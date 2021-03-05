20 человек, у которых руки не только ровные, но еще и золотые

Оказывается, в мире существует около 90 различных видов ремесел. И каждое из них дарит человеку огромный простор для творчества. Да, создать что-то крутое и качественное очень непросто и может занять много времени. Но людей, которых аж распирает от созидательной энергии, не остановят никакие трудности, и наша подборка тому доказательство.

Мы в AdMe.ru уверены, что терпение, практика и вера в себя позволяют каждому создать свой личный шедевр. И люди, у которых это уже получилось, поделились фотографиями своих бомбических работ.

«Я воплотила свой эскиз в сумочку»

«Я только что закончил свою новую диораму! Этот держатель для книг приглашает вас в мир чтения»

«Мой настольный прогноз погоды. В интерьер прибор этот вписался как нельзя лучше, наблюдение за ним успокаивает»

«Погоду и время устройство получает по Wi-Fi. Отображать умеет как текущую погоду, так и прогноз на завтра.»

«Эту яблоню пришлось спилить, но я сделала из нее кошачье дерево»

«Моей сестре 13, и посмотрите, какую она сделала тарелку. Горжусь ею»

«У моей племянницы будет детская комната в тематике, связанной с пчелами, так что я связала ей это одеяло»

«Я сшил сумку с символикой мира „Властелина колец“»

«Мои часы „Бирюзовый океан“»

«Я вручную сшил пару обуви для себя»

«Мой первый вязаный топ»

«Мой ночник „Тюльпан“»

«А вот моя работа, из ЛДСП делал, с помощью лобзика и погружной пилы»

«Я испекла для своей племянницы праздничный торт по мотивам „Русалочки“. Я им очень горжусь»

«Обычно я ношу одежду в уличном стиле, но это платье для бала сшила сама»

«Я сделала эту подставку для пирожных из эпоксидной смолы»

«Сделал моей сестре в подарок деревянный сундук с коллекцией книг о Гарри Поттере»

«Я украсила это дешевое джинсовое платье вышивкой радуги»

«Мы думали, что никогда не закончим наш проект со столом. Мозаика и покраска — моя работа, а заливка и полировка сделана мужем»

«Я связала себе эту юбочку-карандаш»

«Работа над сумочкой заняла у меня два дня, но я сделала ее»