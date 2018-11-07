20 человек с неуемной фантазией, которая даже на работе не дает им покоя
Каждый день в офисы приходят сотни и тысячи людей, которым неведома скука. Они умудряются превращать обычные трудовые будни в феерические праздники и всегда готовы поднять вам настроение парой новых шуток.
AdMe.ru нашел 20 человек, которые не просто выполняют свою работу, но вкладывают в трудовой процесс частичку собственной души.
1. «Сегодня мой коллега пришел в офис в этом костюме. Кстати, он работает в отделе кадров»
2. «Эй, а ну-ка взял свою рекламу!»
3. Когда сантехник — перфекционист
4. «Нашел это в моем учебнике по физике»
5. «Сегодня на работе был шикарный день»
«Ш.и.к.а.р.н.-о».
6. «Собеседование в офисе. Мы подходим к Хеллоуину очень серьезно»
7. Начальство просило покреативить с полиэтиленом
8. Гарри Поттер уже не тот. На стене одной из пиццерий.
9. «Вот так мы расписали меловую доску на работе (все сделано вручную)»
10. «Сегодня в офисе мы сделали IT-трон»
11. «Вот такая штука стоит у моего отца на столе в офисе»
12. «Это Крейг. Он будет относиться к работе серьезнее, чем я»
13. Коллеги во время обеденного перерыва
14. Организация рабочего пространства. Уровень 99
15. «Нашел у себя в столе вот такие глаза»
16. «Нам просто было скучно»
17. Н — находчивость
18. Просто рабочий день. Ничего необычного
19. «Каждую неделю мой друг меняет фотки на этой табличке»
20. «Вот так мы решили проблему с туалетной бумагой»
А у вас на работе есть ребята, которые ни дня не могут прожить без того, чтобы над кем-то не прикольнуться?
Фото на превью emkay28 / reddit