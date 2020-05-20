20+ человек рассказали о том, как в юности наступали на грабли в вопросах любви
Даже взрослым людям влюбленность иногда может вскружить голову. Что уж и говорить о годах юности, когда мы могли вытворять такое, о чем вспоминаем, заливаясь смехом, только в узком кругу. Но храбрые пользователи твиттера все-таки решились рассказать свои истории всему интернету.
Коллектив AdMe.ru знатно ностальгировал, читая твиты о неловких проявлениях первых чувств, опубликованные героями нашей статьи. Предлагаем читателям к нам присоединиться.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
А как вы «сгорали от любви» в юности?