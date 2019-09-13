20 человек, которые умеют наслаждаться жизнью без лишних заморочек
Сегодня оптимизм — явление редкое, куда приятнее пожаловаться на погоду, начальника или низкую зарплату. Но это касается не всех. Как оказалось, в мире еще немало людей, которые умеют видеть хорошее во всем: в утонувшей машине, выгуливании собаки под дождем, закончившемся лете и даже в пустеющем банковском счете.
Мы в AdMe.ru готовы поучиться у героев этой статьи их безудержному позитиву и предлагаем вам сделать то же. А в конце вас ждет еще и мотивирующий бонус.
И даже такой отпуск лучше, чем работа
«Мы любим дождливые дни, потому что тогда мы можем надеть эти одинаковые дождевики»
Папа знает, как не потерять чувство юмора к началу учебного года
«Мой 6287-й рабочий день». «Первый день 5-го класса». «Первый день 2-го класса». «Если бы мне не дали табличку, я бы начала кричать».
Послание всем, кто грустит из-за того, что лето закончилось
Как поднять себе настроение, когда пользуешься онлайн-банкингом
Жена записала его храп, выложила на Spotify, а потом еще и создала инструментальную версию
«Дэйв, не храпи». «Дэйв, не храпи» (инструментальная версия).
И кто теперь скажет, что перестал любить дни рождения после 30?
Таким людям надо бы проводить тренинги по оптимизму
Даже в такой ситуации можно найти свои плюсы
«Я хотела сфотографироваться с мамой в фотобудке, чтобы ей было неодиноко, так как она не замужем. Но она явно больше хотела сделать сольные снимки сильной независимой женщины»
Как с оптимизмом настроиться даже на то, что свадьбу посетит тот, кто не ответил на приглашение
«Пожалуйста, ответьте на приглашение не позднее 10 сентября:
__ К сожалению, отказываюсь.
__ С радостью принимаю приглашение.
Если вы не ответите до 10 сентября, пожалуйста, возьмите с собой стул и бутерброд».
«Бабушка примерила мой костюм динозавра и не прекращает танцевать»
Выкрутиться можно даже в самой неловкой ситуации
Чтобы носить макбук так, как Бен Аффлек, нужна не только зарплата в миллионы долларов в год, но и огромный оптимизм
Ради таких людей «Книги жалоб» нужно переименовывать
«Вот что я получил спустя 10 недель выращивания картошки. Ну зато перекусил»
«Перед выпускным я потратила все деньги на поездку в Диснейленд. Да, я пошла на него в кимоно из полиэстера»
Любую работу можно сделать чуточку позитивнее
Когда рада отпуску, не нужно никаких постановочно-пафосных фотографий
И бонус: упорности и оптимизму этого помидора можно только позавидовать
А какие примеры безграничного оптимизма вам встречались в последнее время?
Фото на превью AmandaRosenberg / Twitter