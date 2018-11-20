20+ человек, у которых, кажется, слишком много свободного времени

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У всех бывают времена, когда становится невероятно скучно. Особенно по понедельникам — работать как-то вообще не тянет. И чтобы хоть чем-то себя занять, некоторые люди привносят толику безумия в этот мир, а другие и вовсе создают шедевры просто потому, что ну вот вообще делать больше нечего.

AdMe.ru отобрал самые интересные результаты попыток преобразить серый день.

1. Знакомьтесь, это Конисиус — хранитель аэропорта

2. Лорд труб

3. Говорят, таким образом можно увидеть иную реальность

4. Тыквенный человек

5. Кто-то постоянно наклеивает глаза этой статуе

6. А вот и счастливый «отец»

7. Наверное, просто ездить верхом уже не доставляет удовольствия

8. «Вот такое я сделал из монет»

9. Когда ну очень скучно

10. Альтернативный вариант налить себе молока, если у тебя много времени

11. Серверный трон

12. Внезапно детальки от разных пазлов подошли, и — вуаля! — авангардная картина готова

13. Банановый форт

14. Машина полностью обклеена пуговицами

15. Убирать снег — это искусство

16. Друг уснул, а парню было скучно в одиночестве

17. Два новых супергероя

18. «Мой сосед создал из листьев красивый узор»

19. Фрактальная скульптура

20. «Увидел эти арки на пляже сегодня утром»

21. Очередная попытка завлечь новых клиентов

А как вы развлекаете себя, когда вам скучно?