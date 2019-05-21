20+ человек, у которых на все есть ответ

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Умение остроумно отвечать на вопросы — суперспособность, которая очень помогает в жизни. Благодаря ей можно замотивировать детей не бросать учебу и убедить менеджера по персоналу, что именно вы — лучший кандидат на крутую должность. Ну а если никакой практической цели перед вами в данный момент нет, можно просто поднять метким ответом настроение себе и собеседнику.

AdMe.ru должен признаться: мы просто обожаем читать чужие переписки, в которых есть добротный юмор и острый сарказм. И нет, нам не стыдно, а очень смешно.

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А вам доводилось получать такие же остроумные ответы от своих собеседников? Может быть, у вас даже сохранились скрины и ваша переписка войдет в нашу следующую статью?