20+ человек, которые старались как могли. Но в дело вмешался господин случай
Кто-то старался изо всех сил, но ничего не вышло. А кто-то даже не прилагал никаких усилий, и потому все пошло наперекосяк. Эти две истории объединяет одно — некачественно выполненная работа. Вот если бы вторые хотели, а первые могли, то все сложилось бы хорошо и нам не о чем было бы писать.
Мы в AdMe.ru вдоволь похохотали над фотографиями, на которых показано, как люди полностью завалили свое дело. А теперь ваша очередь поднимать себе настроение.
Недавно убирали слой асфальта с дороги, сняли крышку люка. А вместо нее поставили палку
«На эту штуку запирается главный электрический щит моего жилого комплекса»
«Знак ограничения скорости возле моего дома»
А что, выглядит довольно креативно
«У меня один вопрос: зачем обрушившуюся кирпичную кладку запенивать?»
«Помогал сегодня дочке с поделками»
Лестницей воспользоваться уже не доведется, зато всегда можно забраться и проверить слив
«Делаем капитальный ремонт. Обрезали общую водопроводную трубу, а там пакет»
«Наши строители говорят, что так делают специально, чтобы отомстить плохому заказчику».
Чтобы ни у кого сомнений не осталось, что садиться не стоит
Главное, чтобы велосипедисты смогли проехать
«Велосипедная дорожка».
Какая разница, как приклеить, главное — суть
Вполне надежный слив
«Котел в бане потек, жена нашла специалиста за ₽ 500. Я приехал вечером и пошел баню топить. Что там увидел — словами не передать»
Один раз отмерь, один раз залей
Заменили мыло в дозаторе
Наглядная демонстрация того, что рукава тянутся
«Заштукатурим, и нормально будет»
Дело рук мастера по планировке туалетов
«Знакомые построили дом из бруса. Все деньги ушли на строительство, на электрику не осталось. Решили пустить провода в кабель-каналах. А cпустя год дом дал усадку»
Ну что ж, смотрится вполне надежно
«Моя сестра нарезала торт»
Банкомат для удобства жителей
А что, отличный тротуар получился: кирпичик к кирпичику
Хорошая труба, зачем менять: еще послужит
А вы как считаете, любая некачественно сделанная работа заслуживает порицания или есть исключения из правил?
Фото на превью Naiznanky / Pikabu
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