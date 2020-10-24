20+ человек, у которых рабочий день был тяжелее, чем все понедельники, вместе взятые
В среднем человек проводит на работе полные 3 месяца за год. Естественно, поскольку четверть нашей жизни проходит в стенах офиса, там случаются и радостные события, и неприятности. Но иногда бывают такие дни, которым с уверенностью можно присвоить звание «Худший день в году».
Мы в AdMe.ru аплодируем людям, которые находят в себе силы пережить неудачу с юмором и спокойствием. Вот эти «невезунчики», чьи трудовые будни обернулись кошмаром.
1. «Открыл утром ресторан и собрался ехать дальше по делам. Вышел на полупустую парковку и... Угадайте, какая из них моя»
2. «Купил пикап для работы, такой же, как у меня был раньше, только на год старше. Но, видимо, машинное масло там сливается как-то по-другому»
3. «Туалетная бумага на ферме, где я тружусь»
4. «Мой друг прослужил в компании 42 года и в благодарность получил это. Руководство даже не постаралось ровно прилепить наклейку»
5. «Отлучился в туалет на пару минут, и за это время кто-то сломал мою любимую ручку»
6. «Работал в своей день рождения и хотел уйти пораньше. Но троим коллегам пришлось уехать, а я до сих пор здесь, хотя уже полдвенадцатого ночи»
7. «Сегодня я собирался поехать в офис пораньше»
8. «Работаю в небольшом магазине. Сегодня наш кассовый аппарат взбесился»
9. «Разлила бутылку отбеливателя и испортила отличные джинсы»
10. «Вышел в офис впервые за долгое время, и вот что случилось с клавиатурой. Как назло, мне сегодня нужно много писать о Бельгии»
11. Когда выходишь из дома в 4 утра и видишь это
12. «Сегодня кто-то попытался все это украсть. Теперь я должен расставить товары обратно по местам»
13. «Работал дома и услышал грохот. Оказалось, мой 100-летний кактус вот так встретил свой конец»
14. «Я проспал, забыл заехать за коллегой, примчался в офис на полчаса позже. А когда вынул из машины свой ланч-бокс, его переехал мой начальник»
15. «Три года носила на работе одну и ту же пару обуви. Мой парень удивил меня и купил мне новую. И вот что случилось в первый же день»
16. «Пришел на службу утром и увидел этот кошмар»
17. «Кто-то пытался укусить декоративное яблоко в магазине, где я торгую»
18. Кажется, у кого-то вчера выдался не очень хороший денек
19. «В нашем магазине ненадолго отключились холодильники»
20. «Решил сегодня пойти на работу без трусов. Несколько коллег слегка расстроились после нашей утренней встречи. Теперь я знаю почему»
21. «Уснул на кабеле для зарядки. Сегодня у меня встреча с клиентом в Zoom»
Какие досадные неудачи случались у вас на работе?
Фото на превью Everbeard807 / reddit