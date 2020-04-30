20 человек, у которых какие-то особые отношения с деньгами

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Чужие деньги — извечная тема для пересудов. И если какая-то покупка вам кажется мелочью, то в глазах другого она может стать главным показателем вашего достатка. Именно о разных взглядах на деньги и идет речь в сегодняшних историях пользователей сети.

Авторы AdMe.ru не любят заглядывать в чужой кошелек, а вот наблюдать за жизнью людей — обожают. И мы хотим, чтобы вы к нам присоединились. А в конце вас ждет бонус — рассказ о том, как было найдено одно, давно забытое сокровище.

Скорее всего, даже люди из списка Forbes до высшего уровня не добрались

Похоже, этот дедушка подкинул хорошую идею нашим лакшери-блогерам

«Мои бабушка и дедушка в 1950-х годах. Они были не богаты и на своих вечеринках всегда высмеивали богатых людей»

У детей свое понимание ценного

Иду себе днем по одному из спальных районов Москвы, а навстречу мне трое мальчишек лет 10 и девочка с ними — идут домой, явно после школы. Я и они, соответственно, поравнялись с ларьком мороженого. Один из них говорит: — О, хочу с шоколадом! Давайте? Все его поддерживают, кроме одного мальчика. — У меня с собой денег нет, — говорит. — Давай тогда я тебе куплю, а ты мне шарики? — тот, что предлагает деньги с надеждой смотрит на друга, улыбается. Второй выуживает из кармана шарики от подшипников, смотрит сначала на них, потом на друга (несколько подозрительно) и выдает: — Ты совсем, что ли?! Они же бесценные! © WhiteCorvusCorax / Pikabu

И порой эти ценности могут порадовать даже взрослого

Когда-то прочитал: "Жизнь — это стеклянная банка, и наша задача заполнять ее счастливыми моментами, как бусинками. 3 года в разводе. Есть дочь. Так сложилось, что живу в 4 500 км от нее. Ужасно скучаю, видимся несколько раз в год. Это предисловие. Сегодня в моей банке стало на одну бусинку больше, потому что получил вот такое сообщение от мамы, которая приехала повидаться с внучкой:

«Нашел на чердаке ящичек, открыл его, а тут... Никогда еще не ощущал себя таким богатым!»

Красивая жизнь — она такая

«Современный „шалаш“ и тот, который был у меня детстве»

И не говорите, что никогда не делали так

Смотрим на мир под правильным углом

«Мой сын с набором Lego, который он купил на накопленные деньги. Я так горжусь!»

Зато бодрые после кофе бежим

«Мой друг работает в элитном магазине купальников. Эти плавки стоят дороже, чем мой перелет домой на праздники»

Понты понтами, но капитал терять нельзя

«Маяковская». Мужчина считает деньги, и у него падает 100 рублей. На это смотрит девушка с синими волосами. Далее диалог: Девушка: «Вы деньги уронили». Мужчина: «Я с земли ничего не поднимаю». Девушка подходит и поднимает сотку, засовывает в карман... Мужчина: «Верните купюру, а то не хорошо как-то поступаете». © ANTONIOKARTONIO

Многие бы променяли настоящего бегемота, на коллекцию таких вот

Копейка, судя по всему, больше уже ничего не бережет

Сел в автобус. Проезд стоит 19 рублей. Дал кондуктору 2 монеты по 5 рублей, 4 монеты по 2 рубля и 10 монет по 10 копеек (до этого на сдачу в магазине дали). Лицо кондуктора перекосило от презрения, когда она эти 10 монет по 10 копеек увидела. Она, отдав мне билет, сунула крупные монеты в сумку и резким показательным движением... выкинула эту горсть 10-копеечных монет под дверь автобуса, чтобы все видели и слышали. А то ишь чего, нищебродские деньги барину давать вздумали! © Montenegro7 / Pikabu

И так по кругу...

«Сегодня мой день рождения. Меня и мою девушку недавно уволили, поэтому денег мало. Она сделала нам праздничные колпаки, используя коробку из-под хлопьев. Не могу перестать улыбаться!»

Актуальное мерило богатства

Решили мы собраться с друзьями. По дороге я заехал на машине за семейной парой, с ними была их племянница 7–8 лет. Она сразу меня засыпала вопросами: где я работаю, сколько я зарабатываю и тому подобное. Странные вопросы для ребенка, на мой взгляд, но, как мы подумали потом, видимо у девочки мама с папой постоянно перемывают кости знакомым, выясняя, откуда у тех деньги, — чем и заразилась их дочка. Приехав на квартиру, она стала задавать аналогичные вопросы всем присутствующим. А апогеем стало то, что, увидев упаковку из 20 рулонов туалетной бумаги в ванной, она в восторге заявила хозяевам квартиры, что они богатые люди. © RUSVLG / Pikabu

Экономия высокого уровня

Бонус: «Решила разобрать сервант. Таких богатств я не ожидала! 36 купюр по 25 рублей и одна 100-рублевая. Погуглила... Ценности не представляют. Оставлю внукам. Через 100 лет купят себе звездолет»

А вы оказывались в неловких ситуациях из-за своего достатка? Что для вас главное богатство?