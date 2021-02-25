20+ человек, у которых привычки из бедного детства уже в подкорку въелись

В жизни многих людей бывают тяжелые периоды, когда средств не хватает даже на самое необходимое. И, конечно, дети в таких семьях часто могут даже не замечать, насколько же нелегко приходится родителям. Вот только нужда все равно оставит свой отпечаток в жизни каждого, кто с ней столкнулся.

Мы в AdMe.ru не любим заглядывать в чужой кошелек, а вот наблюдать за жизнью людей обожаем. И поэтому просто не могли пройти мимо откровений интернет-пользователей о том, чем для них была бедность и от каких неписаных правил этой безумной экономии им и сейчас не так-то просто избавиться.

Я уже давно привык, что можно обходиться без обеда, ведь «ты только что позавтракал» или «ужин уже совсем скоро». © Tripleshot96 / Reddit

Мой муж теперь постоянно стоит рядом и смотрит, чтобы я точно поела. Потому что мне обязательно нужно сначала убедиться в том, что все по-настоящему сыты, а потом и вовсе про свою еду могу забыть. Просто в детстве у нас всегда все ели в определенном порядке: сначала старики, потом мужчины, женщины за 40, совсем маленькие дети, остальные женщины и подростки. © longbathlover / Reddit

А я все еще считаю настоящим безумием то, что люди заказывают еду домой абсолютно каждый вечер. © wildsea_ / Reddit

Как-то в 11 лет пришла в гости к подруге. И вот ее мама предложила нам взять бутербродов. А дома нам разрешали класть на хлеб не больше 2 кусочков колбасы. Ну я и делаю так же: взяла только 1 ломтик ветчины, потому что он оказался потолще тех, что у нас дома обычно нарезали. Мама подруги все это видит и нервно так спрашивает: «Что это за бутерброд такой? Положи еще!» Я объясняю, что моя семья всегда так делает. В итоге домой меня отправили с целым пакетом еды. © OriansSun / Reddit

Всегда думала, что кондиционером нельзя пользоваться в одиночку. Я жила на юге и, пока не съехала от родителей, была уверена, что его можно включать только в компании других людей. © AwesomePossumID / Reddit

Однозначно никаких рваных джинсов, даже если модно. Зачем тратить деньги на новую вещь, если она выглядит как старая? © Abbreviations-Odd / Reddit

А нам нельзя было никому рассказывать о том, что творилось дома. Так, однажды я рассказала друзьям, что у нас дома растут грибы. Я думала, что это круто! Но моя мама дико разозлилась и сказала впредь об этом молчать. И только когда я уже выросла, я поняла, почему она злилась. Пол в нашем доме гнил... Отсюда и грибы. © yavanna12 / Reddit

О, когда мне было 8 лет, у нас в ванной лежал ковер (я даже не знаю почему), а душ протекал, поэтому в углу и росли грибы. Да, тогда я думал, что это самая крутая вещь на свете, и только спустя лет 5 осознал, насколько все было плохо на самом деле. © ma****injy / Reddit

Я на всю жизнь запомнила, что, даже если что-то не нравится (еда, одежда, обувь, игрушки и так далее), нужно просто взять, сказать спасибо и быть благодарной за это. © FriskyArttie / Reddit

Из-за нашего плачевного финансового положения папа однажды сказал, что мне не нужны очки, мол, я же не хочу быть похожим на всех моих 4-глазых друзей, да? Да. Спойлер: они были совершенно необходимы. © march_rogue / Reddit

Ох, у меня уже на подкорке, что если кто-то покупает тебе еду в ресторане, то нужно выбирать только самое дешевое, даже если человек разрешает заказать что угодно. Я всегда натыкался на прямо-таки уничтожающий взгляд родителей, когда заказывал что-то дороже среднего ценника в меню. А этот средний ценник там всегда был около $ 10. © RaphaelSolo / Reddit

А мы всегда следовали правилу «вторая самая дешевая вещь в меню». Ведь если заказать самое дешевое, то люди заметят и поймут. А второе по дешевизне уже не так бросается в глаза. © LA0811 / Reddit

Я навсегда запомнила, что лучше не привязываться к вещам. Совсем. Ведь если они еще прилично выглядят, то их продадут на какой-нибудь барахолке, а если еще и дорогие, то сдадут в ломбард. Мне дарили один и тот же CD-плеер на Рождество и на день рождения 3 года подряд, потому что его то закладывали, то выкупали вновь. © kitchenwitchin / Reddit

Как-то я делала папе бутерброд, а он возмутился тем, что я слишком много колбасы на хлеб положила. Так я и делала очень грустные бутерброды с одним куском колбасы или ветчины до самого замужества. Но вот однажды во время приготовления этого шедевра кулинарии подходит ко мне сестра мужа и говорит, что вообще-то нужно больше мяса! © noodleblonde / Reddit

У нас в семье сначала купались самые маленькие, а дальше по старшинству. В той же воде. 1 раз в неделю. Много еще чего было... Так вот, когда я уже вырос и нашел постоянную работу, мне было просто дико иметь какие-то деньги, которые оставались после оплаты всех счетов. До сих пор помню панику из-за положительного баланса на карточке! Да, моя зона комфорта — это жить от зарплаты до зарплаты, другого я просто не знал. © radicalroad / Reddit

Помню, как другие родители не хотели, чтобы я приходил в гости к их детям, потому что я постоянно был голодным. А еще эти же родители расстроились, когда я начал обучаться по программе для одаренных вместе с их детьми. © Olmikeyy / Reddit

Ничего не пропадет! У мамы было фирменное блюдо, для приготовления которого нужно было немного говяжьего фарша, картофельное пюре и все, что осталось из еды в холодильнике. И да, это было восхитительно. © Barneyjoe / Reddit

А меня вот до сих пор меня сбивают с толку люди, которые будто бы ненавидят остатки еды. Они говорят о том, как все дорого, но при этом хотят каждый день что-то свежее и новенькое. А я делаю лазанью примерно на 6 порций, замораживаю и ем в течение недели или месяца. © RareSorbet / Reddit

Я давно поняла, что единственный способ получить то, что хочется, — это заработать на желаемую вещь самой. В итоге начала подрабатывать еще в 12 лет, чтобы всяких книжек накупить. © HunterRoze / Reddit

Если честно, я до сих пор не могу даже представить себе, что буду покупать какую-то дорогую одежду. В детстве у меня из обновок была только школьная форма, и мне бы радоваться возможности что-то покупать, но я все еще считаю, что отдавать кучу денег за одну шмотку не имеет смысла. © ThoughtIWasDale / Reddit

Я никогда не забуду, как в старших классах пошла на свидание с парнем, отец которого был владельцем огромной строительной компании. Они жили в закрытом поселке со всей элитой моего городка. А я жила в бедном районе за городом. Парень злился на то, что я не хотела, чтобы он приходил к нам на ужин или проводил меня после свидания. А я бы не вынесла, если бы он увидел нашу стоявшую на крыльце и протекавшую стиральную машинку. © nutshell612 / Reddit