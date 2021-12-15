20+ человек с золотыми руками, которые превращают в шедевр все, к чему прикасаются

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Для многих людей рукоделие становится той отдушиной, в которой они находят радость жизни, силы, вдохновение, а иногда и призвание. Одни творят волшебство с помощью нитки и иголки, другие виртуозно работают с деревом, третьи создают маленькие шедевры из полимерной глины. Вариантов творческого самовыражения масса — на любой вкус.

Мы в AdMe.ru обожаем работы людей с золотыми руками и хотим полюбоваться ими вместе с вами.

«Я сшила котенку такую же шапочку, как у меня»

Быть таким милым — это незаконно! © dan98_0708 / Reddit

«Смастерил „пряничный“ домик Санта-Клауса из всевозможных сладостей»

«Я сделал пачку керамических „сосисок“!»

«Меня переполняет радость: я сделала необычную сумку в виде морковки! Потратила на нее 3 дня, и мне очень хочется вам ее показать»

«Сделал тематическое кольцо в стиле „Гарри Поттера и Тайной комнаты“. Как вам?»

«Я перенесла операцию и целый месяц лежала в постели и смотрела на дерево соседей. Решила сделать вышивку с ним. Это мне очень помогло»

«Вместе теплее». Сухое валяние. Шерсть

Котики Биба и Боба: в жизни и на варежках. Работы выполнены из искусственного меха. Носы из полимерной глины, глаза из стеклянных линз, усы из лески

«Давно хотела связать чулки. Какие же они шикарные!»

Сумка-кошелек из бисера

Хорошая штука, особенно для ситуации, когда жаба душит. © andspace / Pikabu

«Поделюсь своими работами в технике аппликации. Это подушки»

«В детский сад попросили связать игрушки для пальчикового театра. Знали, что супруга умеет. Вот, придумала и связала»

«Подарили мне вот такое одеяло для новорожденного ребенка. Сказать, что мне понравилось, — ничего не сказать. Сделано с любовью соседкой по дому»

«Делаю украшения из меди в технике ковки и пайки. Медь и натуральные камни — это моя страсть. Особенно в ведьмовской тематике»

«Куклы для меня релакс, моя отдушина, мое вдохновение, моя энергия и самое большое увлечение. А это домовой Игнат»

«Первые заморозки навеяли тему для шали. Она называется „Иней“»

«Сделала шкатулочку. Результатом безумно довольна!»

«Моя сирень полностью ручной работы из полимерной глины. Каждая тычинка, каждый цветочек на ветках вылеплены мной вручную»

Когда хотел похудеть к лету, но чипсики с колой победили

«Расписала перегоревшую лампочку и превратила ее в елочную игрушку»

«Новогодний олень из бумаги. Болят спина, руки и немножко рассудок. Первая большая работа, на которую ушла неделя жизни. Вживую смотрится здорово»

Пока одни люди варят борщ, другие варят мыло