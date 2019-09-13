20 человек, которые умеют наслаждаться жизнью без лишних заморочек

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Сегодня оптимизм — явление редкое, куда приятнее пожаловаться на погоду, начальника или низкую зарплату. Но это касается не всех. Как оказалось, в мире еще немало людей, которые умеют видеть хорошее во всем: в утонувшей машине, выгуливании собаки под дождем, закончившемся лете и даже в пустеющем банковском счете.

Мы в AdMe.ru готовы поучиться у героев этой статьи их безудержному позитиву и предлагаем вам сделать то же. А в конце вас ждет еще и мотивирующий бонус.

И даже такой отпуск лучше, чем работа

«Мы любим дождливые дни, потому что тогда мы можем надеть эти одинаковые дождевики»

Папа знает, как не потерять чувство юмора к началу учебного года

«Мой 6287-й рабочий день». «Первый день 5-го класса». «Первый день 2-го класса». «Если бы мне не дали табличку, я бы начала кричать».

Послание всем, кто грустит из-за того, что лето закончилось

Как поднять себе настроение, когда пользуешься онлайн-банкингом

Жена записала его храп, выложила на Spotify, а потом еще и создала инструментальную версию

«Дэйв, не храпи». «Дэйв, не храпи» (инструментальная версия).

И кто теперь скажет, что перестал любить дни рождения после 30?

Таким людям надо бы проводить тренинги по оптимизму

Даже в такой ситуации можно найти свои плюсы

«Я хотела сфотографироваться с мамой в фотобудке, чтобы ей было неодиноко, так как она не замужем. Но она явно больше хотела сделать сольные снимки сильной независимой женщины»

Как с оптимизмом настроиться даже на то, что свадьбу посетит тот, кто не ответил на приглашение

«Пожалуйста, ответьте на приглашение не позднее 10 сентября:

__ К сожалению, отказываюсь.

__ С радостью принимаю приглашение.

Если вы не ответите до 10 сентября, пожалуйста, возьмите с собой стул и бутерброд».

«Бабушка примерила мой костюм динозавра и не прекращает танцевать»

Выкрутиться можно даже в самой неловкой ситуации

Чтобы носить макбук так, как Бен Аффлек, нужна не только зарплата в миллионы долларов в год, но и огромный оптимизм

Ради таких людей «Книги жалоб» нужно переименовывать

«Вот что я получил спустя 10 недель выращивания картошки. Ну зато перекусил»

«Перед выпускным я потратила все деньги на поездку в Диснейленд. Да, я пошла на него в кимоно из полиэстера»

Любую работу можно сделать чуточку позитивнее

Когда рада отпуску, не нужно никаких постановочно-пафосных фотографий

И бонус: упорности и оптимизму этого помидора можно только позавидовать

А какие примеры безграничного оптимизма вам встречались в последнее время?