20+ человек столкнулись с внезапным озарением, от которого теперь никак не избавиться
Ко многим из нас порой приходят такие мысли, от которых хочется воскликнуть: «Да это же гениально!» И застают они нас совершенно непредсказуемо. Но интернет все предусмотрел и создал отдельное сообщество с говорящим названием «Мысли в душе», которое собирает шедевральные перлы от людей со всего мира.
AdMe.ru старательно выискивал наиболее удачные высказывания мыслителей сети и хочет, чтобы вы не раз сказали, читая их: «Хм, а ведь действительно же, все так!»
- Павлов, вероятно, думал о том, что пришло время кормить собак, каждый раз, когда звенел звонок. © pyro925 / Reddit
- Пауки, которые сейчас живут в Букингемском дворце, вероятно, являются потомками пауков, которые жили там в викторианскую эпоху. То есть это целая параллельная королевская семья, но паучья. © tylerolo / Reddit
- Прикусывание языка во время еды — прекрасный пример того, как вы можете облажаться, даже имея многолетний опыт. © kioshi43 / Reddit
- Одно из самых разочаровывающих чувств в мире — быть достаточно умным, чтобы понимать, что есть способ сделать что-то получше, но недостаточно умным, чтобы придумать, как это сделать. © Hutz_Esq / Reddit
- «Википедии» удалось стать самой большой энциклопедией в мире, всего-навсего эксплуатируя потребность ботаников исправлять друг друга. © octoberinmay / Reddit
- Наверное, ужасно заниматься ремонтом кондиционеров. Вы целый день трудитесь в зданиях, в которых не работает кондиционер. Когда все сделано и наконец вокруг прохладно и комфортно, пора уходить. © SoDakMax / Reddit
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Когда люди неуверенно говорят на другом языке, они выглядят необразованными, но на самом деле они более интеллектуально подкованы, чем большинство, поскольку хоть и слабо, но знают второй язык. © CaptainChloro / Reddit
- И бетон, и стекло в основном сделаны из песка, что делает небоскребы просто высокими песчаными замками. © Because_Logic / Reddit
- Единственные люди, которые видят предупреждения об ответственности за пиратство, — это те, кто смотрит фильмы легально. © Apeman117 / Reddit
- Люди так поражены тем, что каждая снежинка уникальна, но никто не задумывается о том, что каждая картофелина одна такая на белом свете. © DukoBoss / Reddit
- Младенцы в утробе — единственные люди, которым разрешено бить беременных женщин. © hiddenninjas / Reddit
- Вполне возможно, что два случайных человека в интернете могут дружелюбно побеседовать на одном сайте, а потом оскорблять друг друга на другом, даже не подозревая о предыдущем общении. © freddlaren / Reddit
- Презервативы изготавливаются на автоматизированных сборочных линиях, а это значит, что роботы буквально препятствуют размножению человека. © SinJinQLB / Reddit
- Вы можете бросить камень в озеро и стать последним человеком, который когда-либо касался его. © Bendy_McBendyThumb / Reddit
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Острые крылья — абсолютная вершина эволюции человека. Вы едите крылья, которые птица использует, чтобы улететь от хищников, покрытые химикатами, которые растения используют как защиту. © mrmeep321 / Reddit
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200 лет назад люди даже не думали, что их потомки будут общаться, молча барабаня пальцами по стеклу. © DFL252006 / Reddit
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Если вы не носите спортивную одежду, когда бегаете, то выглядите как безумец. © Jesuschristminerals / Reddit
- Представьте, насколько богаты вы должны были быть 200 лет назад, чтобы, пока вы готовите ужин, фоном играла музыка. © DadThrowsBolts / Reddit
- Пока мы молоды, то удираем из дома, чтобы попасть на вечеринку. Когда мы становимся старше, то убегаем с вечеринок, чтобы поскорее попасть домой. © Reef22 / Reddit
- Нужен лишь один медлительный человек в продуктовом магазине, чтобы разрушить иллюзию того, что вы — хороший человек. © ritzz2_0 / Reddit
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Иметь детей — это словно завести новых лучших друзей, которые думают, что ты богат. © Kwibuka / Reddit
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А вдруг существует чудодейственное лекарство, которое лечит человека от всех болезней, но мы никогда о нем не узнаем, потому что оно не действует на крыс? © rohangreen / Reddit
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Ваше лицо представляет собой тысячелетний коктейль из лиц других людей. © DanReddItAll / Reddit
А какое озарение недавно спустилось на вашу голову?