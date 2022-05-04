20+ человек рассказали, в какие небылицы они верили в детстве. И жаль, что некоторые оказались неправдой
В нежном возрасте мы обычно еще не знакомы с научными законами, по которым работает окружающий мир. Поэтому малышам зачастую приходится самим придумывать ответы на возникающие у них вопросы, чтобы объяснить себе, как это тут все вокруг устроено. Кому-то в этом нелегком деле помогают старшие родственники, кто-то пользуется собственным воображением. И порой версия ребенка звучит увлекательнее, чем правда.
Нам в AdMe.ru кажется, что детская фантазия иногда порождает на редкость занимательные теории. Одна только версия причины появления мурашек чего стоит.
- Мне даже как-то неловко признаваться в этом. В детстве, когда кто-то из родителей подвозил меня на машине, я всегда старалась не плюхаться на заднее сиденье прямо за водителем. Глупость, но я верила, что мы вместе перевесим и машина может набок шлепнуться. © Repulsive-Ice-2318 / Reddit
- Мама вечно меня просила, чтобы я не оставлял воду включенной надолго: не стоит ее зря расходовать. Ну я и вообразил, что, когда открываю кран, тут же выключается вода у всех остальных людей в мире, потому что все трубы соединены в гигантскую систему. © Grant Wright / Quora
- У меня брат увлекался самолетостроением. Но в детстве я видела только картинки с воздушными судами и модельки, так что просто не могла поверить в то, что люди на них могут летать. Самое забавное, что моя мама и дядя пилоты. © pinktastic615 / Twitter
- Я был уверен, что динозаврам помогли исчезнуть с лица Земли пещерные люди: они просто их слопали. Прозрение настигло меня во 2-м классе. Учительница спросила у нас, что случилось с динозаврами, ну я и ответил. Было неловко. © LonrSpankster / Reddit
- Мой сын как-то увидел клубы дыма, которые змеились над трубами электростанции. И тут же заявил своей сестренке, что это, наверное, завод по изготовлению облаков. Мы еще долгое время позволяли ему думать, что все облака выходят из таких фабрик. © ronrule / Twitter
- У меня как-то в детстве пуговица случайно оторвалась от рубашки. Я, понятное дело, расстроился. Ну мама мне и сказала положить пуговку под камень. И тогда фея принесет мне монетку. Как же мама удивилась, когда обнаружила, что я оборвал пуговицы на всех своих рубашках. Прошло уже 40 лет, но в саду моих родителей все еще можно найти пуговки под некоторыми камнями. © MilagrosBauder / Reddit
- Спасибо Сонику: я наивно верил, что ежики бегают резвее всех на свете. Играли мы как-то всей семьей в настолку. И там был вопрос о том, какое животное является самым быстрым в мире. Тут я и блеснул своими знаниями. Вся семья хохотала, а я расстроился. © MACKSBEE / Reddit
- Я класса до 5-го даже не сомневался в том, что школьные учителя живут прямо в классе. © bowt1es / Reddit
- Мы с младшей сестренкой обожали скакать на кровати, хотя нам это строго запрещалось. Спальня находилась на 2-м этаже, а мама обычно делала что-то на 1-м. Но каждый раз, когда мы принимались прыгать, она строго кричала, чтобы мы прекратили. Как-то мы спросили у нее, как же она умудряется нас вычислить. Мама сказала, что она волшебница. И мы поверили. Значительно позже до меня дошло, что мама попросту нас отлично слышала. © Jason Patterson / Quora
- Я в детстве думал, что собаки — это всегда мальчики, а кошки — девочки. Для меня это все отлично объясняло. Ведь псы вечно гоняются за кошками. Вот я и думал, что если собака поймает кошку, то они поженятся. © Zack Smith / Quora
- У меня 2 дочурки. Старшая рассказала младшей, что в светофорах живут маленькие человечки. Они занимаются тем, что прислушиваются к водителям и переключают свет, когда их об этом просят. Причем я случайно убедила своего ребенка в правдивости этой байки. Стою в пробке, ругаюсь, мол, зеленый долго не зажигается. Тут свет меняется, и я радостно выдыхаю: «Меня, наверное, кто-то услышал». Смеялась до колик, когда узнала об этом. © Mary Higgins / Quora
- После купания на моих пальцах всегда появлялись морщинки. Ну я и решил, что банные процедуры ненадолго делают меня старичком. © Andres / Quora
- Кто-то из старших братьев или сестер рассказал мне, что дети появляются на свет, если съедаешь бутерброд с салями. К слову, нас у мамы 8 детей. Мало того что я вообще не знала, что такое салями, так я еще и никогда не видела, чтобы мама ела что-то похожее. Но все равно в эту дичь поверила. © tcarmos / Twitter
- Я думал, что автомобили приводят в движение маленькие человечки. Сидят под капотом и крутят педали. Спросил как-то у отца, сколько же он платит этим работникам. После папиного ответа картина мира у меня поменялась. © SupremeTeam94 / Reddit
- Я был уверен, что овцы так ловко стоят на крутых склонах, потому что у них одна пара конечностей короче, чем другая. Удивительно, что я не подумал о том, как это животинки не падают, когда разворачиваются в другую сторону. © p3ter_t / Twitter
- Мне казалось, что под эскалаторами живут эльфы. Потому что ступеньки, когда они складываются и исчезают под этой желтой лентой, куда-то проваливаются. И беднягам эльфам надо срочно строить новую ступень. © Doperitos / Reddit
- Каждый раз, когда мы проезжали под железнодорожным мостом, тетушка велела нам прикрывать головы руками. Дескать, вдруг на нас поезд упадет. И мы под каждым мостом старательно выполняли ее указание. © NFitzPsychology / Twitter
- Сестра убедила меня в том, что если я съем шоколадное мороженое, то стану загорелой. Ей, дескать, можно им объедаться, потому что у нее кожа темнее, так что на нее эта вкуснятина не подействует. Теперь я точно знаю, что это все враки, но шоколадное мороженое все равно не ем. © Cunexttuesday55 / Reddit
- Я была уверена в том, что под автобусами ставят специальные ящики с песком. И когда машина входит в поворот, то песок перемещается и транспорт не заваливается. Странно, почему меня вообще эти повороты волновали. © dcbedwards / Twitter
- Чтобы я не засиживалась в туалете, мама сказала, что у нас в унитазе живет маленький уборщик. И этому волшебному человечку не нравится, когда ему долго свет загораживают. Лишь годы спустя я узнала, что уборщик — это просто туалетный ершик. © Gloria Stefanacci / Quora
- Спасибо сестре: я в детстве думал, что у меня на коже зверушки маленькие живут. Жирафы там, слоны и прочие животины. Бродят стадами. А когда у меня бегут мурашки, значит, зверье мигрирует. © Antic_Disposition / Reddit
А в какие бабушкины сказки в детстве верили вы?
AdMe/Народное творчество/20+ человек рассказали, в какие небылицы они верили в детстве. И жаль, что некоторые оказались неправдой
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