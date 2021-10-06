20+ человек реализовали свои сумасшедшие идеи и сделали это так круто, что диву даешься
Гениальность многих творческих людей зачастую находится на грани безумия. Но когда они мастерски воплощают свои сумасшедшие идеи в жизнь, открывают от изумления рты буквально все: и ценители современного искусства, и простые обыватели. Поглядите только на настольную лампу, сделанную в виде заливного блюда.
Вот 20+ оригинальных работ, которые сделаны так хорошо, что мы в AdMe.ru и сами не знаем, любить нам их или ненавидеть.
«У барбера, конечно, талант, но вряд ли я хотел бы, чтобы мой ребенок так ходил»
«Кстати, синяя прическа сделана из ватных шариков, которые приклеили к голове».
Амфора из эпоксидной смолы и полимерной глины
«Мы сделали эту гитару из дубового паркета, ламината, виниловой плитки и покрыли ее корпус ковром»
Вот здесь можно посмотреть, как она создавалась, и даже послушать, как звучит.
Мохнатый скелет. Ненастоящий, он не обидит
Шрек-мобиль
Эта лампа сделана в виде заливного (все залито эпоксидной смолой)
Электросамокат, похожий на болид «Формулы-1», только двухколесный
Для тех, кому очень нравится Аладдин
«Выглядят круто, но уже представляю, как сажусь на них и встаю с мокрой спиной»
Лимузин-джет
Потрясающая аппликация из бисера
«Моя бабушка вообще не включала бы эту люстру и постоянно повторяла бы: „Это пожароопасно“»
Стиральные и сушильные машины, расписанные вручную
Подставка для благовоний
Отличная покраска и со вкусом подобранная цветовая гамма
«Видел эти писсуары в одном из местных садовых центров»
«Забавно, но когда я показал своей девушке эту фотографию, она сказала мне, что в женском туалете есть табличка с текстом: „Идите посмотрите на писсуары в мужском туалете“».
Украшение на стену для любителей баскетбола
«Нашел их на местном блошином рынке»
«Этот рюкзак я увидел на пирсе в США»
«Эта скамеечка у моих родственников все такая же крепкая, как и 25 лет назад»
«Создала в машине интерьер своей мечты. Я очень довольна тем, как получилось. Это был такой веселый проект»
«Это часы. Я не стал их покупать, так как они, к сожалению, не вписываются в мой интерьер»
Этот киевский кот сделан из пластиковых вилок
На какой фотографии ваш взгляд остановился дольше обычного? Кстати, а у вас дома есть какие-нибудь диковинные предметы?