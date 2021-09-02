20 человек, у которых руки растут далеко не из плеч. И непонятно, плакать из-за этого или смеяться

За какое бы дело мы ни взялись, всех нас в самом начале посещает одна мысль: «Хоть бы все получилось». Правда, не всегда реальность соответствует нашим ожиданиям. И наверное, самый оптимальный вариант в таком случае — отнестись к происходящему с юмором. В конце концов, наш мир именно потому так чудесен, что он далеко не идеален.

Мы в AdMe.ru уверены: нужно уметь признать свою ошибку и улыбнуться. И герои нашей сегодняшней подборки только подтверждают эту мысль, ведь они не просто знатно напортачили, но и осмелились выложить результат своего труда в сеть.

«Я, очевидно, слишком умен для того, чтобы читать какие-то там инструкции по приготовлению»

«2 недели не был дома. Вернулся, захожу на кухню и осознаю, что я, оказывается, забыл в морозилке колу. А она взорвалась и выбила дверцу, оставив морозилку открытой на все 2 недели»

«Жена закинула в стиральную машинку белье. Но не просто так, а вместе с огромной кучей салфеток, пропитанных кондиционером»

Ох, кажется, я могу ощутить запах этой фотографии. © Truth_Off_My_Back / Reddit

«Это была абсолютно новенькая коробка с гвоздями. Но она оказалась забыта снаружи дома на целых 4 дня»

«Да, я только что поставил новые шины»

«Красила стены. Оставила мужа в одиночестве буквально на 5 минут! И вот чем все закончилось»

«Слева — моя любимая кружка. Справа — кружка мужа, которой почти 10 лет. Чуть не уронила одну и в итоге сломала обе»

«Сверлил стену и... просверлил трубу. И затопил 4 этажа под собой»

«Угадайте, у кого только что закончилась краска?»

«Вылезал из машины, держа в руках 4 стакана чая»

«А ведь я хотел просто вытащить этот клятый гвоздь»

«Красила комнату сестренки. Но в один прекрасный момент перешагнула через банку с краской, и вот к чему это привело»

«Мой парень с пиццей в руках vs лестница»

«Гостил у родителей. Нужно было пропылесосить, но мне было лень, и я решил, что с этим справится робот-пылесос. И вот чем это обернулось»

«Теперь я вспомнил, что вчера хотел холодненькой газировки»

«Итак, срочные новости: один не особо умный человек уронил тарелку спагетти прямо на свою постель»

«Хотела приготовить салат. И перепутала петрушку с орегано. У петрушки есть удобный дозатор, но у орегано — нет»

«Не садилась в машину со времен последней поездки за продуктами. А сейчас открыла ее и очутилась в ночном кошмаре: все потому, что под сиденьем я забыла молоко»

«Да, там, в глубине — один из моих AirPods»

«Решил разобрать ручку, и теперь у меня вся рука в чернилах. И да, это фото сделано уже после того, как я ее помыл»