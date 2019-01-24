20+ человек, у которых тараканы в голове снова устроили кавардак

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У каждого из нас есть маленькие странности. А у некоторых — совсем не маленькие. Но иногда это очень весело: например, кому могло прийти в голову сделать из своих усов фиолетового фламинго?

Самые забавные странности, которыми мы обладаем, AdMe.ru с радостью покажет своим читателям.

«У нас не было возможности поставить елку, и мы сымпровизировали»

Гениальная презентация товара на рынке

«Станция надувания винограда».

«Усы-фламинго, которые я отрастил и покрасил для благотворительного конкурса»

«Ты думаешь, это смешно, Бренда?»

«Не та новость, которую ожидаешь увидеть в день распродаж»

«Мужчина в костюме медведя арестован за разрушение палаток ожидающих начала „черной пятницы“».

Оригинальный подход к праздничному украшению

Вот как нужно привлекать внимание к инструкциям по безопасности полетов

«Мой папа был Сантой в нашем местном супермаркете и не ожидал такого гостя»

«Бабушка только что прислала мне эту фотографию своей собаки без объяснений»

Эти манекены великолепны

Вот почему фестивали — это круто

Надпись на плакате: «Где мой сын?»

Кто-то должен был это сделать

«По-твоему, эта вещь выглядит как я?»

Номинант на звание «Лучший косплей года»

«Не могу поверить, что ты это сделал!»

Оригинальные сувениры в Мексике

«Сандалии для твоей любимой свекрови».

Да, именно такой инструкции нам не хватало

«Поэтапная инструкция, как стать ископаемым». «Шаг 1-й: умрите».

«Это рождественское украшение, сделанное моей тетей, похоже на ангела, которому нехорошо»

«Я обнаружил реальную причину, по которой вымерли тираннозавры»

«Я думаю, что скачал не тот фильм „Аквамен“»

Кто-то зря оставил свои плавки без присмотра

А у вас бывали случаи, когда чудачество перехлестывало через край?