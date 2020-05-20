20+ человек рассказали о том, как в юности наступали на грабли в вопросах любви

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже взрослым людям влюбленность иногда может вскружить голову. Что уж и говорить о годах юности, когда мы могли вытворять такое, о чем вспоминаем, заливаясь смехом, только в узком кругу. Но храбрые пользователи твиттера все-таки решились рассказать свои истории всему интернету.