20+ человек столкнулись с внезапным озарением, от которого теперь никак не избавиться

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Ко многим из нас порой приходят такие мысли, от которых хочется воскликнуть: «Да это же гениально!» И застают они нас совершенно непредсказуемо. Но интернет все предусмотрел и создал отдельное сообщество с говорящим названием «Мысли в душе», которое собирает шедевральные перлы от людей со всего мира.