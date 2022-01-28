20+ человек, у которых был бы отличный день, если бы не один досадный момент

Каждый наш день наполнен рутинными делами, бытовыми проблемами. И бывает так, что то ли утро не задалось, то ли мы не выспались, и все идет из рук вон плохо. То нож ломается при попытке отрезать сыр, то банка с краской выскальзывает из рук, пачкая все вокруг. После таких происшествий невольно говоришь себе: «Лучше б я даже с постели сегодня не вставал».

Мы в AdMe.ru считаем, что в такие моменты главное — сохранять оптимистичный настрой. Тогда и устранять последствия будет легче. А в конце в качестве бонуса мы покажем фотографию стиральной машины, у которой возник вопрос к хозяевам.

1. «Моя жена попыталась испечь веганские вафли...»

2. «Первый день в ботинках за $ 300. Это моя первая такая дорогая обувь»

3. «Моя мама сегодня утром попыталась нарезать замороженное масло»

4. В этой схватке с сыром нож тоже оказался проигравшим

5. «Вот что только что произошло. Теперь мы должны найти еду навынос. В 7 часов вечера, в канун Рождества»

6. «Это случилось посреди дня, когда мы были дома. Причем никто не слышал, как он упал»

7. Дно чаши мультиварки просто взяло и отвалилось, разлив повсюду 6 л горячего ананасового сока. Теперь кухня будет липкой до скончания веков

8. «Уронил 2 л краски прямо на лестницу»

9. «Хорошая новость: сегодня я чудом избежал пожара в доме. Плохая новость: все розетки в моем подвале теперь испорчены»

10. «Сегодня решила побаловать себя кусочком чизкейка. Заметила это зеленое пятно, когда почти доела»

11. «Купил телевизор и разбил его при установке. Я считаю себя спокойным человеком, но плакал минут 15»

12. «Только что мой стеклянный журнальный столик без предупреждения взорвался. Забавно, что я планировала заменить стекло в следующем месяце»

13. Конец тяжелого дня

14. «Случайно уронил новую электробритву родителей в унитаз... Вот блин»

15. Ручка отломилась

16. «Один из моих наушников умудрился отскочить прямо в дальнюю часть духовки в первый же день их использования»

17. «Дно моего стакана внезапно тупо отвалилось»

18. «Разбил раковину, пытаясь разделить замороженные куриные котлеты»

19. «Уронил торт. Но я все равно его съем. Хорошо, что он упал не в раковину»

20. «Жена смотрела за собаками наших соседей. Кроме того, что уничтожили диван, они еще и добрались до кошачьей мяты, съели ее и разжевали корм для рыб. Слава богу, это дом соседей»

21. «Я как раз думал, стоит ли мне покупать новый телевизор...»

Бонус: когда у стиральной машины есть вопрос

«НиЧЕ! Стирай трусы, железо дефективное».