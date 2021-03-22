20+ человек столкнулись с такой откровенной наглостью, что даже решили заснять это

Мы уверены, что вы тоже сталкивались с людьми, которых так и хочется отправить обратно в детство, где бы их научили хорошим манерам. Такие наглецы не гнушаются вести себя как им вздумается, даже в общественных местах, изумляя и смущая окружающих.

Мы в AdMe.ru не теряем надежду, что эти невежи все же поймут, что были неправы, и исправятся.

«Покупатель захотел вернуть фрукт. Я спросил, не пробовал ли он его. На что он возмутился: „Разве похоже, что я его трогал?“»

«Ничего необычного, просто часы в холодильнике»

«Это будет долгий полет»

«Бутик „Forever 21“ после нашествия людей»

«Все гантели мои, никому не дам!»

«Посетитель оставил подгузник на столе, чтобы официанты убрали за ним»

«Я работаю в прокате автомобилей. В таком состоянии сегодня вернули машину»

Припарковаться на 2 места каждый дурак может. А слабо занять сразу 4 парковочных места?

«Моя мама сдавала дом парню, и вот что он оставил после себя»

«Кто-то передумал брать куриные грудки и просто положил их на полку, где с них теперь капает на пол и на другие продукты»

«Не знаете, куда деть использованные подгузники? Просто положите их под шезлонг у бассейна»

«Вернулся из туалета и увидел это»

«Ну, они хотя бы попытались спасти ситуацию салфетками»

«А ведь кому-то придется все это убирать»

«За соседним столиком мужчина выставил на всеобщее обозрение босые ноги»

«Спасибо большое тому, кто решил побриться в туалете ресторана, да еще и оставить все это после себя»

«Вот так покупатели выбирают ошейники и поводки в нашем магазине»

«А вы убираете за собой тележки?»

«Почему-то некоторые не могут выкинуть свой мусор в ресторанах быстрого питания»

«У нее, конечно, симпатичные ноги, но делать так — это отвратительно»

«Клиент попросил поставить запасное колесо. Когда я полез за ним в багажник, обнаружил там бетонный шар весом килограммов 70. Ну уж нет, мне здесь платят не за то, чтобы я угробил свою спину»