20+ человек рассказали о родительских фразочках, которые они не слышали от других людей

Мой папа был учителем 10-го класса. Однажды после обеда ученик рассказал ему, как он избежал драки в столовой. Ученик: «Мистер Бак, они продолжали цепляться ко мне и говорить всякую ерунду». Папа: «И что ты им сказал?» Ученик: «Я просто молчал и продолжал класть соленые огурцы на куриную котлету!» Вот что теперь говорит моя семья, когда мы сталкиваемся с проблемами: «Просто продолжайте класть соленые огурцы на куриную котлету». © Kquayle / Reddit

Когда я была маленькая, любила спать с мамой, потому что мне было очень страшно в своей комнате. Каждый раз перед сном мама говорила: «Не дай монстрам нас схватить». Через 5 минут после того, как мы уже выключили свет и собирались спать, она протягивала руку под одеялом, щекотала меня и говорила: «Это монстры!» А я хихикала и отвечала: «Нееет, это тыыыы!» Каждый вечер я замирала в ожидании щекотки, это была такая щекоточная война монстров. Я была уверена, что каждый ребенок знает о борьбе со щекоточными монстрами. До того момента, пока я впервые не осталась у своего парня ночевать. Когда перед сном я сказала фразу «Не дай монстрам нас схватить», он явно не понял, что я имею в виду. Когда молодой человек почти уснул, я начала пробираться к нему под одеялом. Я медленно протянула руку и НАПАЛА! Он проснулся, начал размахивать руками, кричать и стонать! Его совсем не обрадовало, что я разбудила его из-за такой ерунды. © Babaluba2 / Reddit