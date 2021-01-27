20+ человек, у которых особые отношения с уборкой, и они этого не скрывают
Исследования показали, что большинство из нас тратит на уборку дома больше 4 часов в неделю. А ведь так хочется вытянуть лапки и заняться чем-то более увлекательным, чем отмывание полов и унитазов. Да, наведение порядка не самое приятное занятие.
Так что мы с AdMe.ru прекрасно понимаем героев нашей подборки, для которых швабра и тряпка вряд ли станут лучшими подружками.
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А вы любите наводить чистоту у себя дома?