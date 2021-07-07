20+ человек, которые хотели сделать хорошее фото, но нечаянно сотворили шедевр
Когда есть талант, можно сыграть Бетховена на старом баяне или нарисовать шедевр на обрывке обоев. Так и с фотографией: без дорогого оборудования и навороченной камеры могут получиться гениальные снимки.
AdMe.ru прошерстил социальные сети и увидел немало завораживающих фотографий, сделанных с помощью камеры обычного телефона.
Это не кадр из фильма, а просто водопроводчики устраняют разрыв трубы в 2 часа ночи при температуре около 0 °С
«Мой отец просто смотрел в окно и повернул голову, и я сделал этот отличный кадр»
«Мой друг борется со штанами»
«Гусю Джеффу пора спать»
«Эта парочка перекрыла мне весь обзор, но я не растерялся и сделал крутое фото»
«Последний кадр, который снял мой телефон перед тем, как упал на землю и разбился»
Свет для бабочки
Луна прошлой ночью. Снято в телескоп мобильным телефоном
Окно в светлое будущее
Дождь в Измайловском кремле
Капля воды на листе. Снято на телефон
«Свою любимую фотографию я сделал на телефон в прошлые выходные, когда плыл по воде»
«Совершенно потрясающий кадр: мама сфотографировала меня и мою сестру на свой телефон»
Разряд молнии
«Попробовал ночную фотосъемку»
«Я мобильный фотограф. Снимаю шляпу перед автором этого кадра»
Капли на столе как арт-объект
Первое подводное фото. Неплохо получилось
Не верится, что на снимке запечатлено то, что есть у каждого. Это просто светильник
Спасибо загрязненному воздуху за эффект на этом фото
«У нас на днях в 5:30 утра был такой вид из окна»
«Нью-Мексико запечатлели на смартфон»
Сильный дождь. Снято на iPhone
«Не принц, увы. Этот прекрасный лягух терпеливо ждал, пока я, еле дыша, кралась к нему, как заправский ниндзя»
А у вас есть в телефоне снимок, которым вы гордитесь? Поделитесь своими шедеврами.
Фото на превью buterbetterbater / Reddit
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