20+ доказательств того, что в душе многих взрослых дядь и теть живут те еще малолетние проказники

Детство — это время, когда любая мелочь может сделать человека абсолютно счастливым. Новая игрушка, торт, прикольный наряд — все дарит радость и веселье. С годами многие люди утрачивают эту способность получать удовольствие от обыденных вещей, но некоторым счастливцам все же удается ее сохранить.

Мы в AdMe.ru уверены, что иногда впадать в детство просто необходимо, ведь взрослые тоже должны периодически расслабляться.

«Жена сделала подарок на день рождения. Люблю ее»

«В этом году на Рождество мой 89-летний папа подарил своей 90-летней подруге пижаму с оленем и плюшевого Винни-Пуха»

«Они оба овдовели несколько лет назад, но нашли друг друга и так счастливы!»

«Стол моего директора. Дмитрий Петрович, 32 годика»

Это конструктор.

Когда детство заиграло в нужном месте в нужное время

Лет 10 назад друг попросил помочь убрать снег в детском саду его сына. Пап пришло человек 6–7, и начали мы кидать снег. Минут 15–20 поработали, и мне в башку прилетел снежок, я кинул в другана — и понеслось. Толпа взрослых мужиков носится по территории детсада и нехило так отоваривает друг друга снежками. Упрели зверски. Вечером друган звонит и говорит, что заведующая с воспитательницами еле-еле детей успокоили, когда те увидели такие игрища. Снег мы все же убрали. © pianotune / Pikabu

«Мне 28. Месяц назад взял себе такие тапки»

«Водила ребенка к детскому стоматологу. Пока ждали прием, рассматривала рисунки на стене»

«Руслан, 24 года».

«Мамин окулист носит носки с покемонами»

Когда умеешь находить плюсы в любом возрасте

Психанула, пошла в магазин игрушек и купила классный дом для Барби. Сижу собираю его и чувствую себя очень счастливой. Быть взрослым — круто! Хотя бы потому, что можно покупать себе игрушки и сладости, когда захочется. © Подслушано / VK

«Приехали в деревню с мужем и братом. Здесь нет интернета, но зато есть приставка. Знакомьтесь: мальчики Сережа и Павлик, 32 годика»

«Мне 47, но когда я еду на своем велике под дождем, чувствую себя ребенком, который не знает ни забот, ни хлопот»

«26 лет хотела собаку. Корги. В итоге 30 декабря привезла из другого города вот это счастье с шилом в одном месте»

«Года 2 назад на работе от скуки смастерил вот такой мотоцикл. Получилось кривовато, но в целом мне нравится. Дима, 27 годиков»

Оставаться в душе ребенком можно даже с бородой

Выгуливала по туристическому маршруту группу байкеров, человек 8. День был ну очень жаркий. Привела их к фонтану, который площадка: бегаешь по нему, а он из земли вверх водой стреляет. В детстве, помню, вечно ребятней там бегали. Ну я им и показала, как это все работает. Толпа гогочущих от восторга брутальных бородатых мужиков, носящаяся между струй воды, — это нечто. © Aro4ka / Pikabu

«В детстве мне не разрешали играть в Барби. И вот мне 37 лет и я наконец-то купила своих первых кукол. Ура!»

«Упаковала подарок мужу сестры. Мишеньке исполнился 31 год»

«Через неделю мне стукнет 33, и я вернулся к своему давнему увлечению. Ноги болят, но я счастлив выше крыши»

«Сегодня на рынке выбирал игрушечную машинку для сынишки, а нашел ее, мечту детства, — летающую DeLorean DMC-12! В детстве я мог только мечтать о таком»

«Никогда не встречал игрушки из „Назад в будущее“, и тут бац! Сыну купил отличную модель „Жигулей“».

Многим из нас порой хочется вернуться в детство

Недавно разговаривал с женой. Сказал, что в какие-то моменты мне хочется подойти к маме и попросить купить фломастеры, целую коробку на 60 штук, и футболку. Что не хочу все эти коммуналки, ипотеки, работы. Я просто хочу в новых кроссовках играть во дворе, а потом с пацанами пойти на стройку, потому что там подвал залило водой и можно будет кататься на плоту. А потом пойти в шалаш (старую будку от ЗИЛа), играть в казаки- разбойники до заката. Прийти домой, потому что мать выходила во двор и искала тебя несколько часов назад. Получить выговор и мыться из кастрюли, потому что воду на все лето отключили. © Bubuwink / Pikabu

«Недавнее приобретение»

«Несмотря на то что я взрослая, купила себе на день рождения вот это и радуюсь как ребенок»

«В доме, который мы сняли, есть куры. Я сейчас чувствую себя как гигантский ребенок»

«Бабушка сказала, что не умеет рисовать. Сегодня я взяла гуашь, кисти, бумагу — и к ней в гости. Бабушка тут же позвала дедушку, сели рисовать»

«Рисунки дедушки и бабушки — это теперь самое ценное, что у меня есть, не считая их самих, конечно».