20+ человек рассказали о том, как в юности наступали на грабли в вопросах любви

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Даже взрослым людям влюбленность иногда может вскружить голову. Что уж и говорить о годах юности, когда мы могли вытворять такое, о чем вспоминаем, заливаясь смехом, только в узком кругу. Но храбрые пользователи твиттера все-таки решились рассказать свои истории всему интернету.

Коллектив AdMe.ru знатно ностальгировал, читая твиты о неловких проявлениях первых чувств, опубликованные героями нашей статьи. Предлагаем читателям к нам присоединиться.

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А как вы «сгорали от любви» в юности?

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