20+ человек сделали пародию на мировые шедевры, и некоторые, кажется, переплюнули оригинал

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Музей Гетти, крупнейший художественный музей на Западном побережье США, запустил в своем твиттер-аккаунте флешмоб #artathome, к которому уже подключились любители искусства со всех уголков планеты. Пользователям предложили с помощью подручных средств воссоздать любимое произведение. В ход пошло все: дети, домашние животные, садовые инструменты, содержимое шкафов и холодильников — люди решили самовыражаться на полную катушку.

Мы в AdMe.ru в восторге от фантазии ценителей искусства и хотим продемонстрировать вам лучшие копии великих шедевров, сделанные из того, что нашлось под рукой. А бонусом покажем, как наши авторы поддержали флешмоб.

1. «Астроном», Ян Вермеер

2. «Искушение святого Антония», Иероним Босх

3. Картина Пьетро Антонио Ротари

4.«Три женщины», Ханс Зацка

5. «Влюбленные», Рене Магритт

6. «Камилла с маленькой собачкой», Клод Моне

7. «Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

8. «Автопортрет в образе Техуаны», Фрида Кало

9. «Молочница», Ян Вермеер

10. «Американская готика», Грант Вуд

11. «Крик», Эдвард Мунк

12. Гравюра из Флорентийского кодекса

13. «Сын человеческий», Рене Магритт

14. «Пронзенное время», Рене Магритт

15. «Молодая мать», Мэри Кэссетт

16. «Офелия», Джон Эверетт Милле

17. «Постоянство памяти», Сальвадор Дали

18. «Девочка с синяком», Норман Роквелл

19. «Танец в Буживале», Огюст Ренуар

20. «Нед Келли», Сидней Нолан

21. «Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

22. «Портрет мужчины в красном тюрбане», Ян ван Эйк

23. «Портрет четы Арнольфини», Ян ван Эйк

Бонус: наш автор Анна тоже решила поддержать флешмоб и создала свою версию «Портрета Адели Блох-Бауэр» Густава Климта

Давайте тоже создадим свою онлайн-галерею произведений искусства? Присылайте свои копии шедевров из подручных средств в комментарии, с нас — лайки.