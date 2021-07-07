20+ человек, которые хотели сделать хорошее фото, но нечаянно сотворили шедевр

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Когда есть талант, можно сыграть Бетховена на старом баяне или нарисовать шедевр на обрывке обоев. Так и с фотографией: без дорогого оборудования и навороченной камеры могут получиться гениальные снимки.

AdMe.ru прошерстил социальные сети и увидел немало завораживающих фотографий, сделанных с помощью камеры обычного телефона.

Это не кадр из фильма, а просто водопроводчики устраняют разрыв трубы в 2 часа ночи при температуре около 0 °С

«Мой отец просто смотрел в окно и повернул голову, и я сделал этот отличный кадр»

«Мой друг борется со штанами»

«Гусю Джеффу пора спать»

«Эта парочка перекрыла мне весь обзор, но я не растерялся и сделал крутое фото»

«Последний кадр, который снял мой телефон перед тем, как упал на землю и разбился»

Свет для бабочки

Луна прошлой ночью. Снято в телескоп мобильным телефоном

Окно в светлое будущее

Дождь в Измайловском кремле

Капля воды на листе. Снято на телефон

«Свою любимую фотографию я сделал на телефон в прошлые выходные, когда плыл по воде»

«Совершенно потрясающий кадр: мама сфотографировала меня и мою сестру на свой телефон»

Разряд молнии

«Попробовал ночную фотосъемку»

«Я мобильный фотограф. Снимаю шляпу перед автором этого кадра»

Капли на столе как арт-объект

Первое подводное фото. Неплохо получилось

Не верится, что на снимке запечатлено то, что есть у каждого. Это просто светильник

Спасибо загрязненному воздуху за эффект на этом фото

«У нас на днях в 5:30 утра был такой вид из окна»

«Нью-Мексико запечатлели на смартфон»

Сильный дождь. Снято на iPhone

«Не принц, увы. Этот прекрасный лягух терпеливо ждал, пока я, еле дыша, кралась к нему, как заправский ниндзя»