20+ человек рассказали о том, что их довело сегодня до состояния белого каления

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У каждого бывает плохой день, но есть вещи, которые выводят из себя постоянно. Будь то нерадивые родственники, свои же кривые руки или просто людская невнимательность. В любом случае герои нашей статьи нашли в себе мужество поделиться самым сокровенным, и мы их прекрасно понимаем. Ну а в конце статьи вас ждет кое-что улыбательное. Надеемся.

AdMe.ru надеется, что после прочтения этой статьи вы порадуетесь, что в ваш день не прокрались подобные испытания.

«Мой парень уронил вкусняшки»

«Только что закончил свои 8-часовые занятия, пришел домой, а там это. Мы семья из 4 человек, кстати»

«Пока я был на собеседовании, кто-то украл мой каталитический нейтрализатор»

Посвящается всем, кто пытался распутать свои наушники

Маляры забыли застелить пол полиэтиленом, когда красили двери во время ремонта

«Кто-то выбросил остаток моего праздничного торта прежде, чем я смог забрать его домой»

«Тому, кто выбросил каркас старой кровати: в следующий раз выбирайте менее ветреный день, чтобы она не застряла на стене моего дома»

Действительно, почему в квартире нет чистых кружек

«Я просто хотел спагетти»

И это не только воды касается

«Кто-то бросил арбуз в мою машину посреди ночи»

«Люди, которые съехали из этой съемной квартиры, сказали, что „в душевую попал кирпич“»

Бариста такой бариста

«Искал шуруповерт два часа. Точно помнил, что положил на кровать. Впал в ярость. Ходил бешеный полчаса. Нашел»

«Он поел в своей машине и просто выбросил весь свой мусор за дверь»

«Эти шарики точно должны успокаивать?»

«Какие-то поганцы испортили тыкву соседских детей, которую они выращивали к Хеллоуину в течение нескольких месяцев»

Очевидно, надо лучше выбирать место для посиделок с ноутбуком

«У меня сегодня утром сломалась мельница для перца»

«Следующие 3 часа я буду сидеть прямо под этим»

Бонус: ох уж это яблоко раздора