20 человек рассказали о случаях, когда вера окружающих в приметы перешла черту

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Вы можете по-разному относиться к приметам и другим суевериям, но сложно отрицать их влияние на жизнь огромного количества людей. Однако иногда такая вера разрастается до неконтролируемых размеров и приводит людей к особенно неловким ситуациям.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы черная кошка в вашей жизни появлялась лишь для того, чтобы вы ее погладили. А пока гладите, прочтите наши истории. На счастье, так сказать. В конце вас ждет бонус — доказательство того, что порой люди ищут причины совсем не в тех местах.

Этот образ уже многие годы терроризирует людей

Выхожу из дверей магазина со свежекупленным небольшим ведерком, а навстречу мне заходит женщина, видит ведро и полушепотом: — Боже, пустое... И так шарахнулась от меня в сторону, что головой влепилась в дверь. © Pioni / Pikabu

Здесь были туристы

Набор «максимум»

Вера и суеверия: до рождения ребенка я и не подозревала, насколько же они правят бал в голове моей мамы и свекров. За 4 месяца мне посоветовали: Поискать у ребенка щетинку, ведь именно из-за нее он может плохо спать. По мнению наших бабушек, это волосы под кожей, которые появляются от сглаза и очень колются, поэтому надо срочно нести ребенка в баню, сбрызнуть (!) грудным молоком, чтобы щетинка проявилась, затем растирать медом (чтобы волосы прилипли) и скатывать. Офигеть, конечно, детская эпиляция. «Зато знаешь как потом хорошо спит!» Ну еще бы, от радости, что весь этот ужас закончился.

После визита большого числа родственников сжечь 7 спичек, кинуть в кружку с водой и умыть ребенка этой водой. Сказал свекор, вроде солидный мужчина. Очень смеялась. Спички жечь не стала.

Лизнуть ребенка. Когда малыш сильно плакал, имела неосторожность рассказать об этом маме. Рассказала — лови совет: надо лизнуть лоб. Если будет соленый, значит, сглазили! «Ма-а-ам, а если вспотел?» — не учитывается. © geinushka / Pikabu

А каким проснулся ваш муравей?

Отличный повод не убирать квартиру в поздний час

Находчивость — главное детское оружие

В местах, откуда моя бабушка родом, есть такая поговорка: «Сидишь нога на ногу? Черта на ноге качаешь». Я когда мелкий был, постоянно так сидел и приговаривал: «Мы едем-едем-едем, опа, кочка! А тут овраг! Едем-едем-едем», чтобы чертику скучно не было. Бабушку это слегка шокировало. © Unknown author / Bash.im

Суеверные строители нашли выход из положения

Хороший совет на вес золота

Держите хитрость на заметку

Пришло время заменить водительское удостоверение. Прошел все комиссии и стал записываться на замену. Жена предупреждала, что получу я права минимум через неделю (она недавно меняла). Выбираю дату. Завтра — все занято, послезавтра — все занято, через 2 дня — все занято, через 3 дня — свободно. Удивился, записался на удобное время. И тут понимаю, что это пятница, 13-е. Дай-ка, думаю, проверю свои подозрения. Заглядываю на следующую дату — еще на день вперед. Все занято! © Okhalnik / Pikabu

«Мама сказала, что если я буду пить чай, не вынув ложку из кружки, то никогда не выйду замуж. Тем временем я...»

Теперь понятно, какой билет нужно заказывать

Едем из Уфы в Москву с отцом-пенсионером. Мы на верхних полках. Садится на одной из станций парень (у него нижняя) и сразу предлагает отцу поменяться местами. Чтобы вы понимали, мой папа выглядит как Карлсон — «в меру упитанный мужчина в полном рассвете сил». Он, конечно, согласился и перебрался вниз. Едем себе и грызем курицу, пьем чай — красота. И тут я смотрю на номер полки — 13. И пазл сложился: поезд номер 13, вагон 13 и полочка 13. © leonidbezrukov / Pikabu

Предупрежден — значит вооружен

«Сервис от коммунальщиков в моем городе: посыпано для суеверных и не очень»

Котики уже даже дистанционно своей шерстью все заполонили

Если беременная женщина гладит кота, то у новорожденного ребенка спина будет волосатая. Мне это мама с бабушкой на полном серьезе говорили, предлагая не трогать собственную кошку. © Jekaterina Malaja / TheQuestion

Очень удобное оправдание

Коллега разводится с женой. Но причина вовсе не в ее изменах и не в том, что он проиграл все накопления. И даже не в том, что в их семье выбор всего — от туалетной бумаги до «куда ехать в отпуск» — зависит от тещи. Причина развода в том, что он, будучи уже женатым, в прошлом году был свидетелем на свадьбе у друга. А это же плохая примета, к разводу. © «Подслушано» / Ideer.ru

Кого-то ожидает самый счастливый день, если судить по народной примете...

Блондинкам по Пекину нужно ходить только в шапках

Дело было в Пекине, 12 лет назад. Китайцы меня постоянно и очень откровенно разглядывали — на улице, в кафе, гостинице... А один подошел и, улыбаясь, вырвал у меня волос. Потом сосредоточенно скрутил его пальцем у себя на ладони в кружок, достал портмоне и вложил под прозрачное отделение. «Обалдеть, — думаю, — дурак или маньяк?» Оказывается, у них такая примета: волос блондинки в кошелек — и будет тебе счастье. © «Подслушано» / Ideer.ru

К стенам домов в Каталонии с внешней стороны прибиты стулья. Это сделано для того, чтобы пролетающие мимо ведьмы могли присесть и отдохнуть. Отдохнувшие ведьмы — добрые ведьмы. Вредить, скорее всего, не станут

К качеству прогнозов есть вопросы

В 9-м классе учитель биологии собрала девочек отдельно от мальчишек на факультатив «Интимная жизнь и гигиена». Пришли даже те, кто болел, и мы узнали главную тайну семейного счастья: «Тому, что между мужчиной и женщиной происходит наедине, вас мужчина научит! А пока, девочки, запомните самое важное: никогда не убирайтесь в субботу, иначе вообще замуж не выйдете!» Через 20 лет на встрече выпускников поржали еще раз над этим откровением и сверились — у девок нашего класса не работает примета. © «Подслушано» / Ideer.ru

С такой старшей сестрой можно за ребенка не переживать

На остановке. Стоит женщина с маленьким ребенком в коляске и девочкой примерно 4 лет рядом. К ней подходит, по-видимому, знакомая: «Привет, сколько лет, сколько зим...» Оборачивается к коляске: — Ой, а кто это у нас здесь? Ути-пути, какая некрасивая девочка, чтобы не сглазить. Но старшая сестренка, наверное, еще не в курсе всех этих суеверий. И с криком «Красивая!» она пинает «обидчицу» по ноге. © cammoomm / Pikabu

Бонус № 1: «Ох, не в приметах, мама, дело...»

Бонус № 2: ...но иногда сложно объяснить происходящее по-другому

Встречался с девушкой 4 года, и она поймала на свадьбе букет невесты. «Не верю в приметы», — подумал я. Через полгода разошлись. «Приметы не сбываются», — снова промелькнуло у меня в голове. Спустя 5 месяцев она вышла замуж за другого. © Bubenchik91 / Pikabu