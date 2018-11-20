20+ человек, у которых, кажется, слишком много свободного времени
У всех бывают времена, когда становится невероятно скучно. Особенно по понедельникам — работать как-то вообще не тянет. И чтобы хоть чем-то себя занять, некоторые люди привносят толику безумия в этот мир, а другие и вовсе создают шедевры просто потому, что ну вот вообще делать больше нечего.
AdMe.ru отобрал самые интересные результаты попыток преобразить серый день.
1. Знакомьтесь, это Конисиус — хранитель аэропорта
2. Лорд труб
3. Говорят, таким образом можно увидеть иную реальность
4. Тыквенный человек
5. Кто-то постоянно наклеивает глаза этой статуе
6. А вот и счастливый «отец»
7. Наверное, просто ездить верхом уже не доставляет удовольствия
8. «Вот такое я сделал из монет»
9. Когда ну очень скучно
10. Альтернативный вариант налить себе молока, если у тебя много времени
11. Серверный трон
12. Внезапно детальки от разных пазлов подошли, и — вуаля! — авангардная картина готова
13. Банановый форт
14. Машина полностью обклеена пуговицами
15. Убирать снег — это искусство
16. Друг уснул, а парню было скучно в одиночестве
17. Два новых супергероя
18. «Мой сосед создал из листьев красивый узор»
19. Фрактальная скульптура
20. «Увидел эти арки на пляже сегодня утром»
21. Очередная попытка завлечь новых клиентов
А как вы развлекаете себя, когда вам скучно?
Фото на превью infamousApollo11 / reddit