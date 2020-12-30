20+ человек рассказали о покупках, которые хоть немного, но облегчили им этот тяжелый год

Весной получила стипендию и решила исполнить мечту — купить кофеварку. На профессиональную я даже не смотрела, потому что и дорого, и ставить некуда, так что остановилась на капсульной кофеварке. Раньше так сильно хотелось кофе, что хоть в кофейню отправляйся. Но ведь это надо и одеться, и доехать на автобусе, еще и назад вернуться — в общем, слишком много мороки. А сейчас достаточно просто дойти до конца комнаты — и напиток уже у тебя в кружке.