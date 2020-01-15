20 человек, у которых не хватает духа открыть семье свой маленький секрет

Мои родители очень щепетильно относятся к дорогим подаркам. Когда в гости приезжает сестра, то всегда привозит презенты маме, папе, мне. Несколько раз она дарила отцу одежду. Надо заметить, что стильную и на вид дорогую. Отец пытался отнекиваться, но она объясняла, что свекровь купила сыну и не угадала с размером. Папа улыбался и забирал. Я как-то был у сестры в гостях. Ходим по магазинам, покупаем подарки. Сестра купила теплую кофту, дала ее мне и попросила отдать отцу со словами: «Скажешь, что мужу моему мать подарила, но с размером не угадала». Отцу кофта очень понравилась, носит до сих пор. © Timich1991 / pikabu