20+ человек рассказали о покупках, которые хоть немного, но облегчили им этот тяжелый год
Сложно назвать 2020 год легким и беззаботным временем. Но некоторые люди смогли облегчить себе этот тяжелый год покупками. Какие-то из них оказались совершенно обыкновенными вещицами, которые вызывают лишь вопрос: «А что, и так можно было?» Другие же стали уникальными приобретениями, которые нам захотелось взять на заметку.
Редакция AdMe.ru уже составила список покупок, чтобы заранее облегчить и следующий год, и спешит рассказать о различных приобретениях вам. Кстати, в бонусе смотрите, чем мы с коллегами порадовали себя.
- Мы завели кур. Они едят сорняки и остатки еды, а еще дают нам яйца и хороший компост. Они чертовски забавные. Ради них я стал регулярно выходить на улицу. Но самое крутое заключается в том, что они улучшили психическое здоровье нашей семьи, просто находясь с нами. © Iwasgunna / Reddit
- У меня появился телескоп. Это так здорово — увидеть спутники Юпитера и Сатурна и понять, что в небе на самом деле столько всего, что мы не видим невооруженным глазом. © fractalstroke / Reddit
- Я купил робот-пылесос. После того как мне сделали 3 операции на позвоночнике несколько лет назад, пылесосить было сложнее всего. Вы представить себе не можете, как же мне помог этот робот. © leeds_matt / Reddit
- У меня появилась кошка. Она совсем крошечная, но точно замечает намного больше невидимых демонов, чем обыкновенная кошка. Она — лучшее, что случилось со мной в 2020 году. © missluluh / Reddit
- Нашел швейцарские часы из 14-каратного золота на гаражной распродаже за $ 5. Вероятно, это моя лучшая покупка в этом году. © PaintWithBubbles / Reddit
- А я приобрел Lego. Оно помогает занять руки и мысли. И кого волнует, что мне уже 33 года. © Lunaetyx / Reddit
- Купил мороженое девушке. Теперь мы встречаемся. © RaresRech / Reddit
- Я купил автомобиль Chevrolet Camaro 1984 года выпуска, чтобы научиться чинить машины. Это была моя мечта с детства. Пока что я восстановил барабанные тормоза, заменил U-образные шарниры, заменил все ступичные подшипники, купил новые карбюраторы, модернизировал до электрического вентилятор радиатора, восстановил все датчики и много чего еще. И я уже научился огромному количеству вещей! Накоплю немного денег и до замены двигателя доберусь. © dude_at_work / Reddit
- Я приобрел большой стол для моего домашнего офиса. Теперь стало удобно работать из дома. © Revenge_of_the_Khaki / Reddit
- Я купил кружку для кофе с автоматическим перемешиванием. Это так весело, я каждый раз с нетерпением жду начало следующего дня, чтобы снова воспользоваться ею. © AdolphDiddler / Reddit
- Купил стальную скульптуру стервятника и поставил ее у себя во дворе. Назвал его Клэренс. © amalgamas / Reddit
- Дом стал лучшим приобретением. Мы с женой работали из дома в крохотной квартире, что было крайне неудобно. И наконец-то мы купили дом, в котором достаточно места, и это сильно облегчило нашу жизнь. Я знаю, что это не такая легкая покупка, мы копили деньги на протяжении 8 лет. © allentomes / Reddit
- Я купил себе очки виртуальной реальности. Сейчас зима, и я ненавижу бегать на улице в это время года. Но с VR-очками я могу не только развлекаться, но и заниматься спортом каждый день прямо из дома. Некоторые игры представляют собой настоящую кардиотренировку для всего тела, и я это обожаю. © Psycko_90 / Reddit
- Я купил кольцо для помолвки. Мы женимся через 2 недели! © In_The_Trenches / Reddit
- Лучшая покупка — видеоигра. Благодаря ей я познакомился с потрясающей, доброй девушкой, которую никогда бы не смог встретить просто так. А еще моя возлюбленная может рисовать разные версии меня в стиле различных мультфильмов. © -eDgAR- / Reddit
- Я приобрела хороший рюкзак. Даже и не знала, что он окажется таким необходимым. Ношу его с собой каждый день и больше не переживаю, что снова оставлю что-нибудь дома. © ***_Ghost / Reddit
- В начале года я стал быстро набирать вес, потому что потерял работу, отца, а мою свадьбу отменили. Я заедал горе и сейчас продолжаю это делать. Залы все были закрыты, а тренироваться не было желания, и мне становилось все тяжелее и грустнее. Потом я оборудовал домашний тренажерный зал и изменил отношение к своему телу и здоровью. Я купил все необходимое еще в августе и сейчас уже чувствую себя намного лучше, да и лишний вес я сбросил. Спорт позволяет мне чувствовать большую связь с моим телом, а получаемые от занятий эндорфины помогают оставаться на позитиве каждый день. © cmc / reddit
- У меня теперь есть новая кровать. Я стала спать намного лучше. © MoistWalrus / reddit
- В этом году мы взяли щеночка из приюта, в фонд которого пожертвовали огромную сумму на оплату медицинских счетов для других животных. © SeasDiver / reddit
Бонус: покупки редакции AdMe.ru
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Весной получила стипендию и решила исполнить мечту — купить кофеварку. На профессиональную я даже не смотрела, потому что и дорого, и ставить некуда, так что остановилась на капсульной кофеварке. Раньше так сильно хотелось кофе, что хоть в кофейню отправляйся. Но ведь это надо и одеться, и доехать на автобусе, еще и назад вернуться — в общем, слишком много мороки. А сейчас достаточно просто дойти до конца комнаты — и напиток уже у тебя в кружке.
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Купила себе в подарок скалки для печенья и пряников. Еще и с бесплатной доставкой.
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Я приобрела подушку-раскраску с маркерами. Как выяснилось, отличный подарок и антистресс для ребенка.
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У меня появилось специальное издание Lego — копия станции МКС. Они выпустили этот набор ограниченным тиражом. Получила массу удовольствия от покупки и сборки.
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Купила матрас в форме рака, потому что он необычный. Брала с собой в парк, чтобы на нем работать и просто валяться.
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Случайно купили «яйца динозавров». Думали, что шоколадные. Потом делали ставки, чей динозавр вылупится первым и какой из них будет менее уродливым. На вечер почувствовали, будто нам не по 30 лет, а по 3 года.
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У нас появился ершик, который совершил революцию в туалете. Купили его, узнав из статьи, что в Японии и Кореи все такими пользуются. Экологичный вариант, легко моется, всегда выглядит презентабельно, умеет хорошо очищать унитаз под ободком от налета.
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Я купила ортопедическую подушку, которая наконец помогла мне избавиться от боли в шее. Ее придумал Теодор Фокс 32 года назад, как раз в год моего рождения. Спасибо создателю!
- Стыдно признаться, но это первый приличный лифчик, который я себе купила. Жаба душила, но ровно до тех пор, пока не надела его. Нигде не давит, отлично держит грудь, чувствую себя королевой.
А какие покупки значительно улучшили вам этот год?