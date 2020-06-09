20+ человек, у которых резко спустило колесо фортуны

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«Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил» — гласит известная поговорка, но некоторые неудачи невозможно предвидеть. Порой испортить настроение способна сущая мелочь, а бывают дни, когда у нас все буквально валится из рук и одно фиаско сменяется другим. В такие моменты важно помнить, что от провалов никто не застрахован, и почти любой из них может стать искрометной историей, над которой приятно посмеяться вместе с друзьями.

Мы в AdMe.ru убеждены, что даже к неудачам нужно относиться с юмором. Правда, все же не можем не посочувствовать героям этой статьи, над которыми фортуна подшутила самым дерзким образом.

1. Мужик купил арбуз во время остановки поезда, но не учел, что тот не пролезет через решетку в окне

2. «В одной баночке яблочное пюре, в другой — жир из фритюрницы. Угадайте, ложку какой массы я съел минуту назад»

3. «Кажется, я слишком долго была на улице в бриджах»

4. «Наконец-то мне прислали мою подставку под телевизор с полочками из закаленного стекла»

5. «Один из таких дней»

6. «Ела курочку за рулем, поэтому особо не всматривалась. Лишь под конец пути я заметила, что она была совершенно сырая»

7. «Что ж, она тоже расстроена»

8. «Искал в шкафчике крем. Опрокинул содержимое полки в раковину. Пена для бритья взорвалась и проломила умывальник. Я порезал палец, пока убирал все это. Крем оказался в другой комнате»

9. «И вот теперь, когда уже потеплело, я наконец нашел свою потерянную шапку»

10. «Мое сливовое дерево решило, что с него хватит»

11. «Пока меня не было дома, на кухне со стены упал шкаф с тарелками ручной работы, которые я собирал долгие годы. Падая, шкаф открыл холодильник, из-за чего вся моя еда испортилась»

12. Кого-то ждет большое разочарование

13. «Стеклянная дверь моего душа ни с того ни с сего разбилась посреди ночи»

14. «Клиент заказал всю эту еду через приложение и отменил заказ, как только я закончил готовить»

15. «Мне предстоит отыскать документ в этой комнате»

16. «Я проделала путь до Норвегии из Флориды, 4 часа взбиралась на верхушку скалы под дождем, чтобы насладиться этим живописным видом»

17. «Мой 7-летний сын много помогал по дому, чтобы накопить деньги на эту игру. Перед тем как впервые сыграть в нее, он упал и сломал диск»

18. Вот почему не стоит говорить по телефону за рулем. Даже если это руль велосипеда

19. «В следующий раз я обязательно проверю, закручена ли крышка, когда решу взболтать краску»

20. «Мой брат съел 3 ломтика этого хлеба, прежде чем включил свет, чтобы понять, почему у него такой странный вкус»

21. «Спустя 6 месяцев восстановления после перелома ноги и вывиха голеностопного сустава я вышел погулять и сломал стопу»

22. «Вот что сегодня случилось с моей машиной»

23. «Мы заказали бассейн для собак самого большого размера. В описании говорилось, что он 160 см шириной»

24. «Как-то раз мы решили сделать манник. Перечитали кучу рецептов, задействовали все возможные кухонные приборы и силы»

А вас подобные провалы могут вывести из себя? С какими неудачами вам приходилось сталкиваться в последнее время?