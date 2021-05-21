20 человек, у которых теперь при слове «собеседование» мурашки по спине бегут

Я только что окончил колледж и искал свою первую работу в качестве преподавателя. Я подал заявление в начальную школу в небольшом районе. Пришел на собеседование, ожидая увидеть директора и нескольких учителей. Вместо этого там был какой-то высокопоставленный чиновник и все директора начальных школ округа — всего около 15 человек. Они засыпали меня вопросами 45 минут, и в итоге я не получил работу. © edgarpickle / Reddit

После собеседования меня взяли на должность младшего программиста. Через 5 минут ребята сказали: «Слушайте, скажем честно, работы нет, вы можете пройти стажировку без оплаты. Мы можем предложить проездной на автобус». © Commercial-Energy839 / Reddit

Я был управляющим в магазине видеоигр и искал сотрудников на неполный рабочий день. Один из парней, который проходил собеседование, сказал, что он станет суперзвездой радио. Когда мы дошли до раздела «хобби», он настоял на том, чтобы поставить мне свое демо. Это было ужасно. Я послушал первую минуту и попытался поменять тему, но он хотел, чтобы я терпел это еще полчаса! После того как мы продолжили интервью, все ответы парня были отрывочными и односложными. Потом выяснилось, что тот не играет в видеоигры и знает о них только то, что говорили его друзья. Я не взял его на работу. © Pre_Gen_Character / Reddit