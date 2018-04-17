20 человек, которым после такого точно есть что рассказать внукам

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Иногда сталкиваешься с такими курьезными и невероятными ситуациями, о которых тут же хочется рассказать всем знакомым, непременно добавив в начале: «Ты не поверишь!» Потому что истории о лошади в кафе или калькуляторе, принятом за телефон, просто не могут не стать фирменным анекдотом.

AdMe.ru собрал для вас 20 происшествий, о которых их участники и свидетели еще долго будут вспоминать.

В районе обезврежен опасный бьюти-маньяк

«Девочка, а ну плыви отсюда!»

Когда ты так отжигал в юности, что о твоих подвигах помнят 30 лет спустя

«Менеджер магазина, где я работаю, получил сегодня это письмо по почте»

«Дорогой менеджер, 3 сентября я взял 2 браслета в вашем магазине и не заплатил за них. Мне очень жаль, что я их взял. Вот $ 6, чтобы их оплатить. Оливер».

Новость, которую вы никак не ждали

А вы часто на работе сталкиваетесь с неординарными клиентами?

Эта женщина проходила собеседование на работу по телефону, когда рядом оказался мэр города Чикаго. Он взял ее телефон и замолвил за нее пару хороших слов

Ну кто не любит аромат свежего кофе

«Как-то брел по улице и увидел ее. Что интересно, она даже и не пыталась снять эти очки»

«Подруга владеет салоном. Одна клиентка спросила, может ли она привести свою собаку, так как она очень хорошо себя ведет. Никто не ожидал, что настолько»

Все живые существа должны иметь право на образование

Дальнобойщики тоже увлекаются косплеем

«Сегодня к нам в салон пришел этот мужчина и попросил активировать „телефон“, который он нашел»

Вкусняшки — это тоже зависимость

«Моя сестра случайно вышла из салона в парикмахерской накидке, но она так сочеталась с ее нарядом, что мы заметили это только через несколько часов»

Эта тонкая грань между репутацией шутника и городского сумасшедшего

«Работаю курьером, и однажды мне довелось перевозить на метро манекен из одного нашего магазина в другой»

Некоторые семейные истории лучше хранить в секрете

«Однажды я напился, отрезал волосы и пожертвовал их на благотворительность»

«Большинство выпускников получают цветы и воздушные шарики. Мои родственники на вручение диплома принесли мне жареную курицу»

Уверены, у вас тоже есть подобные истории. Расскажите и нам ваши фирменные байки.