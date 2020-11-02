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20+ человек рассказали о том, что их довело сегодня до состояния белого каления

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У каждого бывает плохой день, но есть вещи, которые выводят из себя постоянно. Будь то нерадивые родственники, свои же кривые руки или просто людская невнимательность. В любом случае герои нашей статьи нашли в себе мужество поделиться самым сокровенным, и мы их прекрасно понимаем. Ну а в конце статьи вас ждет кое-что улыбательное. Надеемся.

AdMe.ru надеется, что после прочтения этой статьи вы порадуетесь, что в ваш день не прокрались подобные испытания.

«Мой парень уронил вкусняшки»

© whynot- / reddit

«Только что закончил свои 8-часовые занятия, пришел домой, а там это. Мы семья из 4 человек, кстати»

© apple_sauce450 / reddit

«Пока я был на собеседовании, кто-то украл мой каталитический нейтрализатор»

© caitlinperry3 / reddit

Посвящается всем, кто пытался распутать свои наушники

© Shiby92 / reddit

Маляры забыли застелить пол полиэтиленом, когда красили двери во время ремонта

© JosephKirwan / reddit

«Кто-то выбросил остаток моего праздничного торта прежде, чем я смог забрать его домой»

© Grykllx / reddit

«Тому, кто выбросил каркас старой кровати: в следующий раз выбирайте менее ветреный день, чтобы она не застряла на стене моего дома»

© Emily Beattie / facebook

Действительно, почему в квартире нет чистых кружек

© kurokenji_ / twitter

«Я просто хотел спагетти»

© SingingBandicoot / reddit

И это не только воды касается

© chern_ov / twitter

«Кто-то бросил арбуз в мою машину посреди ночи»

© SamboTheGr8 / reddit

«Люди, которые съехали из этой съемной квартиры, сказали, что „в душевую попал кирпич“»

© onecrazy88fan / reddit

Бариста такой бариста

© AnthonyUly / twitter

«Искал шуруповерт два часа. Точно помнил, что положил на кровать. Впал в ярость. Ходил бешеный полчаса. Нашел»

© Brave1i1toaster / reddit

«Он поел в своей машине и просто выбросил весь свой мусор за дверь»

© lilsingiser / reddit

«Эти шарики точно должны успокаивать?»

© Frufro / pikabu

«Какие-то поганцы испортили тыкву соседских детей, которую они выращивали к Хеллоуину в течение нескольких месяцев»

© vexillifer / reddit

Очевидно, надо лучше выбирать место для посиделок с ноутбуком

© gilbertsmith / reddit

«У меня сегодня утром сломалась мельница для перца»

© scoobdrew / reddit

«Следующие 3 часа я буду сидеть прямо под этим»

© codenameplantgirl / reddit

Бонус: ох уж это яблоко раздора

© chertovka00 / twitter

А у вас есть вещи, которые вас раздражают? Расскажите нам.

Фото на превью Brave1i1toaster / reddit
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