20+ человек с руками из плеч, которые подарили вторую жизнь старым вещам

В последнее время все большее распространение в мире приобретает апсайклинг. С английского upcycling переводится как «повторное использование». Иными словами, это вторичное использование вещей, иногда даже с совершенно новым функционалом. Немного времени и фантазии (ну, и еще руки из плеч) — и откровенное старье обретает вторую жизнь.

Мы в AdMe.ru тоже решили проявить фантазию и усердие и уже подыскиваем подходящий развалившийся комод и собираем старые футболки. Ну а в конце статьи вас ждет бонус — пример высшего мастерства в восстановлении старых вещей.

1. «Я нашла этот грустный металлический шкаф в комиссионном магазине за $ 7,99»

«Он звал меня! И вот после нескольких слоев краски и декупажа у меня появился прелестный новый шкаф, в котором я храню материалы для рукоделия».

2. «Перешили мамино свадебное платье»

3. «Я сделала стеллаж во всю стену для своей швейной студии»

«Я потратила $ 300 на ящики и использовала остатки имевшейся краски. Покрасила, сложила и прикрутила их к стене».

4. «Рухлядь с Facebook Marketplace стала стильной раковиной, дополненной полезными ящиками»

5. «Я занимаюсь индивидуальной чисткой и покраской обуви. Вот моя последняя работа»

Чувак, ты превратил обувь с блошиного рынка в дизайнерские туфли! © flexylol / reddit

6. «Галерея реставрации кресел — первый проект обивки»

7. «Я сшила платье в технике пэчворк из старых джинсов»

8. «Я нарисовала картинки на перегоревших лампочках. Наслаждайтесь!»

9. «Сшила из трех старых футболок одну новую»

10. «Раньше этот коврик был кучей уродливых футболок»

11. «Восстановлен после того, как мои дети его уничтожили!»

12. «Телевизор стал кошачьей кроватью»

13. «Сделал лампу из старого вентилятора с неработающим мотором»

14. «На работе у моего парня лежало несколько пустых бобин от кабеля. Я решила сделать из одной

садовый столик»

15. «Cотворил кое-что из старой велосипедной детали и рождественской гирлянды»

16. «То, что для одного мусор, для другого — сокровище. Не могу поверить, что его отправили на свалку. Все, что потребовалось, — это хорошая чистка и слой аэрозольной краски. Добро пожаловать домой!»

17. «Купил этот стол за $ 40 и потратил вечность на то, чтобы его отшлифовать. Совсем недавно добрался до покраски и прикрутил новые ручки»

18. «Отреставрировал 50-летний молоток отца»

Кажется, ты испортил хороший молоток. © cgs626 / reddit

Теперь никто не будет серьезно относиться к твоему папе с таким-то новеньким блестящим молотком. © workpuppy / reddit

19. «Вернула к жизни фамильную сковороду»

20. «Это чувство удовлетворения, когда ты подарил вторую жизнь Game Boy»

Ну и обещанный бонус. Разве, если судить по развалинам на первом фото, можно было подумать, что это здание вообще подлежит восстановлению?

«Сделал фото старого здания, вернулся через 16 месяцев — и оно оказалось полностью восстановлено!»