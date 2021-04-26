25+ девушек, которые просто покрасили волосы, а в итоге засияли покруче всяких звезд

Весна — пора обновления, когда в воздухе витает нечто неуловимое и хочется совершить какой-нибудь невероятный поступок. Например, почему бы не последовать примеру героев нашей статьи и не покрасить волосы в необычный, яркий цвет? И кстати, если вы думаете, что среди них лишь совсем молодые люди или одни только девушки, то вы глубоко ошибаетесь. А в бонусе вас ждет настоящая магия.

Редакция AdMe.ru пока не готова к таким экспериментам, но вот автор статьи уже поглядывает на фиолетовую краску для волос. А вы бы решились на такую смену имиджа?

Восхитительные цвета

Огненный просто шикарно смотрится!

«Чувствую себя русалочкой»

«Кажется, настал день для посещения салона. Я просидела в кресле 3 часа!»

Сияние радуги

«Люблю мои волосы»

«Это определенно самый дикий цвет, который я когда-либо делала, но мне он нравится»

Словно дождь и радуга

«Океанские волны на моих волосах»

«Вдохновение и конечный результат. У меня ОЧЕНЬ довольный клиент»

«Я сделала это!»

«У меня уже много лет были синие пряди, но я решила „сойти с ума“!»

«Мои „осенние“ волосы»

Фея

Когда фиолетовый только подчеркивает индивидуальность

«Мое омбре в неоново-зеленом и светлом тонах, подходящее под ногти. Обожаю!»

«Моя сестра позволила мне сделать это с ее волосами»

«Решила попробовать „русалочий“ цвет»

«У меня были седые волосы с этим ужасным желтым пятном, которое я не могла удалить, поэтому сегодня я покрасила волосы в зеленый»

«Окрашиваю волосы более 30 лет, и это моя любимая комбинация»

«Мы выбрали цвета года по версии компании Pantone. Мой стилист проделал обалденную работу!»

Потрясающая идея для тех, кто не решился полностью изменить цвет волос, но хочет чего-то яркого

«Я подумала: „Почему бы и нет?“»

«Сделала волосы такими же, как моя лампа»

«Мой бывший всегда говорил, что я нравлюсь ему с длинными натуральными волосами, поэтому, естественно, вот что я сделала»

«Это потрясающая работа, но стоимость... Надеюсь, ты теперь не бездомная?»

Из страдающей девочки — в дорогого адвоката

Бонус: «Мой парикмахер — герой!»