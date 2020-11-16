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20+ человек, у которых нет ненужных вещей, а есть крутые идеи и золотые руки

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Многие из нас хотя бы раз в жизни мастерили что-нибудь из вещей, давно «вышедших на пенсию»: распускали свитера, превращали старые джинсы в удобную сумку или сажали в треснувшую чайную кружку неприхотливый суккулент. С какой стороны ни взгляни, у такого подхода к потреблению одни плюсы: тут и удовольствие от создания чего-то нового, и отдых, а на выходе — уникальная вещица. И, конечно, забота о нашей планете.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от мастерства героев сегодняшней подборки, ведь они точно умеют подарить старым вещам новую жизнь. И теперь мы будем следовать их примеру.

«Покрасил одежду натуральными красителями: использовал виноградную кожуру и кое-где черную фасоль»

© Bydanielpearce / reddit

«Мой отец сделал эту табуретку из старых деревянных рам»

© knubbiggubbe / reddit

«Я взяла ткань, на которой были напечатаны отрывки из дипломной работы моего друга, и сделала из нее большую сумку. Он сможет пользоваться ей на отдыхе»

© gloryallan / reddit

«Связала себе футболку, но не угадала с размером и решила превратить ее в чехол для подушки. Пряжа была из старого свитера, а подушка куплена на барахолке. Ноль отходов!»

© tchapstick / reddit

«Это моя коллекция самодельных свечей. Сделаны из старых»

© Noorderling88 / reddit

«Сделала из поломанного куска трубы горшок в стиле Супер-Марио для моей венериной мухоловки»

© dontquestionmyname / reddit

«Мои ботинки совсем полиняли, и я решил добавить немного красок... По-моему, они выглядят очень круто»

© rexymus1c / reddit

«Сама сделала свою первую многоразовую прокладку. Она, конечно, далека от совершенства, но и это уже что-то!»

© crunchyteddybear / reddit

«Мой самодельный нож для теста — это бывшая крышка от контейнера с мороженым»

© unknown author / imgur

«Главное, что это приспособление верно служит. Сделано из склеенных картонных коробок»

© Psychosispersonified / reddit

«Сшила фартук из икеевских пакетов. Ну а самое важное, в нем есть карманы!»

© yakamoz-jpg / reddit

«Вот что у меня получилось сделать из старого велосипедного колеса и новогодней гирлянды»

© Thebitterestballen / reddit

«Нашел в мусорном баке у магазина целую коробку с зеркальными полосками. Взял старый холст и горячий клей. Немного стараний — и вот что у меня получилось»

© TACKYTUESDAY / reddit

«Старый уличный фонарь стал теперь террариумом для растений»

© Aeonium_girl / reddit

«Кормушка для птиц из чайных чашек. Сделана мной»

© catgoturtongue / reddit

«Это были мои любимые джинсы. Теперь они превратились в пенал для ручек»

© corileahs / reddit

«Сделал вот такую лампу из старой детской пирамидки»

© whynotmakeprojects / reddit

«Из разбитого горшка я смогла сделать сказочный сад для своих цветов»

© pmolina12 / reddit

«Превратил этот хлам в сокровище! Я просто не мог допустить, чтобы оно отправилось на свалку»

© corallebeau / reddit

«Из простыни я сделала вот такую блузку в стиле ретро»

© MinniePearlVintage / reddit

«Я взял декоративные шары из прутьев и сделал из них кое-что более полезное»

© livebyheart / reddit

«Сделала винтажную юбку из вельветовой шторы. Что скажете?»

© fromTRAShtoFASHION / reddit

Cлучалось ли вам оживлять вещи, которые кто-то (или вы сами) уже хотели выбросить? Что из этого вышло?

Фото на превью fromTRAShtoFASHION / reddit
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