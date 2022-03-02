20 человек рассказали о признаках, которые так и кричат: «А я ведь не молодею!»
Часто можно услышать мнение о том, что возраст не приговор. Но природа диктует свои условия, и со временем мы замечаем в себе черты, которые подтверждают наши цифры в паспорте. Такими вот озарениями и поделились пользователи сайта Reddit.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что у любого возраста есть как положительные, так и отрицательные стороны. Предлагаем вам прочесть, какие изменения в себе заметили, например, наши сегодняшние герои.
- Когда вводите свою дату рождения в интернете и понимаете, насколько вам нужно прокрутить список назад, чтобы добраться до своего года. © ManicPrincessofKink / Reddit
- Ты не посмеешь выйти из дома, не сходив в туалет. © GrimmRetails / Reddit
- Песни, фильмы, игры, на которых вы выросли, начинают называть «классикой». © Hardtopickaname / Reddit
- Раньше я занимался на турнике, чтобы сделать руки большими. Теперь я занимаюсь на турнике, чтобы расслабить позвоночник. © Cyberwolf_71 / Reddit
- Знал одного 19-летнего маляра, который постоянно называл меня «сэр». © Longjumping_Sleep_12 / Reddit
- Вы различаете все возможные трески и щелчки в своем теле. © airfriedandbbqed / Reddit
- Если кто-нибудь попросит меня сделать что-нибудь после 8 вечера, шансы, что я это сделаю, очень малы. И они еще меньше, если я уже надел спортивные штаны. © pineappledaddy / Reddit
- Я могу сказать «О, у них крутая мебель!» во время просмотра захватывающего боевика. © SpatulaJamtown / Reddit
- Начинает приходить мудрость. Понимание того, почему та или иная ситуация произошла и должна была произойти. С возрастом становишься менее придирчивым к ошибкам других, потому что понимаешь, что сам неидеален. © CattoGinSama / Reddit
- Осознание того, что «20 лет назад» — это уже не 90-е. © Strafer789 / Reddit
- Я искренне понятия не имею, на каком сленге говорят современные подростки. Я вне контекста и культурных явлений, которые составляют жизнь современной молодежи. © Kooky_Finding8516 / Reddit
- 40 лет — странный возраст. Все, кто постарше, говорят, что ты молодой. Все, кто моложе, думают, что ты очень старый. © Yearofthehoneybadger / Reddit
- Вы отдаете предпочтение легкому блюду вместо жареного, потому что последнее хоть и вкуснее, но может привести к проблемам. © Hunangren / Reddit
- Я в ночные клубы больше ни ногой. © marina-minx / Reddit
- «Шрек» вышел 21 год назад! © Michi_Exiled / Reddit
- Раньше я убегал из дома, чтобы пойти на вечеринку. Теперь я убегаю с вечеринок, чтобы вернуться домой. © TheYoungWan / Reddit
- Кассирша в местной аптеке сделала мне скидку. Я спросил почему. А она ответила, что скидка для пожилых людей. В то время мне было 57 лет. Я не знал, возмущаться мне или радоваться тому, что я получил скидку в несколько долларов. © Aggravating-Bottle78 / Reddit
- Вы называете свои колени не «левое» и «правое», а «здоровое» и «больное». © v0t3p3dr0 / Reddit
- Вы начинаете меньше волноваться о мнениях и действиях других и вместо этого больше занимаетесь самоанализом. © saifster9 / Reddit
- Однажды человек, стригший мне волосы, спросил: «Вы хотите, чтобы я постриг вам брови?» © WinchelltheMagician / Reddit
А какие признаки взросления вы нашли в себе?
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