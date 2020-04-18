20+ человек, которым не нужны миллиарды, чтобы почувствовать себя хозяином жизни

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Сколько людей, столько и мнений. Так гласит мудрая поговорка, и это правило применимо буквально ко всему. Даже богатство и успех можно запросто измерить на собственный лад, лишь прислушиваясь к своим ощущениям. И пусть чувство полного успеха наполняет вас только потому, что вы смогли заказать в ресторане блюда, не обращая внимания на цену, от этого ваше счастье точно не станет меньше.

Пользовательница твиттера под ником Принцесса Клара задалась этим вопросом и спросила, что же другие понимают под признаками богатой жизни. Мы в AdMe.ru внимательно прочитали все ответы и делимся самыми интересными.

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А что вы бы ответили на вопрос о признаках богатой и успешной жизни в вашем понимании?

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