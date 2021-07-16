20 нелепых собеседований, на которых не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться

Поход в кабинет отдела кадров порой не лишен нотки драматизма: чтобы наконец-то получить работу мечты, нам приходится пройти настоящую череду испытаний. Многочисленные полезные и не очень тесты, не самые уместные вопросы, а иногда даже полиграф — все это становится нашей реальностью во время поиска работы.

AdMe.ru уверен, что в нелегком деле трудоустройства есть и свои приятные стороны. Так, иногда даже обычная встреча с кадровиком может стать причиной появления новой курьезной истории, которой не грех будет поделиться во время семейного застолья.

Вчера было самое идиотское собеседование! Сначала меня спросили, правда ли у меня день рождения 1 января, а потом допытывались, когда я планирую детей, ведь мне 26. На мой ответ, что сейчас у меня никого нет, поэтому я не могу сказать когда, девушка выдала: «Ну а если вы сейчас выйдете от нас и встретите кого-то, не получится, что через месяц соберетесь в декрет?» Не дай бог перезвонит! © Подслушано / Ideer

Моя однокурсница занимала должность замдиректора в элитной школе и предложила перейти к ним психологом. Я пришла на собеседование к директору школы. Оно было коротким. Он спросил, какая у меня зарплата. Когда я ответила, директор вздохнул и сказал: «Тогда вы к нам на работу не пойдете». © Deleted User / AdMe.ru

Лет 15 назад проходил поэтапные собеседования в одну сеть бытовой техники и прочей электроники. Всего собеседований было 5. А одно из них, как выяснил много позже, — тест для военных летчиков . Тупо в течение 30 минут я сидел и нажимал на кнопку, если на экране были цифры, и не нажимал, если слова. Изображение менялось каждую секунду. А вакансия — архитектор-дизайнер в центральный офис. © NebivoLOL / Pikabu

. Тупо в течение 30 минут я сидел и нажимал на кнопку, если на экране были цифры, и не нажимал, если слова. Изображение менялось каждую секунду. А вакансия — архитектор-дизайнер в центральный офис. © NebivoLOL / Pikabu Мой сын-подросток однажды ходил устраиваться в крупный супермаркет. Он вовремя пришел на собеседование, но человека, который должен был проводить интервью, на месте не было, из-за чего менеджеры отправили сына домой. Спустя какое-то время представители супермаркета прислали ему письмо, в котором говорилось, что они не хотят с ним работать , так как сын провалил интервью. Мы были в шоке. Зато теперь у сына есть работа получше. © FrightenedOfSpoons / Reddit

, так как сын провалил интервью. Мы были в шоке. Зато теперь у сына есть работа получше. © FrightenedOfSpoons / Reddit Назначили собеседование. Прихожу, значит, в большое офисное здание. На пропускном пункте подбегает ко мне мужик в шортах и майке и кричит: «Ты уволен!» Оказалось, это генеральный директор был. Самое короткое собеседование в моей жизни. © Bash.im

Самое суровое и долгое собеседование я проходила в 15 лет. На должность промоутера! Даже спеть попросили. Подругу, которая не спела, не взяли, хотя в работе это вообще не пригодилось.

Работка была огонь, конечно. До сих пор не понимаю, почему кому-то пришло в голову, что рекламировать на улице открывающийся через 2 недели магазин мебели в костюме как у Плавалагуны из «Пятого элемента» — это хорошая идея. © Scarlett Sky / AdMe.ru

Работка была огонь, конечно. До сих пор не понимаю, почему кому-то пришло в голову, что рекламировать на улице открывающийся через 2 недели магазин мебели в костюме как у Плавалагуны из «Пятого элемента» — это хорошая идея. © Scarlett Sky / AdMe.ru У меня в тесте при приеме на работу был вопрос (тест, кстати, был на 15 листах): «Если вы ходите на рыбалку, жалко ли вам червяка, когда вы насаживаете его на крючок?» Рыбачить люблю, червей не жалко. Так и ответила. На работу не взяли. Устраивалась на должность бухгалтера. © Amurriba / Pikabu

Однажды во время интервью женщина-кадровик прямо спросила меня о том, что я думаю о работе по выходным. Я ответил, что мое свободное время для меня дороже всего и я согласен работать по выходным только при условии, что организация будет платить мне за переработки. В итоге HR-менеджер сильно разозлилась и сразу же закончила собеседование. © lempiraholio / Reddit

Чтобы устроиться на эту работу, я взял отпуск, сам купил себе билет на самолет и оплатил проживание в гостинице. Первым, что мне сказал HR-менеджер, было: « Я вас нанимать не планирую. Я вам просто оказал услугу, приняв на собеседование, так как знаком с вашим братом». Спустя несколько недель эта же фирма предложила мне ту же работу, поскольку они так и не смогли найти подходящего человека. Я вежливо отказался и получил довольно агрессивное послание с требованием объяснений моего поведения. © seeing_red415 / Reddit

Я вам просто оказал услугу, приняв на собеседование, так как знаком с вашим братом». Спустя несколько недель эта же фирма предложила мне ту же работу, поскольку они так и не смогли найти подходящего человека. Я вежливо отказался и получил довольно агрессивное послание с требованием объяснений моего поведения. © seeing_red415 / Reddit Однажды дали анкету, где были вопросы типа такого: «Каким сортом луговых цветов вы будете сбивать самолеты, летающие над обратной стороной луны в безлунную ночь?» А также требование описать биографию всех членов семьи вплоть до прадедушек и указать причину их неявки на данное собеседование. Почитал эту анкету, посмеялся громко и ушел. © soulguard / Pikabu

Однажды я устраивалась в местный продуктовый магазин в 10 минутах от моего дома. Меня пригласили на интервью, во время которого мне предложили должность в офисе. Позвали на новое собеседование. Менеджер появился, усадил меня в своем офисе, посмотрел в мое резюме. Он ничего не спрашивал и просил ничего не спрашивать меня. После 3 минут молчания он поблагодарил меня за визит, и я вышла из кабинета. © Nikki Smith / Quora

Я по профессии ландшафтный дизайнер. Когда устраивалась на предпоследнее место работы, со мной на собеседовании была еще одна девушка. Она была самой обычной внешности, не считая бровей. Они были окрашены в черный и весьма неудачно: как будто нарисовали 2 палки толстым маркером. В итоге взяли меня.

Спустя полгода HR, с которой мы хорошо общались, по секрету призналась, что ту девушку не взяли именно из-за бровей. Начальница заявила, что не возьмет на должность ландшафтного дизайнера человека, который не может красиво оформить растительность на собственном лице. © Подслушано / Ideer

Когда это произошло, я только окончила колледж и решила попробовать поработать младшим маркетологом . Когда я приехала на мое первое собеседование, я оказалась в темном и почти пустом помещении, на стенах которого висели разве что несколько фотографий генерального директора в его BMW. Потом появился менеджер отдела кадров, который сказал, что сегодня меня уже ждет какая-то выездная работа с 2 другими сотрудниками. Уже тогда у меня появилось плохое предчувствие .

Сотрудники, которые оказались 2 молоденькими девушками, отвезли меня в какой-то торговый центр, дали мне какие-то раскраски, открыватели для банок, крошечные венчики и начали ходить от двери к двери, пытаясь продать их всем подряд.

Мне было очень неловко. О таком в описании обязанностей младшего маркетолога точно не писали. © Celia Stangarone / Quora

. Когда я приехала на мое первое собеседование, я оказалась в темном и почти пустом помещении, на стенах которого висели разве что несколько фотографий генерального директора в его BMW. Потом появился менеджер отдела кадров, который сказал, что сегодня меня уже ждет какая-то выездная работа с 2 другими сотрудниками. Уже тогда у меня . Сотрудники, которые оказались 2 молоденькими девушками, отвезли меня в какой-то торговый центр, дали мне какие-то раскраски, открыватели для банок, крошечные венчики и начали ходить от двери к двери, пытаясь продать их всем подряд. Мне было очень неловко. О таком в описании обязанностей младшего маркетолога точно не писали. © Celia Stangarone / Quora Ищу работу. Рассылаю свое резюме с фотографией годичной давности. С того момента только изменила цвет волос. Прихожу сегодня на собеседование, а мне говорят: «На фото молодая рыженькая красивая девочка, а пришли вы...» © Подслушано / Ideer

Я после института долго искала работу, мне в 3 местах отказали: «Девушка, вам не к нам, а в модельное агентство». После этого я перекрасилась в брюнетку, надела свитер и не накрасилась. Нашла работу за неделю. Спасибо за правду! © Bash.im

Около 12 лет назад я проходил собеседование в одной из страховых компаний. Во время интервью фирма потребовала у меня предоставить данные не меньше чем сотни друзей и знакомых. В общем, я оттуда быстро убежал. © stupidlyugly / Reddit

© stupidlyugly / Reddit Мне однажды отказали в работе по единственной причине: у меня не было 2 (!) детей. То есть я, по мнению директора, должна была обязательно сразу уйти в декрет. На 2 моих вопроса: знает ли он, кто такие чайлдфри, и устраивают ли его постоянные больничные сотрудников с детьми, он так и не нашел что ответить. А так мне сказали, что мое образование и опыт работы им подходят. © Divadlo / AdMe.ru