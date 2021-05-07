20+ человек столкнулись с настолько плохим сервисом, что просто шарики за ролики заходят

Клиент всегда прав, конечно, но это не значит, что он при этом всегда получает качественное обслуживание. Наши сегодняшние герои на себе прочувствовали сервис в стиле «абы как» и спешат поведать об этом всему интернету.

Мы в AdMe.ru и сами не раз сталкивались с наплевательским отношением разных организаций к себе, поэтому целиком и полностью прочувствовали боль людей из этой подборки. И мы уверены, что вас эти ситуации тоже не оставят равнодушными.

«Сегодня поехала получать посылку с обучающими плакатами для ребенка. Когда девушка-сотрудник мне отдала коробку, я онемела от неожиданности»

«Коробка была вся мятая и рваная. Соответственно, все плакаты в таком же состоянии».

Ну а как по-другому?

Очередь. Кассирша открывает целлофановый пакетик с кешью покупательницы и съедает несколько орехов, завязывает пакет и пробивает на кассе. В очереди немая пауза. Кассирша, заметив вопрос в глазах: «А как я еще узнаю, какие орехи вы взяли?!» © lytkin / Pikabu

«Итальянская щедрость. Обещанный сюрприз от отеля для молодоженов. Привыкли мы на родине к роскоши, тяжело на чужбине»

Покупай вслепую или проваливай

Приехали на ярмарку меда: я, мама и дети. Закупаемся мы обычно основательно, по 7–10 кг плюс сопутствующие продукты. Времени в обрез. Подходим к первому привлекшему внимание прилавку, берем палочки для дегустации, и тут на нас начинает громко орать продавщица: «Не надо мне тут, положите палочки! Знаю я таких: набегут, поедят и ничего не покупают». Чуть из рук эти палки не выбила. Я семью увела к соседнему продавцу — доброжелательному мужчине. Угостил всех и всем, купили огромный пакет меда. На обратном пути я этой даме пакет показала и поблагодарила: «Спасибо, что вы нас выгнали, нам удалось хорошего меда купить». При ее двух покупателях бесценно было видеть этот взгляд. Мурлычу. © LeFFs / Pikabu

«Заказал я, значит, новый MacBook...»

Решаем проблемы по старинке

Был в командировке. Сразу после заселения ко мне в номер постучали, за дверью меня ждала администратор заведения. Как только открылась дверь, в номер проскользнула мышка. На мои резонные замечания, что это не есть норма, администратор удивилась, но не растерялась и лаконично мне сказала: «Прошу прощения, сейчас я принесу кошку». Кошку чуть позже принес парнишка. Даже двух. Но мышка уже убежала. © Blyobblyob / Pikabu

«И сказать нечего. Благо внутри была деревянная коробка с предметом, все уцелело»

И заработал, и детям подсобил

Заболела ветрянкой поздновато, в 22 года. Многие знают, как она тяжело переносится. Дома была одна, захотела есть. Идти никуда не могу. Решила заказать пиццу, указала в комментарии, что болею ветрянкой и нужен переболевший курьер. Я конкретно так офигела, когда открыла дверь и увидела мужчину с 4 детьми! Сказал: «Ну а что, им давно пора переболеть, а вокруг никто не ветрянит!» И вся толпа бесцеремонно прошла ко мне в квартиру. © Подслушано / Ideer

«Уровню обслуживания в одном из наших местных кинотеатров уже некуда дальше падать»

«Коллега рассказал, что привел дочку в бассейн фитнес-клуба на платное занятие по плаванию. А занятие провела гардеробщица 60–70 лет. На резонные вопросы к администрации получили такой ответ»

«Мне только что меняли воздушный фильтр в пляжном домике. Вот результат»

Месть — это блюдо, которое подают горелым

Сижу в ТРЦ в кофейне, жду мужа с сыном. Заказала латте. В первый раз принес парень: на пенке цветок, 3 пакетика с сахаром и 3 печеньки. Заказала вторую чашку, принесла девушка. Пена идеально белая, 2 пакетика сахара и горелая печенька. Одна. © Подслушано / Ideer

Все для людей

«Отличная работа, ребят! Протечка устранена!»

Набивает зарплату как может

Отправились в кафе с друзьями. Нечаянно разбил чашку. Я извинился, в ответ мне дали метлу и сказали, что платить не нужно. В итоге в чеке появилась надпись: «Обслуживание — ₽ 1 тыс.». С чеком обратились к администратору, на что она ответила: «Официантка стекла убрала, за это деньги и взяла». В ярости вызвали официантку, чтобы она подтвердила, что стекла не убирала. В итоге меня обвинили в том, что я не хочу платить, а официантка сказала, что стекла убирала голыми руками! © Подслушано / Ideer

«Заказал большую сырную пиццу с 4 начинками. Получил это...»

Клиент не всегда прав

«Пришел домой и увидел это. Такая вот доставка»

Когда логика убежала погулять

Был в командировке в маленьком городе, зашел в кафе пообедать:

— Шурпу, голубцы, кофе.

— Кофе не можем сделать.

— Почему?

— Потому что вы голубцы заказали.

И не поспоришь. © unknown author / Bash.im

«Не могу понять, что хуже: то, что они не сняли упаковку с сыра, или то, что ее часть сейчас у меня в животе»

«Я попросил дополнительный сыр, но это не то, что я имел в виду»