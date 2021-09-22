20+ человек рассказали всему миру о привычках партнера, от которых хоть на стену лезь

Даже в самых теплых отношениях случаются моменты, когда какая-то мелочь в поведении близкого человека выводит из себя. Привычки, которые вы могли игнорировать в начале отношений, например оставленная крышка от зубной пасты или грязная посуда в раковине, начинают действовать на нервы. Психологи советуют не подавлять раздражение, а снимать напряжение с помощью юмора.

Мы в AdMe.ru натолкнулись на истории людей, которые собрали волю кулак и решили не закатывать скандал, а просто посмеяться над ситуацией.

1. «Мой муж так режет пиццу. Мне пора разводиться?»

2. «Жена разрезает бананы пополам и оставляет их так»

3. «Мой муж решил положить эти 2 печальные картошки обратно в холодильник. Подаю на развод»

4.

«Решила первому мужу приготовить спагетти болоньезе. Вычитала рецепт от шеф-повара, сходила за 13 ингредиентами в магазин. И пассату, и мускатный орех нашла. Он попробовал, похвалил и вдруг попросил кетчуп».

5. Возможно, это станет причиной для развода

6. «Как моя жена открыла пакет замороженных куриных наггетсов. Кто-нибудь знает адвокатов по разводам?»

7. «Пишу заметки для моей будущей книги под рабочим названием „Почему я бросила мужа“»

8. «Моя жена: „Ты не поднял сиденье в туалете“.

Тоже она...»

9.

«Когда в ответ на претензию мужа, что я нерегулярно готовлю еду, я спросила, почему он сам не кухарничает, если мы оба работаем, он ответил „потому что“. Зато теперь я точно знаю, что отвечу ему на вопрос, почему мы разводимся». © Val Scherbak / Twitter

10. «Так моя жена оставляет зубную пасту»

11.

Вы думали, у вас странные парни? Мой чудик всех переплюнет. Он любил разговоры по душам. Прямо когда все карты на стол и прямо до слез. А мне и пары минут конструктивного разговора без нюнь хватит. Через полгода таких отношений поняла, что мы совсем разные. Только моему принцу это не понравилось. Решил он вызвать меня на последний разговор. Каким-то образом, уже и не помню как, вывез на середину речки на белой лодке и выбросил весла (потом оплачивал их, так как лодку в аренду взял). Полчаса размусоливал, нюни распускал, просил еще один шанс. И хотя была еще ранняя весна, на улице не жарко, я выпрыгнула и вплавь добралась до берега — хорошо что озеро небольшое, а я плавать умею. Намочила телефон и потеряла 1 сережку, но избавилась от этого мужчины. © Палата № 6 / VK

12. «Причина № 46 876 689 расстаться с женой. Не позволила мне это купить. Ради нее я отказался от машины своей мечты»

13. «Посмотрите, что мой муж нашел в парке и решил оставить на моем блендере без предупреждения. Лучше бы я кошку завела»

14. «Так моя вторая половина помогает мне складывать посуду»

15. «Вот как моя жена складывает чистые банные полотенца в бельевой шкаф»

16. «Так моя невеста постоянно оставляет свой ноутбук. Помогите»

17. «Моя жена так паркуется»

18. «Вот так моя супруга ест печенье»

19. «Я хочу развода»

20. «Моя жена выбросила банку арахисового масла, считая, что она уже пустая»

21. «Мой муж объедает внутреннюю часть банановой кожуры после того, как съел ее. А еще он ест маленький черный кончик банана»

22. «Так моя жена ест авокадо»