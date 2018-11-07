20 человек с неуемной фантазией, которая даже на работе не дает им покоя

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Каждый день в офисы приходят сотни и тысячи людей, которым неведома скука. Они умудряются превращать обычные трудовые будни в феерические праздники и всегда готовы поднять вам настроение парой новых шуток.

AdMe.ru нашел 20 человек, которые не просто выполняют свою работу, но вкладывают в трудовой процесс частичку собственной души.

1. «Сегодня мой коллега пришел в офис в этом костюме. Кстати, он работает в отделе кадров»

2. «Эй, а ну-ка взял свою рекламу!»

3. Когда сантехник — перфекционист

4. «Нашел это в моем учебнике по физике»

5. «Сегодня на работе был шикарный день»

«Ш.и.к.а.р.н.-о».

6. «Собеседование в офисе. Мы подходим к Хеллоуину очень серьезно»

7. Начальство просило покреативить с полиэтиленом

8. Гарри Поттер уже не тот. На стене одной из пиццерий.

9. «Вот так мы расписали меловую доску на работе (все сделано вручную)»

10. «Сегодня в офисе мы сделали IT-трон»

11. «Вот такая штука стоит у моего отца на столе в офисе»

12. «Это Крейг. Он будет относиться к работе серьезнее, чем я»

13. Коллеги во время обеденного перерыва

14. Организация рабочего пространства. Уровень 99

15. «Нашел у себя в столе вот такие глаза»

16. «Нам просто было скучно»

17. Н — находчивость

18. Просто рабочий день. Ничего необычного

19. «Каждую неделю мой друг меняет фотки на этой табличке»

20. «Вот так мы решили проблему с туалетной бумагой»

А у вас на работе есть ребята, которые ни дня не могут прожить без того, чтобы над кем-то не прикольнуться?