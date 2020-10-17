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20 человек, у которых был просто кошмарный, нехороший, очень плохой день

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Иногда жизнь подкидывает такие подлянки, что думаешь, уж лучше бы из постели сегодня даже не вылезал. Но людям ничего другого не остается, как мириться с ними или глубоко вздохнуть и исправлять неприятные последствия. Так и поступили герои нашей статьи, которые еще к тому же успели запечатлеть самый ужасный момент своего дня.

Мы в AdMe.ru считаем, что неприятности случаются со всеми. И нужно к ним подходить философски и ни за что не унывать. Хотя, согласны, сложно сдерживать эмоции, когда с тобой происходит вот такое:

«Вот в каком виде прибыл мой заказанный обеденный сервиз: 5 из 6 тарелок разбиты»

© Agaraa / reddit

«Муженек налил холодный бульон в форму с горячей курицей»

© aixlax / reddit

«Это папин Buick Skylark 72-го года, уплывающий во время урагана „Салли“»

© weburr / reddit

«У меня было ужасное утро. А потом еще эта проклятая белка украла круассан, которым я хотел насладиться по возвращении домой»

© lornek / reddit

«Я случайно сжег столешницу на летней кухне моих родителей, положив тлеющее полено поверх остальных дров (я думал, что оно потушено)»

© cheekibreekio / reddit

«Кажется, я сегодня рассеянная: положила стиральный порошок в посудомоечную машину»

© uglypatty / reddit

«Я хотел поставить свой яблочный сидр в холодильник, но ручка у ковшика отломилась»

© HamiltonForPresident / reddit

«Вору потребовалось всего 5 секунд, чтобы перерезать 2 стальных троса и украсть первый в моей жизни, новый велосипед»

© a-beau-lmu / reddit

«Думаю, вы оцените мою боль. Раньше это были отсортированные по цветам бусины»

© jms82000 / reddit

«Я потерял работу, а на следующий день еще и получил штраф за неправильную парковку»

© xAvocet / reddit

«Да, плохое начало для поездки к ветеринару»

© MiddleFroggy / reddit

«Это так мой друг вырывается из собственной ванной. Замок в двери заклинило, а он страдает сильной клаустрофобией и не мог дожидаться помощи»

© nilrem1 / reddit

«Мою еду на вынос положили в бумажный пакет. Что-то из еды протекло, дно намокло и затем порвалось, когда я вытаскивала пакет из машины»

© yulscakes / reddit
  • Если интересно, я позвонила в ресторан, описала ситуацию, и они любезно заменили блюда, которые я уронила. © yulscakes / reddit

«После ремонта двигателя на 3 тысячи долларов моя коробка передач взорвалась...»

© CanoTheFox / reddit

«Я уронила свой ежевично-шоколадный торт...»

© YourStalker_ / reddit

Вот что творится в этой квартире в дождь

© ILoveBread747 / reddit

— А сосиска в тесте свежая?
— Обижаете!

© canpod / pikabu

«Этому вазону было почти 100 лет, он принадлежал еще моей бабушке. Спасибо тебе, соседское неугомонное дитя»

© MissK413 / reddit

«Я просто хотел получить новую кофейную чашку с логотипом моего любимого канала на YouTube»

© romulan_overlord / reddit

Такой теплый пол вы себе ни за что не захотите

© BrightenthatIdea / reddit

Какая неприятность случилась с вами за последнее время?

Фото на превью aixlax / reddit
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