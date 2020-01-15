20 человек, у которых не хватает духа открыть семье свой маленький секрет
К 4 годам 9 из 10 детей уже понимают, что такое ложь. Когда они вырастают, то начинают врать по мелочам, иногда просто приукрашивая действительность и не замечая этого. Согласно исследованию, каждый 6-й человек в течение 10-минутного разговора хоть раз, но что-нибудь приврет. Больше всего от этого страдают наши родственники: 86 % всех людей постоянно обманывают родителей, 75 % — друзей и 69 % — вторых половинок. А некоторые из нас готовы хранить свои тайны годами.
Мы в AdMe.ru зачитались историями (иногда курьезными, а порой слезными) людей, которые давно выросли, но до сих пор не осмеливаются рассказать родным свои секреты.
- Дело было классе в 5-м. В школу идти не хотелось, и я решил прогулять. Одевшись и взяв рюкзак, я попрощался с родителями и отправился якобы в школу, а сам спрятался за лифтом. Подождав, пока они уйдут, я пошел домой. Захожу, а там папа в труселях перед телевизором и с пивом. Мы пару секунд смотрели друг на друга, а потом хором выдали: «Маме ни слова!» Папа продолжил пить, а я сел за компьютер. Нашу маленькую тайну храним до сих пор. © beton0 / pikabu
- Родители активно искали мне невесту и постоянно присылали фотографии красивых девушек. Но я женился по любви. Мама очень просила отказаться от моей избранницы, а я не послушал. Никогда не расскажу ей, что после свадьбы выяснил: у моей жены положительный ВИЧ-статус. Сейчас я лечусь, и никто об этом не знает. © unknown author / quora
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Мои родители очень щепетильно относятся к дорогим подаркам. Когда в гости приезжает сестра, то всегда привозит презенты маме, папе, мне. Несколько раз она дарила отцу одежду. Надо заметить, что стильную и на вид дорогую. Отец пытался отнекиваться, но она объясняла, что свекровь купила сыну и не угадала с размером. Папа улыбался и забирал. Я как-то был у сестры в гостях. Ходим по магазинам, покупаем подарки. Сестра купила теплую кофту, дала ее мне и попросила отдать отцу со словами: «Скажешь, что мужу моему мать подарила, но с размером не угадала». Отцу кофта очень понравилась, носит до сих пор. © Timich1991 / pikabu
- Мы живем втроем: я, мама и младший брат. Мама работает в кафе и получает копейки. А я устроилась работать горничной, чтобы поддержать ее. Каждый раз, когда она спрашивает, откуда у меня деньги, я вру, что это школьные пожертвования для малообеспеченных семей. Мама очень радуется этим «пожертвованиям». © Charu Srivastava / quora
- Не говорю сумму кредита за мою учебу. Если мама узнает эту цифру, то, наверное, упадет в обморок. © Mizznomer / reddit
- Я втайне научилась ездить на двухколесном велосипеде. Родители никогда не позволяли мне кататься в детстве, хотя в 18 лет разрешили сдать на права. Но до сих пор, если я куда-то еду на машине, папа едет со мной. На всякий случай. © Reeti Banerjee / quora
- Я жил в другом городе, и отец каждый месяц отправлял мне деньги на аренду квартиры, еду и прочее. Однажды деньги закончились раньше, а отец не мог отправить мне их, потому что были выходные. По телефону я сказал ему, чтобы он не волновался: деньги есть. Сутки я ничего не ел, а потом собрал кучу газет и сдал их сборщику отходов. Купил себе что-то по мелочи поесть и даже дал немного денег нищенке. Папа так никогда об этом инциденте и не узнал. © Tarun Mathur / quora
- Мои родственники ужасно готовят. Такое ощущение, что они в принципе не понимают, что и с чем можно смешивать. Проблема в том, что готовить они просто обожают и очень гордятся теми блюдами, что у них получаются. Не могу им об этом рассказать, потому что не хочу разрушать семью. © Corporate-Asset-6375 / reddit
- Я целый месяц копил деньги, чтобы устроить вечеринку с друзьями после сдачи экзамена. Как-то вечером шел домой и прямо на моих глазах машина сбила нищенку. Не смог пройти мимо и отвез ее к врачу. А когда встал вопрос о том, что с ней делать (ведь дома у нее не было), я вспомнил про приют. Позвонил им и отдал все накопленные деньги, чтобы женщину там приняли. Маме ничего не рассказал, да она бы и не поверила. © Hari Shekar / quora
- Мама всегда жалуется, что я не откладываю деньги на свое будущее. Папа к ней присоединяется. И правда, к концу месяца у меня в кошельке нет ни копейки, но я не курю, не пью и даже не покупаю дорогую одежду. Я просто побывал в трущобах и увидел там детей. Теперь с каждой зарплаты я перечисляю им деньги, покупаю канцелярские принадлежности и все такое. Это приносит мне огромное удовлетворение. Никто об этом не знает — ни родители, ни родственники, ни друзья. © Shovan Chowdhury / quora
- Мои родители не подозревают, что я снова отчислилась из универа. Это была 2-я попытка: отучилась 2 курса — и все. У меня есть хорошая работа, муж, дом, кот — в целом все окей. Но родители далеко, а я до сих пор боюсь признаться, что осталась без «вышки». Не хочу их расстраивать. © Karakolka / pikabu
- Это случилось, когда я учился в 8-м классе. Пришел из школы уставший и лег спать. Когда проснулся, пошел искать маму. Думал, что она работает за швейной машинкой у себя в спальне. Дверь была закрыта. Я тихонько открыл ее и увидел, как мама изменяет папе с его же другом. Они очень испугались и просили не рассказывать никому об этом. Я не рассказал. © Sammy Jupiter / quora
- Мой дедуля продолжает обманывать всю семью, что бросил курить. © DiligentShopping / reddit
- Мама работает медсестрой, и у нее всегда было много медицинских книг. А я в детстве любила читать и узнала из этих самых книжек все-все про то, откуда берутся дети. © Annaelle May / quora
- У меня есть несколько секретов. Во-первых, я удалился из соцсетей и не использую мессенджеры не потому, что у меня депрессия, а потому, что без них мне спокойнее. Во-вторых, телефон, который я купил сразу после выпуска, на самом деле не был подержанным — он был прямо из магазина, а деньги на него я копил сам. Ну а в-третьих, я все еще отправляю маме на карточку деньги каждый месяц, а она думает, что это банк начисляет ей какие-то хитрые проценты по сбережениям. © Nishant Choudhary / quora
- Когда все думали, что я учусь в университете, на самом деле я путешествовал по Европе. Потом я подделал диплом, чтобы показать родителям. В то же время я организовал бизнес вместе с другом, и у нас появились хорошие деньги. Через несколько лет я все-таки окончил вуз, так что вреда мое вранье особо не принесло. Но рассказать родителям об этом я все равно не смогу. © Ferorius / reddit
- Мы с мужем развелись после 16 лет брака и уже год живем раздельно. Его и мои родители каждое Рождество проводят вместе, и мы с бывшим супругом тоже приезжаем. Ни он, ни я не можем рассказать им про развод, потому что не хотим расстраивать, ведь они уже такие старенькие. © NoAwkwardHere / reddit
- Не рассказываю бабушке, что у меня есть татуировки. Потому что у моего отца они есть, а бабуля, когда его видит, заводит одну и ту же песню, что тату совершенно неприемлемы. © aerialpoler / reddit
- Моя мама очень любит петь, но у нее вообще нет слуха. Даже если она подпевает кому-то, то совсем не попадает в такт. Никогда ей об этом не скажу, потому что пение — одно из ее любимых занятий. © williecolon / reddit
- Родители не в курсе, что я могу говорить и писать на 6 языках, что я работаю стажером в 3 компаниях одновременно и что на моем счету в банке куча денег, которые я не трачу, а берегу для своей маленькой сестренки, которую люблю больше всего на свете. © Akshat Agrawal / quora
Мы понимаем, что просить вас поделиться своим секретом — это моветон. Поэтому расскажите нам, а будь вы на месте какого-либо героя этой статьи, вы бы раскрыли свои тайны родне?