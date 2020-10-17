20 человек, у которых был просто кошмарный, нехороший, очень плохой день

Иногда жизнь подкидывает такие подлянки, что думаешь, уж лучше бы из постели сегодня даже не вылезал. Но людям ничего другого не остается, как мириться с ними или глубоко вздохнуть и исправлять неприятные последствия. Так и поступили герои нашей статьи, которые еще к тому же успели запечатлеть самый ужасный момент своего дня.

Мы в AdMe.ru считаем, что неприятности случаются со всеми. И нужно к ним подходить философски и ни за что не унывать. Хотя, согласны, сложно сдерживать эмоции, когда с тобой происходит вот такое:

«Вот в каком виде прибыл мой заказанный обеденный сервиз: 5 из 6 тарелок разбиты»

«Муженек налил холодный бульон в форму с горячей курицей»

«Это папин Buick Skylark 72-го года, уплывающий во время урагана „Салли“»

«У меня было ужасное утро. А потом еще эта проклятая белка украла круассан, которым я хотел насладиться по возвращении домой»

«Я случайно сжег столешницу на летней кухне моих родителей, положив тлеющее полено поверх остальных дров (я думал, что оно потушено)»

«Кажется, я сегодня рассеянная: положила стиральный порошок в посудомоечную машину»

«Я хотел поставить свой яблочный сидр в холодильник, но ручка у ковшика отломилась»

«Вору потребовалось всего 5 секунд, чтобы перерезать 2 стальных троса и украсть первый в моей жизни, новый велосипед»

«Думаю, вы оцените мою боль. Раньше это были отсортированные по цветам бусины»

«Я потерял работу, а на следующий день еще и получил штраф за неправильную парковку»

«Да, плохое начало для поездки к ветеринару»

«Это так мой друг вырывается из собственной ванной. Замок в двери заклинило, а он страдает сильной клаустрофобией и не мог дожидаться помощи»

«Мою еду на вынос положили в бумажный пакет. Что-то из еды протекло, дно намокло и затем порвалось, когда я вытаскивала пакет из машины»

Если интересно, я позвонила в ресторан, описала ситуацию, и они любезно заменили блюда, которые я уронила. © yulscakes / reddit

«После ремонта двигателя на 3 тысячи долларов моя коробка передач взорвалась...»

«Я уронила свой ежевично-шоколадный торт...»

Вот что творится в этой квартире в дождь

— А сосиска в тесте свежая?

— Обижаете!

«Этому вазону было почти 100 лет, он принадлежал еще моей бабушке. Спасибо тебе, соседское неугомонное дитя»

«Я просто хотел получить новую кофейную чашку с логотипом моего любимого канала на YouTube»

Такой теплый пол вы себе ни за что не захотите