кафетерий, где задал несколько коротких вопросов, прежде чем отпустить меня. Как будто они решили, кого нанять, еще до начала собеседования. Это было огромным разочарованием. © KGhaleon / Reddit
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Во время собеседования девушка начала говорить о своем отце, которого не стало. Она продолжала рассказывать о нем, даже когда к нам присоединился мой коллега. Мы пытались увести разговор в сторону вопросов для интервью, но она постоянно возвращалась обратно. Мы поблагодарили ее за уделенное время и попрощались. Эта кандидатка не ответила ни на один вопрос во время собеседования, думаю, что ей просто было нужно поговорить с кем-то про своего отца. © silverforest5 / Reddit
- На собеседовании мне задали такой вопрос: «Какой твой любимый цвет и почему?» Я ответил: «Голубой, потому что он успокаивает, а не раздражает глаза». После чего мой интервьюер сказал: «О-о-о, извините, мы ждали, что вы назовете красный». А потом меня просто проводили на выход. © JamesDelRey / Reddit
- Для работы в кол-центре требовался сотрудник, пригласил кандидата на интервью. Когда мы дошли до обсуждения зарплаты, парень достал свой телефон, позвонил матери и включил громкую связь, чтобы она помогла ему договориться об оплате. Его не наняли. © AUSavage77 / Reddit
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Я взял выходные, чтобы попасть на это собеседование, купил билет на самолет и оплатил проживание в отеле. Первое, что сказал интервьюер, было: «У меня нет намерения нанимать вас. Я просто старался быть учтивым, потому что знал вашего брата». В итоге они предложили мне эту должность через несколько недель, потому что не смогли никого найти. Я вежливо отказался. © see_red415 / Reddit
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Я был студентом 1-го курса универа и собирался устроиться в ночную смену, чтобы немного подзаработать. Я дошел до 2-го этапа — собеседования с менеджером. Он поинтересовался насчет ночных смен: есть ли у меня занятия с утра, может ли это повлиять на мою работу? Я выпалил, что у меня есть регулярные лекции в 8 часов утра, но об этом не стоит волноваться, ведь я все равно на них не хожу. Он резко поменял свое отношение ко мне, и мне уже не удалось убедить его в том, что я надежный сотрудник. Так что я провалил свое первое собеседование на должность ночного клерка. © aeoiu / Reddit
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Чувак опоздал на собеседование на 35 минут. Я хотел было просто все отменить, но мой начальник велел его выслушать, потому что нам нужно было кого-то найти. Начинается собеседование, и этот парень говорит, что может остаться только на 10 минут, потому что дежурит в другом месте. Я спросил его о том, что он будет делать, если во время интервью позвонят с работы. И он ответил: «О, я всегда просто выключаю телефон и делаю вид, что там плохая связь». © kor_hookmaster / Reddit
А как вы понимаете, что на собеседовании уже нечего ловить?