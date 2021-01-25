20 человек, у которых не жизнь, а вечная борьба за идеал. Но некоторые явно перегнули палку

Вы наверняка не раз слышали, что люди делятся на перфекционистов и пофигистов. Конечно, это деление условное, но зерно истины здесь все же есть. У перфекционистов все упорядочено и систематизировано. На рабочем столе никогда не будет «лишних» вещей, а одежда в шкафу будет идеально сложена. Хотя постойте: это ведь очевидные признаки. А что, если существуют и неявные? Такие, как коллекционирование чего-либо, безупречный снежок или же фото, на котором тщательно отмерены все «ингредиенты».

Мы в AdMe.ru c уважением относимся к людям, которые во всем любят порядок. А еще не перестаем поражаться тому, что педантичность может быть скрыта в неочевидных на первый взгляд вещах.

«Педантичный и чистоплотный сосед по общежитию обозначил границы, за которые нельзя заходить в обуви»

«Мои одноклассники говорят, что я делаю лучшие конспекты»

«Коллекция очков моего отца с 1964 года»

«На кухне в нашей фирме есть хлопья на любой вкус, чтобы все могли позавтракать»

Почему коробка хлопьев Cheerios перевернута? Не могли бы вы исправить это? И, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я смог спать сегодня вечером. © allenbf / Reddit

Кто-то открыл ее вверх ногами. Анархия! © Codypowers28 / Reddit

«Моя новая водолазка имеет продолжение в виде маски для лица»

Наконец-то придумали способ правильно скрыть свой двойной подбородок. © Summerclaw / Reddit

«Моя коллекция машинок Hot Wheels, расставленная по цветам»

«Я выиграл идеально белый велосипед в рождественском розыгрыше»

«Мои родители привозят песок из разных мест, в которых им довелось побывать. Название каждого места написано на белых бирках»

Домашний офис в стиле «розового много не бывает»

Когда уровень перфекционизма и заботы настолько высок, что «достается» даже маленькому домашнему питомцу

«Я сделал дома из глины в стиле пуэбло для своего хомячка Роборовски».

«Я слепил идеальный снежок»

«Чехол для телефона моей жены сочетается со столиком в гостиной»

«У нас на работе требуют вот такого разделения рабочего пространства на зоны»

Утки, выстроившиеся по линиям

Идеальный треугольник между подоконниками двух окон

«Лучи солнца, проходящие через мой аквариум, идеально состыковались с ручками на плите»

Кошмарный сон аккуратиста

«Я вел учет марок всех яблок, которые ел во время карантина»

«На работу по ошибке прислали слишком много мыла, потому мы решили сложить из него пирамиду»

Чашка для ленивых перфекционистов

У чашки есть место для использованного пакетика чая — на случай, если вам лень идти к мусорному ведру. © Phrantasia / Reddit