20+ человек, у которых был бы отличный день, если бы не один досадный момент
Каждый наш день наполнен рутинными делами, бытовыми проблемами. И бывает так, что то ли утро не задалось, то ли мы не выспались, и все идет из рук вон плохо. То нож ломается при попытке отрезать сыр, то банка с краской выскальзывает из рук, пачкая все вокруг. После таких происшествий невольно говоришь себе: «Лучше б я даже с постели сегодня не вставал».
Мы в AdMe.ru считаем, что в такие моменты главное — сохранять оптимистичный настрой. Тогда и устранять последствия будет легче. А в конце в качестве бонуса мы покажем фотографию стиральной машины, у которой возник вопрос к хозяевам.
1. «Моя жена попыталась испечь веганские вафли...»
2. «Первый день в ботинках за $ 300. Это моя первая такая дорогая обувь»
3. «Моя мама сегодня утром попыталась нарезать замороженное масло»
4. В этой схватке с сыром нож тоже оказался проигравшим
5. «Вот что только что произошло. Теперь мы должны найти еду навынос. В 7 часов вечера, в канун Рождества»
6. «Это случилось посреди дня, когда мы были дома. Причем никто не слышал, как он упал»
7. Дно чаши мультиварки просто взяло и отвалилось, разлив повсюду 6 л горячего ананасового сока. Теперь кухня будет липкой до скончания веков
8. «Уронил 2 л краски прямо на лестницу»
9. «Хорошая новость: сегодня я чудом избежал пожара в доме. Плохая новость: все розетки в моем подвале теперь испорчены»
10. «Сегодня решила побаловать себя кусочком чизкейка. Заметила это зеленое пятно, когда почти доела»
11. «Купил телевизор и разбил его при установке. Я считаю себя спокойным человеком, но плакал минут 15»
12. «Только что мой стеклянный журнальный столик без предупреждения взорвался. Забавно, что я планировала заменить стекло в следующем месяце»
13. Конец тяжелого дня
14. «Случайно уронил новую электробритву родителей в унитаз... Вот блин»
15. Ручка отломилась
16. «Один из моих наушников умудрился отскочить прямо в дальнюю часть духовки в первый же день их использования»
17. «Дно моего стакана внезапно тупо отвалилось»
18. «Разбил раковину, пытаясь разделить замороженные куриные котлеты»
19. «Уронил торт. Но я все равно его съем. Хорошо, что он упал не в раковину»
20. «Жена смотрела за собаками наших соседей. Кроме того, что уничтожили диван, они еще и добрались до кошачьей мяты, съели ее и разжевали корм для рыб. Слава богу, это дом соседей»
21. «Я как раз думал, стоит ли мне покупать новый телевизор...»
Бонус: когда у стиральной машины есть вопрос
«НиЧЕ! Стирай трусы, железо дефективное».
Какие бытовые ситуации вас так достали, что уже нет сил с ними справляться?
Фото на превью OilPhilter / Reddit, mil_1 / Reddit
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