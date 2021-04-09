20+ человек, которые старались как могли. Но в дело вмешался господин случай

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Кто-то старался изо всех сил, но ничего не вышло. А кто-то даже не прилагал никаких усилий, и потому все пошло наперекосяк. Эти две истории объединяет одно — некачественно выполненная работа. Вот если бы вторые хотели, а первые могли, то все сложилось бы хорошо и нам не о чем было бы писать.

Мы в AdMe.ru вдоволь похохотали над фотографиями, на которых показано, как люди полностью завалили свое дело. А теперь ваша очередь поднимать себе настроение.

Недавно убирали слой асфальта с дороги, сняли крышку люка. А вместо нее поставили палку

«На эту штуку запирается главный электрический щит моего жилого комплекса»

«Знак ограничения скорости возле моего дома»

А что, выглядит довольно креативно

«У меня один вопрос: зачем обрушившуюся кирпичную кладку запенивать?»

«Помогал сегодня дочке с поделками»

Лестницей воспользоваться уже не доведется, зато всегда можно забраться и проверить слив

«Делаем капитальный ремонт. Обрезали общую водопроводную трубу, а там пакет»

«Наши строители говорят, что так делают специально, чтобы отомстить плохому заказчику».

Чтобы ни у кого сомнений не осталось, что садиться не стоит

Главное, чтобы велосипедисты смогли проехать

«Велосипедная дорожка».

Какая разница, как приклеить, главное — суть

Вполне надежный слив

«Котел в бане потек, жена нашла специалиста за ₽ 500. Я приехал вечером и пошел баню топить. Что там увидел — словами не передать»

Один раз отмерь, один раз залей

Заменили мыло в дозаторе

Наглядная демонстрация того, что рукава тянутся

«Заштукатурим, и нормально будет»

Дело рук мастера по планировке туалетов

«Знакомые построили дом из бруса. Все деньги ушли на строительство, на электрику не осталось. Решили пустить провода в кабель-каналах. А cпустя год дом дал усадку»

Ну что ж, смотрится вполне надежно

«Моя сестра нарезала торт»

Банкомат для удобства жителей

А что, отличный тротуар получился: кирпичик к кирпичику

Хорошая труба, зачем менять: еще послужит