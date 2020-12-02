20+ человек рассказали о родительских фразочках, которые они не слышали от других людей
В каждой отрасли есть свои специфические фразы, которые понятны только узкому кругу людей. Но есть особенная, отдельная область жизни — это семья. Вот где рождаются уникальные словечки и выражения. Некоторые из них быстро забываются, а другие продолжают использоваться новыми поколениями.
AdMe.ru делится с вами подборкой родительских фразочек. Их придумали мамы, папы, бабушки и дедушки, а теперь используют и внуки.
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Маленький я: «Папа, я не хочу спускаться по лестнице ночью. Там темно и страшно».
Папа: «Там нет монстров. Мы не можем позволить себе монстров». © nkmos19 / Reddit
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Мне в детстве всегда говорили: «Ложись быстро спать, а то сова к тебе прилетит». Сейчас это единственный фокус, с помощью которого можно уложить нашего сынишку: лишь бы сова в окно не смотрела. © Julia Dodon / Facebook
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Когда я была маленькой и жаловалась бабушке на то, что чай слишком горячий, она говорила: «А вентилятор под носом для чего тебе?», имея в виду то, что я могу на чай подуть. Сейчас я выросла и часто использую эту фразу. Люди иногда смотрят на меня странно.
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Когда мне что-то не нравилось, папа всегда говорил: «Зато ты ему нравишься. Он как раз звонил на днях и сказал мне об этом». Это могло быть все что угодно: брокколи, гамбургер, соседский кот. Если мне что-то не нравилось или не хотелось пробовать, то папе сразу звонили. © dtrippy / Reddit
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А меня мама в детстве пугала, что если плохо углы вымывать, то муж ниже меня ростом будет... Похоже, плохо вымывала. © Наталия Гончарова / Facebook
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Моя бабушка была деревенской женщиной, жила в однокомнатной лачуге с земляным полом. Ее высказывания мы с удовольствием передали следующему поколению: «Это было круче, чем сопли на дверной ручке», «Чем сильнее вы баламутите грязь, тем сильнее она будет пахнуть», «Те, кто не слушает, обязательно почувствуют». Она была замечательной и очень мудрой женщиной. © SamW73 / Reddit
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В детстве, когда мы говорили что-то непонятное нашему отцу, он отвечал: «Что мы делаем с этими цыплятами, с каким количеством клейкой ленты и зубной нити?» Теперь я вырос и люди смотрят на меня странно, когда я так говорю. © disboicito420 / Reddit
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В детстве, когда я расстраивалась и плакала, мама всегда утешала меня, а потом спрашивала: «Ты больше не будешь плакать?» Я отвечала ей грустно: «Не бууудуууу». Тогда она говорила мне: «Хорошо, а теперь иди умой лицо». То же самое она говорила моему брату в детстве. Мама считала, что слезы — это наша выпущенная печаль, а теперь эта печаль застряла у нас на лице. И надо обязательно смыть грусть, чтобы на наших лицах снова сияла радость. Став взрослыми, мы с братом просим друг друга умываться каждый раз, когда у нас случаются неприятности. © GirlNamedKarl / Reddit
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В детстве, когда я что-то ломал или разбивал, бабушка говорила: «Аааа... у тебя руки из живота!» Я всегда думал, что это просто странное высказывание. Только когда вырос, я спросил, что она имела в виду, и мне сказали: «Это значит, что все, к чему ты прикасаешься, превращается в пыль». © aaanywhooo / Reddit
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Когда я ела с открытым ртом и громко чавкала, моя бабушка говорила мне: «Перестань хлопать». Став взрослой, я тоже использую это выражение, и никто не понимает, что я имею в виду. © TheBelleSophia / Reddit
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Однажды за столом мама спросила, понравился ли нам ужин. И мой брат ответил: «Это не самое худшее, что я когда-либо ел». Теперь мы используем эту фразу в повседневной жизни. © Alleonn / Reddit
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В нашей семье бабушка всегда говорила моей маме и ее братьям и сестрам, что у них будет стоматит, если они покажут кому-нибудь язык. И он у них правда появлялся через пару дней. Моя мама говорила то же самое мне и моим братьям в детстве, и каждый раз возникал стоматит. Как-то раз в колледже профессор спросила студентов, есть ли у кого-нибудь необычные приметы. Я рассказала о стоматите из-за высунутого языка, но все посмотрели на меня как на сумасшедшую. Тогда я поняла, что это наша семейная фишка, а не распространенное суеверие. На следующем занятии та профессор сообщила мне, что в пятницу она показала язык дочери, а в субботу проснулась со стоматитом. И обвинила в этом меня, ха-ха. © OGRuddawg / Reddit
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Когда мы были маленькими, моя семья всегда аплодировала и радовалась, если мы доедали все до конца. Родители восклицали: «Ура, теперь тарелочка счастлива!» Мы по сей день говорим так самым маленьким членам семьи. Перенесемся в колледж. Я ем с соседями по комнате и в шутку говорю: «Посмотрите, тарелочка счастлива!» Они сделали такие удивленные лица... Оказывается, они никогда не слышали о счастливой тарелке. Теперь мы не можем пообедать, пока один из них не скажет: «Тарелка счастлива». © PhatWithAnF / Reddit
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Когда было пасмурно и мы гадали, пойдет ли дождь, моя бабушка говорила что-то вроде: «На небе столько синего, что только кошке на штаны хватит». Я все еще использую это выражение 30+ лет спустя. © a_seventh_knot / Reddit
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У моего дедушки было много необычных фразочек. Если кто-то волновался из-за пустяков, он говорил им: «Не беспокойтесь об ослепшем муле». Когда кто-то спрашивал, как у него дела, он отвечал: «Все, что я могу, и самое легкое 2 раза». Когда дедушка не мог дотянуться до какой-то тарелки во время семейного застолья, он просил передать ему еду, потому что он сидит в голодном уголке. У него были проблемы с запоминанием имен, поэтому всех внуков он называл помидорами. © thinkysmurf / Reddit
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Моя бабушка говорила: «Всегда надевайте чистое нижнее белье перед сном. Если случится чрезвычайная ситуация и тебе нужно будет лечь в больницу, то там все увидят, что у тебя грязное белье». Я не знаю, был это ее способ убедить нас надеть чистое нижнее белье перед сном или, возможно, однажды она попала в такую ситуацию. Прошло 30 лет, и я до сих пор соблюдаю это правило. © mikehuntitchess / Reddit
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Мой папа был учителем 10-го класса. Однажды после обеда ученик рассказал ему, как он избежал драки в столовой.
Ученик: «Мистер Бак, они продолжали цепляться ко мне и говорить всякую ерунду».
Папа: «И что ты им сказал?»
Ученик: «Я просто молчал и продолжал класть соленые огурцы на куриную котлету!»
Вот что теперь говорит моя семья, когда мы сталкиваемся с проблемами: «Просто продолжайте класть соленые огурцы на куриную котлету». © Kquayle / Reddit
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Моя дочь говорит без перерыва и часто задает вопросы об очевидных вещах. Однажды ее старшей сестре это надоело, и она ответила на очередной вопрос: «Китай», что не имело к теме обсуждения никакого отношения. Отныне, когда кто-нибудь в семье задает глупый вопрос, мы отвечаем: «Китай». © lopsided_crank / Reddit
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Когда я была маленькая, любила спать с мамой, потому что мне было очень страшно в своей комнате. Каждый раз перед сном мама говорила: «Не дай монстрам нас схватить». Через 5 минут после того, как мы уже выключили свет и собирались спать, она протягивала руку под одеялом, щекотала меня и говорила: «Это монстры!» А я хихикала и отвечала: «Нееет, это тыыыы!» Каждый вечер я замирала в ожидании щекотки, это была такая щекоточная война монстров. Я была уверена, что каждый ребенок знает о борьбе со щекоточными монстрами. До того момента, пока я впервые не осталась у своего парня ночевать. Когда перед сном я сказала фразу «Не дай монстрам нас схватить», он явно не понял, что я имею в виду. Когда молодой человек почти уснул, я начала пробираться к нему под одеялом. Я медленно протянула руку и НАПАЛА! Он проснулся, начал размахивать руками, кричать и стонать! Его совсем не обрадовало, что я разбудила его из-за такой ерунды. © Babaluba2 / Reddit
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— Эй, папа, что у нас на ужин?
— Еда!
— Тьфу. Папа, что за еда?
— Такая, которая попадает в рот!
— Папа, серьезно, что мы будем есть на ужин?
— Еду!
(Повторять до тошноты.)
Теперь мы так же сводим с ума наши семьи. © Clay_Puppington / Reddit
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«Никогда не шейте на себе!» Моя бабушка была портнихой, и я это «Не шей на себе — память пришьешь» лет с пяти слышала. Но есть способ нейтрализации: перед тем как начать шить на себе, надо обязательно прикусить язык и не отпускать, пока шить не закончишь. © squirrel / AdMe
А какие необычные семейные фразы и выражения вспомнились вам?