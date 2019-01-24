20+ человек, у которых тараканы в голове снова устроили кавардак
У каждого из нас есть маленькие странности. А у некоторых — совсем не маленькие. Но иногда это очень весело: например, кому могло прийти в голову сделать из своих усов фиолетового фламинго?
Самые забавные странности, которыми мы обладаем, AdMe.ru с радостью покажет своим читателям.
«У нас не было возможности поставить елку, и мы сымпровизировали»
Гениальная презентация товара на рынке
«Станция надувания винограда».
«Усы-фламинго, которые я отрастил и покрасил для благотворительного конкурса»
«Ты думаешь, это смешно, Бренда?»
«Не та новость, которую ожидаешь увидеть в день распродаж»
«Мужчина в костюме медведя арестован за разрушение палаток ожидающих начала „черной пятницы“».
Оригинальный подход к праздничному украшению
Вот как нужно привлекать внимание к инструкциям по безопасности полетов
«Мой папа был Сантой в нашем местном супермаркете и не ожидал такого гостя»
«Бабушка только что прислала мне эту фотографию своей собаки без объяснений»
Эти манекены великолепны
Вот почему фестивали — это круто
Надпись на плакате: «Где мой сын?»
Кто-то должен был это сделать
«По-твоему, эта вещь выглядит как я?»
Номинант на звание «Лучший косплей года»
«Не могу поверить, что ты это сделал!»
Оригинальные сувениры в Мексике
«Сандалии для твоей любимой свекрови».
Да, именно такой инструкции нам не хватало
«Поэтапная инструкция, как стать ископаемым». «Шаг 1-й: умрите».
«Это рождественское украшение, сделанное моей тетей, похоже на ангела, которому нехорошо»
«Я обнаружил реальную причину, по которой вымерли тираннозавры»
«Я думаю, что скачал не тот фильм „Аквамен“»
Кто-то зря оставил свои плавки без присмотра
А у вас бывали случаи, когда чудачество перехлестывало через край?
Фото на превью lomnafsk / reddit