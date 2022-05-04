20+ человек рассказали, в какие небылицы они верили в детстве. И жаль, что некоторые оказались неправдой

В нежном возрасте мы обычно еще не знакомы с научными законами, по которым работает окружающий мир. Поэтому малышам зачастую приходится самим придумывать ответы на возникающие у них вопросы, чтобы объяснить себе, как это тут все вокруг устроено. Кому-то в этом нелегком деле помогают старшие родственники, кто-то пользуется собственным воображением. И порой версия ребенка звучит увлекательнее, чем правда.