20 человек с особенной внешностью, которые не постеснялись показать ее всему миру

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Некоторых легко узнать в толпе по очень высокому росту или ярко-рыжим кудрям, других мы запоминаем из-за намного более редких особенностей. Например, один из героев нашей статьи вряд ли пойдет к хироманту, другому не нужно надевать линзы, чтобы поражать людей цветом глаз, а третий сделал остроумную татуировку, которая подчеркнула «особую примету».

Мы в AdMe.ru готовы бесконечно любоваться изюминками, которые делают людей уникальными. Наверняка и вы тоже.

1. «У меня есть пара родинок, которые выглядят как пирсинг брови»

2. У Джалисии Найтингейл голубые от природы глаза и колобома, которая делает зрачок похожим на замочную скважину

3. А у Мехи Лаки эта особенность идет в комплекте с гетерохромией, которая сама по себе встречается довольно редко

4. «У меня с рождения по 12 пальцев на ногах и руках. Это я в младенчестве»

5. «Я родился с родинкой, которая похожа на серьгу. Когда играл в баскетбол, судьи часто останавливали матч и просили снять ее. Один даже потрогал ее и только после этого поверил мне»

6. «Моя девушка родилась без ногтя на указательном пальце. Мы прилепили на него игрушечные глаза»

7. «У моей дочки есть очень темная прядь. У ее брата-близнеца такой нет и волосы растут намного быстрее»

8. «Моя дочь родилась с идеальной цифрой 2 на голове»

9. «Большой палец на моей правой руке не сгибается с рождения. Это можно заметить по гладкой коже там, где обычно сгиб»

10. «Кольцо вокруг моей радужки часто меняет цвет, становится то темно-серым, то голубым, то фиолетовым»

11. «Мою ладонь пересекает всего одна линия»

12. «Вот как я могу отогнуть мизинец моей девушки»

13. «Сделал татуировку на сросшихся пальцах»

14. «Мои глаза выглядят так, будто на них есть годичные кольца, как на дереве»

15. «16 лет пыталась спрятать свое витилиго, но наконец смирилась и приняла его»

16. «У меня дерматография, поэтому я могу писать прямо на себе»

17. «Иногда люди замолкают в разгар беседы, чтобы уставиться на мой глаз. Не могу понять почему»

18. «У меня от природы уши как у эльфа»

19. Этот мужчина выглядит как персонаж супергеройского комикса

20. «Меня всегда дразнили за то, что у меня волосы в молоке, но теперь белая прядь помогает моим друзьям легко находить меня в толпе на концертах»

Какая черта внешности или характера делает особенным вас?