20 человек, у которых сохранились такие семейные реликвии, что остальным приходится только завидовать

Цены на одежду могут сильно отличаться в зависимости от качества и вида ткани, раскрученности бренда и места покупки. Однако есть вещи, которые можно назвать бесценными — например те, что переходят в семье из поколения в поколения. Даже простенькое платьице или обычная рубашка порой превращаются в семейную реликвию, ценность которой измеряется отнюдь не деньгами.

Мы в AdMe.ru любим вещи с историей, поэтому с удовольствием рассматривали наряды, которые бережно хранят десятилетиями пользователи сети.

«Бабушка моего жениха в день своей свадьбы. Я хочу надеть ее платье на свою церемонию»

«Это бальное платье 50-х годов передается в нашей семье из поколения в поколение. Оно такое красивое!»

«Бабушка подарила мне свой полушубок из кроличьего меха на атласной подкладке, он из 40-х»

«Моя мама и я в одном и том же платье, которое прабабушка привезла из Голландии. 1970 и 1997 годы. Однажды я хочу сфотографировать мою дочь в нем же»

«Слева — выпускное фото отца 1948 года. Справа — я в 2021 году в том же самом пиджаке»

«Старое платье моей бабушки от финского дизайнера Кайсу Хейккиля»

«Свитеры моей прабабушки, которые она связала сама. Я их обожаю! Не могу дождаться, когда похолодает, чтобы начать носить их»

«Бабушка и меня научила рукодельничать 16 лет назад. Есть надежда, что и мои вязаные изделия будут передаваться из поколения в поколение!»

«Нашла одно из платьев моей прабабушки, и оно мне идеально подходит»

«Я немного переделала мамино платье и сходила в нем на выпускной вечер»

«Мы с папой надели один и тот же галстук на свои выпускные с разницей в 30 лет»

«Причем это случилось незапланированно: мне нужен был галстук, и папа дал мне свой. А потом мы поняли, что именно в нем отец ходил когда-то на свой выпускной».

«Была в гостях у бабушки с дедушкой. Нашла винтажное платье. Делаю вывод, что мода циклична»

«Подвенечное платье бабушки. Ему больше 60 лет»

«Эту юбку из 90-х передала мне мама. Она купила ее в молодости, когда работала в магазине одежды»

«Примерила вчера старинные платья моей бабушки»

«Семейная крестильная рубашка, которая перенесла более 50 церемоний. Ее сшила вручную в 1947 году моя прабабушка»

«Пару месяцев назад дед подарил мне один из своих старых галстуков. Я люблю эту вещицу больше всего, что у меня есть!»

«Моя мама в 13 лет сфотографировалась в платье своей бабушки. 1972 год»

«Наряд моей бабушки. А платье-то с секретом!»

«Очень люблю эту рубашку моего деда. Ей уже 60 лет!»

«Отец увидел меня в этом платье и заплакал. Дело в том, что оно принадлежало его матери, которую он потерял в 14 лет»

«Мало того что меня назвали в честь бабушки, я еще и очень на нее похожа, особенно с такой небрежной прической. Это платье сохранила и передала мне сестра папиной мамы».