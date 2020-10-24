20+ человек, у которых рабочий день был тяжелее, чем все понедельники, вместе взятые

В среднем человек проводит на работе полные 3 месяца за год. Естественно, поскольку четверть нашей жизни проходит в стенах офиса, там случаются и радостные события, и неприятности. Но иногда бывают такие дни, которым с уверенностью можно присвоить звание «Худший день в году».

Мы в AdMe.ru аплодируем людям, которые находят в себе силы пережить неудачу с юмором и спокойствием. Вот эти «невезунчики», чьи трудовые будни обернулись кошмаром.

1. «Открыл утром ресторан и собрался ехать дальше по делам. Вышел на полупустую парковку и... Угадайте, какая из них моя»

2. «Купил пикап для работы, такой же, как у меня был раньше, только на год старше. Но, видимо, машинное масло там сливается как-то по-другому»

3. «Туалетная бумага на ферме, где я тружусь»

4. «Мой друг прослужил в компании 42 года и в благодарность получил это. Руководство даже не постаралось ровно прилепить наклейку»

5. «Отлучился в туалет на пару минут, и за это время кто-то сломал мою любимую ручку»

6. «Работал в своей день рождения и хотел уйти пораньше. Но троим коллегам пришлось уехать, а я до сих пор здесь, хотя уже полдвенадцатого ночи»

7. «Сегодня я собирался поехать в офис пораньше»

8. «Работаю в небольшом магазине. Сегодня наш кассовый аппарат взбесился»

9. «Разлила бутылку отбеливателя и испортила отличные джинсы»

10. «Вышел в офис впервые за долгое время, и вот что случилось с клавиатурой. Как назло, мне сегодня нужно много писать о Бельгии»

11. Когда выходишь из дома в 4 утра и видишь это

12. «Сегодня кто-то попытался все это украсть. Теперь я должен расставить товары обратно по местам»

13. «Работал дома и услышал грохот. Оказалось, мой 100-летний кактус вот так встретил свой конец»

14. «Я проспал, забыл заехать за коллегой, примчался в офис на полчаса позже. А когда вынул из машины свой ланч-бокс, его переехал мой начальник»

15. «Три года носила на работе одну и ту же пару обуви. Мой парень удивил меня и купил мне новую. И вот что случилось в первый же день»

16. «Пришел на службу утром и увидел этот кошмар»

17. «Кто-то пытался укусить декоративное яблоко в магазине, где я торгую»

18. Кажется, у кого-то вчера выдался не очень хороший денек

19. «В нашем магазине ненадолго отключились холодильники»

20. «Решил сегодня пойти на работу без трусов. Несколько коллег слегка расстроились после нашей утренней встречи. Теперь я знаю почему»

21. «Уснул на кабеле для зарядки. Сегодня у меня встреча с клиентом в Zoom»