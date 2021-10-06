20+ человек реализовали свои сумасшедшие идеи и сделали это так круто, что диву даешься

Гениальность многих творческих людей зачастую находится на грани безумия. Но когда они мастерски воплощают свои сумасшедшие идеи в жизнь, открывают от изумления рты буквально все: и ценители современного искусства, и простые обыватели. Поглядите только на настольную лампу, сделанную в виде заливного блюда.

Вот 20+ оригинальных работ, которые сделаны так хорошо, что мы в AdMe.ru и сами не знаем, любить нам их или ненавидеть.

«У барбера, конечно, талант, но вряд ли я хотел бы, чтобы мой ребенок так ходил»

«Кстати, синяя прическа сделана из ватных шариков, которые приклеили к голове».

Амфора из эпоксидной смолы и полимерной глины

«Мы сделали эту гитару из дубового паркета, ламината, виниловой плитки и покрыли ее корпус ковром»

Вот здесь можно посмотреть, как она создавалась, и даже послушать, как звучит.

Мохнатый скелет. Ненастоящий, он не обидит

Шрек-мобиль

Эта лампа сделана в виде заливного (все залито эпоксидной смолой)

Электросамокат, похожий на болид «Формулы-1», только двухколесный

Для тех, кому очень нравится Аладдин

«Выглядят круто, но уже представляю, как сажусь на них и встаю с мокрой спиной»

Лимузин-джет

Потрясающая аппликация из бисера

«Моя бабушка вообще не включала бы эту люстру и постоянно повторяла бы: „Это пожароопасно“»

Стиральные и сушильные машины, расписанные вручную

Подставка для благовоний

Отличная покраска и со вкусом подобранная цветовая гамма

«Видел эти писсуары в одном из местных садовых центров»

«Забавно, но когда я показал своей девушке эту фотографию, она сказала мне, что в женском туалете есть табличка с текстом: „Идите посмотрите на писсуары в мужском туалете“».

Украшение на стену для любителей баскетбола

«Нашел их на местном блошином рынке»

«Этот рюкзак я увидел на пирсе в США»

«Эта скамеечка у моих родственников все такая же крепкая, как и 25 лет назад»

«Создала в машине интерьер своей мечты. Я очень довольна тем, как получилось. Это был такой веселый проект»

«Это часы. Я не стал их покупать, так как они, к сожалению, не вписываются в мой интерьер»

Этот киевский кот сделан из пластиковых вилок