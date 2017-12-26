20 человек, которые вывели подготовку к новогодним праздникам на новый уровень
Новый год и Рождество — время настоящих чудес, ярких костюмов, оригинальных подарков и крутых украшений. Короче говоря, это именно те праздники, при подготовке к которым мы можем спустить фантазию с тормозов и самовыражаться на полную катушку: с помощью причесок, оформления елок или маленьких добрых дел, которые мы так и не успели совершить в течение года.
AdMe.ru собрал 20 фотографий людей, которые напомнили нам, какими должны быть эти зимние праздники по-настоящему, а заодно и заразили новогодним настроением. Наконец-то!
Эти ребята напомнили нам о том, каким должен быть дух Рождества
«Встретил этого парня в аэропорту, когда летел домой на Рождество. Теперь мы лучшие друзья»
«На работе был конкурс рождественских костюмов. Я нарядилась елкой»
«Вместо пряничного домика я сделал имперский звездный разрушитель»
«Вот так оригинально моя девушка завернула новогодние подарки. Я в восторге!»
«Купил брату секатор, сделал дополнительный каркас из картона и упаковал все таким образом»
Для всех питомцев найдется что-то зимнее и праздничное
«В конце рабочей смены на завтрак в ресторан, в котором я работаю, пришла эта милая семья. Настоящее Рождество»
В этой газете есть две страницы с оберточной бумагой. Вот что значит забота о клиентах
«На Рождество мой дедушка сделал чашу для разведения костра в виде Звезды Смерти»
«Мы потратили все деньги, отложенные на елку, на то, чтобы забрать из приюта эту красавицу»
«Мой 61-летний свекор вот уже 50 лет не получал в подарок игрушки на Рождество, а теперь собирает трактор Lego. Посмотрите, как он счастлив»
Создатель этого «чуда» бросил вызов стандартным и скучным снеговикам
Для красивых и ярких новогодних украшений не нужен загородный дом. Некоторым достаточно обычного балкона
Или даже лифта в своем подъезде
«Мой шурин, отец двоих дочерей, подсчитывает убытки наутро после Рождества в костюме, который его девочки выбрали для него»
«Наконец-то закончил украшать дом и участок к праздникам! Ух, это было непросто»
Когда попросил друга встретить тебя в аэропорту в канун Рождества
«Кажется, я купил слишком высокое дерево»
А если елку не удалось купить, то ее легко заменит гора грязного белья. Ведь главное — новогодняя атмосфера и настроение!