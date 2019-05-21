20+ человек, у которых на все есть ответ
Умение остроумно отвечать на вопросы — суперспособность, которая очень помогает в жизни. Благодаря ей можно замотивировать детей не бросать учебу и убедить менеджера по персоналу, что именно вы — лучший кандидат на крутую должность. Ну а если никакой практической цели перед вами в данный момент нет, можно просто поднять метким ответом настроение себе и собеседнику.
AdMe.ru должен признаться: мы просто обожаем читать чужие переписки, в которых есть добротный юмор и острый сарказм. И нет, нам не стыдно, а очень смешно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
А вам доводилось получать такие же остроумные ответы от своих собеседников? Может быть, у вас даже сохранились скрины и ваша переписка войдет в нашу следующую статью?
Фото на превью KYDPL KYODO/Associated Press/East News